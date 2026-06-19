【静岡市】記録的猛暑を背景にサングラス売場を刷新。『眼鏡市場 ベイドリーム清水店』が6月26日（金）リニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 ベイドリーム清水店：外観イメージ１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、静岡県静岡市の商業施設「ベイドリーム清水」1階の『眼鏡市場 ベイドリーム清水店』を、2026年6月26日（金）にリニューアルオープンします。

近年、静岡市では記録的な猛暑が続いており、2024年7月7日に統計開始以来初となる40.0℃を観測、2025年8月6日には県内観測史上最高となる41.4℃を記録するなど、強い日差しや紫外線対策の重要性が高まっています。

こうした状況の中、『眼鏡市場 ベイドリーム清水店』は、サングラスコーナーを中心に売場環境を刷新し、強い日差しや紫外線対策に役立つ一本を選びやすい環境を整えました。

リニューアルのポイント

着用シーンをイメージしやすい売場

通路沿いには大型モニターを設置し、各ブランドの世界観や着用シーンを映像で分かりやすく紹介しています。さらに、ブランドごとに着用モデルを掲載したパネルを取り入れることで、気になる一本を直感的に見つけやすく、試着時の着用イメージを膨らませながら選べる環境を整えました。

楽しく選べるサングラスコーナー

サングラスコーナーの壁面什器には、レンズカラーの違いや濃淡が分かりやすい白色照明を導入しました。豊富なデザインと多彩なカラーを見比べながら、自分に合った一本を選びやすくなり、眩しさ対策や紫外線ケアに加え、ファッションアイテムとしてもサングラス選びを楽しめます。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

眼鏡市場 ベイドリーム清水店：外観イメージ２.必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/306_1_fb0a8007e1174d078e4ee55331e3374a.jpg?v=202606190252 ]メガネ拭きプレゼント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/306_2_e36bd638950abc3c56d2cb27903e4569.jpg?v=202606190252 ]コンタクトレンズ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/306_3_a8a73ec1ab00e163a08ec6c73cee1174.jpg?v=202606190252 ]いっしょ割[表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/306_4_685cc12aefa51c976998208150d92a45.jpg?v=202606190252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/306_5_563e0a433cb8a95df2917f3d2839ee61.jpg?v=202606190252 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/306_6_ef345a0cdaafc45f998f36d014e7f1b5.jpg?v=202606190252 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です