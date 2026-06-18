放置×深淵探索RPG『ドットアビス』登録者数150万人突破！SSRディアーナとSSRレヴィエーヌが新登場のピックアップガチャ開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、「くまさんブラック」レーベル第一弾タイトルである放置×深淵探索RPG『ドットアビス』の登録者数が150万人を突破したことをお知らせいたします。
また、SSRディアーナとSSRレヴィエーヌが新登場のピックアップガチャを開催いたしました。
▼『ドットアビス』公式サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/
▼『ドットアビス』公式X：https://x.com/dot_abyss_pr
▼『ドットアビス』公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9
▼『ドットアビス』プロモーションムービー：https://youtu.be/_oHPiw7Zj_M
■イベント「ラッキーボックス」開催！
イベント期間中、メインストーリーでのスタミナ消費量に応じてイベント専用アイテム「ラッキーボックス券」を獲得できます。
「ラッキーボックス券」を使用して「ラッキーボックス」を引くことができ、アビスジェムをはじめ様々なアイテムを獲得することができます。
■「ディアーナ＆レヴィエーヌ マルチピックアップガチャ」開催！
「ラッキーボックス券」の獲得量がアップするイベントボーナスキャラクター、SSRディアーナとSSRレヴィエーヌの出現率がアップした「ディアーナ＆レヴィエーヌ マルチピックアップガチャ」を期間限定で開催いたします。
＜開催期間＞
2026年6月18日（木）～6月27日（土）4:59まで
※イベントおよびピックアップガチャの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
■音楽ユニット「MonsterZ MATE」による『ドットアビス』紹介動画の公開決定！
YouTubeで自分達の日常とオリジナル楽曲を中心に日々投稿している、狼男のアンジョーと吸血鬼のコーサカによる音楽ユニット「MonsterZ MATE」。彼らの公式チャンネルにて、本日『ドットアビス』の紹介動画が公開予定です。ぜひご覧ください！
▼「MonsterZ MATE」公式チャンネル：https://www.youtube.com/@MonsterZMATE/videos
■「くまさんブラック」レーベルとは
クリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するレーベル。
これまで培ったノウハウを活かしつつ、より先鋭的な表現や一歩踏み込んだコンテンツの制作を行います。
▼ゲーム起動はこちらから！
https://games.dmm.com/detail/dotabyss_692437
▼製品情報
タイトル：ドットアビス
ジャンル：ドット絵×深淵探索RPG
プラットフォーム：PC（ブラウザ版・DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.
公式サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/
公式X：https://x.com/dot_abyss_pr
公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9
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