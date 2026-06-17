【舞台「成瀬は天下を取りにいく」公演記念】大津市×京都市共同主催で周遊スタンプラリーの実施が決定！
大津市在住の宮島未奈さん著『成瀬は天下を取りにいく』は、著者のデビュー作でありながら、2024年本屋大賞をはじめ数々の文学賞＆アワードを獲得した超話題作です。昨年12月1日に発売した『成瀬は都を駆け抜ける』をもってシリーズ完結となり、シリーズ累計部数は220万部を突破しました！
2026年7月、「成瀬あかりシリーズ」の舞台化が京都・大津で実現することを記念し、大津市と京都市が共同主催で「大津と京都を駆け抜ける周遊スタンプラリー」を実施することが決定しました！小説に登場するゆかりのスポットを巡ります。
★スタンプラリー開催概要★
■開催期間
令和8年7月1日（水）～9月30日（水）
■設置場所（合計8ヶ所）
・大津エリア
１.近江勧学館
２.ミシガンクルーズ
３.大津駅観光案内所
４.フレンドマート大津テラス店
・京都エリア
５.京都大学
６.琵琶湖疏水記念館
７.南座
８.京都山科ホテル山楽
■賞品・参加特典
１.大津エリアと京都エリアそれぞれ２個以上（合計４個以上）集めてもらえる景品
・成瀬マンホール缶バッジ
※参加特典配布場所：大津駅観光案内所または南座
※先着順・数量限定
成瀬マンホール缶バッジ
２.集めたスタンプの数に応じて賞品が当たる抽選
【第1弾】令和8年7月1日（水）～7月31日（金）
８個 成瀬賞：山下美月さんサイン入り公演パンフレット
６個 Ａ 賞：ハンバーグステーキ松喜屋ランチペア食事券
４個 Ｂ 賞：クリアファイル成瀬あかりシリーズ3枚セット
【第2弾】令和8年8月1日（土）～9月30日（水）
８個 成瀬賞：びわ湖疏水船ペア乗船券
６個 Ａ 賞：走り井餅成瀬あかりシリーズデザイン3セット
４個 Ｂ 賞：クリアファイル成瀬あかりシリーズ3枚セット
詳細はこちら！ :
https://otsu.or.jp/event/naruse-kakenukeru-stamprally
※応募方法：参加特典配布場所（大津駅観光案内所または南座）に提出もしくは郵送でハガキを送付
※抽選応募は、一回限りです。（応募締め切り：令和8年10月4日（日）消印有効）
舞台「成瀬は天下を取りにいく」 7/4（土）より公演開始！
主演：山下美月
出演：藤野涼子、ISSEI、山崎静代、天宮良、田畑智子、他
■東京公演：サンシャイン劇場
2026年7月4日（土）～12日（日）
■京都公演：南座
2026年7月16日（木）～26日（日）
■滋賀公演：大津市民会館
2026年7月28日（火）～29日（水）
舞台詳細はこちら！ :
https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/naruse_2607/
■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）
1983（昭和58）年生れ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021（令和3）年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。’23年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。静岡書店大賞小説部門大賞、坪田譲治文学賞、本屋大賞など多くの賞に輝き話題となる。「成瀬あかりシリーズ」は『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』の三部作で完結した。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。
■書籍データ
【タイトル】成瀬は天下を取りにいく
【著者名】宮島未奈
【発売日】2025/6/25
【造本】新潮文庫
【定価】693円（税込）
【ISBN】978-4-10-106141-2
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/
【タイトル】成瀬は信じた道をいく
【著者名】宮島未奈
【発売日】2026/6/24
【造本】新潮文庫
【定価】693円（税込）
【ISBN】978-4-10-106142-9
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106142/
特設サイトはこちら！ :
https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/
シリーズ公式Xはこちら！ :
https://x.com/naruseakari_off