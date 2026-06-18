放置×深淵探索RPG『ドットアビス』登録者数150万人突破！SSRディアーナとSSRレヴィエーヌが新登場のピックアップガチャ開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、「くまさんブラック」レーベル第一弾タイトルである放置×深淵探索RPG『ドットアビス』の登録者数が150万人を突破したことをお知らせいたします。

また、SSRディアーナとSSRレヴィエーヌが新登場のピックアップガチャを開催いたしました。

▼『ドットアビス』公式サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/

▼『ドットアビス』公式X：https://x.com/dot_abyss_pr

▼『ドットアビス』公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9

▼『ドットアビス』プロモーションムービー：https://youtu.be/_oHPiw7Zj_M

■イベント「ラッキーボックス」開催！

イベント期間中、メインストーリーでのスタミナ消費量に応じてイベント専用アイテム「ラッキーボックス券」を獲得できます。

「ラッキーボックス券」を使用して「ラッキーボックス」を引くことができ、アビスジェムをはじめ様々なアイテムを獲得することができます。

■「ディアーナ＆レヴィエーヌ マルチピックアップガチャ」開催！

「ラッキーボックス券」の獲得量がアップするイベントボーナスキャラクター、SSRディアーナとSSRレヴィエーヌの出現率がアップした「ディアーナ＆レヴィエーヌ マルチピックアップガチャ」を期間限定で開催いたします。

＜開催期間＞

2026年6月18日（木）～6月27日（土）4:59まで

※イベントおよびピックアップガチャの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■音楽ユニット「MonsterZ MATE」による『ドットアビス』紹介動画の公開決定！

YouTubeで自分達の日常とオリジナル楽曲を中心に日々投稿している、狼男のアンジョーと吸血鬼のコーサカによる音楽ユニット「MonsterZ MATE」。彼らの公式チャンネルにて、本日『ドットアビス』の紹介動画が公開予定です。ぜひご覧ください！

▼「MonsterZ MATE」公式チャンネル：https://www.youtube.com/@MonsterZMATE/videos

■「くまさんブラック」レーベルとは

クリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するレーベル。

これまで培ったノウハウを活かしつつ、より先鋭的な表現や一歩踏み込んだコンテンツの制作を行います。



▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/dotabyss_692437

▼製品情報

タイトル：ドットアビス

ジャンル：ドット絵×深淵探索RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版・DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.

公式サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/

公式X：https://x.com/dot_abyss_pr

公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9

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