【ティアック公式オンラインストア限定】Klipsch Reference Premiere シリーズスピーカーに、新色〈ウォルナット〉追加
TEAC（ティアック）は、Klipsch Reference Premiere シリーズスピーカーのウォルナットカラーを、公式オンラインストア『ティアックストア』限定で2026年6月18日（木）より販売します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/600_1_d2db1463e7cafe69295e9431c9740ccb.jpg?v=202606181051 ]
新色〈ウォルナット〉が公式オンラインストア限定で登場
Klipsch Reference Premiere シリーズスピーカー 4機種に新色〈ウォルナット〉が登場。
フロアスタンディングスピーカーとブックシェルフスピーカーをそれぞれ2機種ずつラインナップ。
ブラック(エボニー)と新色のウォルナット、2色の木目調仕上げからお選びいただけるようになりました。
■RP-8000F II〈ウォルナット〉
グリルなし
グリルあり
■仕様
・再生周波数帯域 : 35Hz - 25kHz +/-3dB
・能率 : 98dB @ 2.83V/1m
・入力（定格/最大） : 150W/600W
・インピーダンス : 8Ω
・クロスオーバー周波数 : 1,630 Hz
・ツイーター : 1インチ（2.54cm） チタンドームLTSツイーター
・ウーハー : 8インチ（20.32cm） セラメタリックコーンウーハーx2
・キャビネット : MDF（内部：ブレース構造）
・型式 : 2ウェイ・バスレフ型（リア・トラクトリクスポート×2）
・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応
・サイズ(幅 x高 x 奥行） : 275 × 1,095 × 463 mm
・質量 : 27.85 kg
・付属品：グリル、専用アングルフット＆取付ネジ （すべて装着済み）
製品ページはこちら :
https://store.teac.co.jp/view/item/000000003218?utm_source=storenews260617&utm_campaign=rp8000f
■RP-6000F II〈ウォルナット〉
グリルなし
グリルあり
■ 仕様
・再生周波数帯域 : 38Hz - 25kHz +/-3dB
・能率 : 96dB @ 2.83V/1m
・入力（定格/最大） : 125W/500W
・インピーダンス : 8Ω
・クロスオーバー周波数 : 1,770 Hz
・ツイーター : 1インチ（2.54cm） チタンドームLTSツイーター
・ウーハー : 6.5インチ （16. 51cm） セラメタリックコーンウーハーx2
・キャビネット : MDF（内部：ブレース構造）
・型式 : 2ウェイ・バスレフ型（リア・トラクトリクスポート×2）
・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応
・サイズ(幅 x高 x 奥行） : 236 × 1,006 × 446 mm
・質量 : 22.4 kg
・付属品：グリル、専用アングルフット＆取付ネジ （すべて装着済み）
製品ページはこちら :
https://store.teac.co.jp/view/item/000000003219?utm_source=storenews260617&utm_campaign=rp6000f
■ RP-600M II〈ウォルナット〉
グリルなし
グリルあり
■仕様
・再生周波数帯域 : 44Hz - 25kHz +/-3dB
・能率 : 94.5dB @ 2.83V/1m
・入力（定格/最大） : 100W/400W
・インピーダンス : 8Ω
・クロスオーバー周波数 : 1,500 Hz
・ツイーター : 1インチ（2.54cm） チタンドームLTSツイーター
・ウーハー : 6.5インチ （16. 51cm） セラメタリックコーンウーハー
・キャビネット : MDF（内部：ブレース構造）
・型式 : 2ウェイ・バスレフ型(リア・トラクトリクスポート）
・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応
・サイズ(幅 x高 x 奥行） : 202 × 400 × 330 mm
・質量 : 8.2 kg (1台)
・付属品：グリル（装着済み）
製品ページはこちら :
https://store.teac.co.jp/view/item/000000003220?utm_source=storenews260617&utm_campaign=rp600m
■ RP-500M II〈ウォルナット〉
グリルなし
グリルあり
■仕様
・再生周波数帯域 : 50Hz - 25kHz +/-3dB
・能率 : 92dB @ 2.83V/1m
・入力（定格/最大） : 75W/300W
・インピーダンス : 8Ω
・クロスオーバー周波数 : 1,530 Hz
・ツイーター : 1インチ（2.54cm） チタンドームLTSツイーター
・ウーハー : 5.25インチ （13. 34cm） セラメタリックコーンウーハー
・キャビネット : MDF（内部：ブレース構造）
・型式 : 2ウェイ・バスレフ型(リア・トラクトリクスポート）
・スピーカーターミナル : バナナプラグ対応スクリュー式端子、バイワイヤリング対応
・サイズ(幅 x高 x 奥行） : 173 × 344 × 270 mm
・質量 : 5.95kg(1台）
・付属品：グリル（装着済み）
製品ページはこちら :
https://store.teac.co.jp/view/item/000000003221?utm_source=storenews260617&utm_campaign=rp500m
Reference Premiere シリーズ
Klipsch(クリプシュ)独自の技術の新開発の大型化された90°x90°シリコン複合ハイブリッドTractrix(トラクトリクス)ホーンを搭載。精度と明瞭さ、効率を兼ね備えたサウンドを再生します。新開発されたセラメタリック ウーハーユニットを搭載。より小さく歪を抑え、より高い効率性を実現しました。
内部構造とポートを改良し、追加されたブレーシングと分割されたキャビネット構造により剛性を向上し、共振を可能な限り抑制しています。
トラクトリクス構造を採用したReference Premiereポートは、キャビネットからの空気の移動を効率的かつ高速にし、ポートノイズを低減してパンチのある低音域とクリーンでパワフルな重低音を実現します。
Reference Premiere シリーズ SPECIAL MOVIE
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KO-qUArV3GI ]
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ティアック株式会社 AV お客様相談室
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80 Years in the Making - 80年を超える歩みが、いまを形づくる -
1946年にアメリカ、アーカンソー州ホープでポール W. クリプシュ ( Paul Wilbur Klipsch ) によって創業した「Klipsch (クリプシュ) 」。
80年以上にわたり、家庭用と劇場用スピーカーの世界で特別な存在感を発揮してきたアメリカの老舗オーディオブランドのひとつです。
ティアック株式会社が運営する公式オンラインストア。
TEAC、TASCAMの自社ブランドをはじめ、Klipsch、Onkyo、TANNOY、dBTechnologies、DRAWMER等、オーディオ製品からプロ機器まで幅広く取り揃えています。
http://store.teac.co.jp/