【舞台「成瀬は天下を取りにいく」公演記念】大津市×京都市共同主催で周遊スタンプラリーの実施が決定！

株式会社新潮社

大津市在住の宮島未奈さん著『成瀬は天下を取りにいく』は、著者のデビュー作でありながら、2024年本屋大賞をはじめ数々の文学賞＆アワードを獲得した超話題作です。昨年12月1日に発売した『成瀬は都を駆け抜ける』をもってシリーズ完結となり、シリーズ累計部数は220万部を突破しました！



2026年7月、「成瀬あかりシリーズ」の舞台化が京都・大津で実現することを記念し、大津市と京都市が共同主催で「大津と京都を駆け抜ける周遊スタンプラリー」を実施することが決定しました！小説に登場するゆかりのスポットを巡ります。

★スタンプラリー開催概要★

■開催期間

令和8年7月1日（水）～9月30日（水）

■設置場所（合計8ヶ所）

・大津エリア

１.近江勧学館

２.ミシガンクルーズ

３.大津駅観光案内所

４.フレンドマート大津テラス店

・京都エリア

５.京都大学

６.琵琶湖疏水記念館

７.南座

８.京都山科ホテル山楽

■賞品・参加特典

１.大津エリアと京都エリアそれぞれ２個以上（合計４個以上）集めてもらえる景品

・成瀬マンホール缶バッジ

※参加特典配布場所：大津駅観光案内所または南座

※先着順・数量限定

成瀬マンホール缶バッジ

２.集めたスタンプの数に応じて賞品が当たる抽選

【第1弾】令和8年7月1日（水）～7月31日（金）

８個 成瀬賞：山下美月さんサイン入り公演パンフレット

６個 Ａ 賞：ハンバーグステーキ松喜屋ランチペア食事券

４個 Ｂ 賞：クリアファイル成瀬あかりシリーズ3枚セット

【第2弾】令和8年8月1日（土）～9月30日（水）

８個 成瀬賞：びわ湖疏水船ペア乗船券

６個 Ａ 賞：走り井餅成瀬あかりシリーズデザイン3セット

４個 Ｂ 賞：クリアファイル成瀬あかりシリーズ3枚セット

詳細はこちら！ :https://otsu.or.jp/event/naruse-kakenukeru-stamprally

※応募方法：参加特典配布場所（大津駅観光案内所または南座）に提出もしくは郵送でハガキを送付

※抽選応募は、一回限りです。（応募締め切り：令和8年10月4日（日）消印有効）

舞台「成瀬は天下を取りにいく」 7/4（土）より公演開始！

主演：山下美月

出演：藤野涼子、ISSEI、山崎静代、天宮良、田畑智子、他



■東京公演：サンシャイン劇場

2026年7月4日（土）～12日（日）

■京都公演：南座

2026年7月16日（木）～26日（日）

■滋賀公演：大津市民会館

2026年7月28日（火）～29日（水）

舞台詳細はこちら！ :https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/naruse_2607/

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

1983（昭和58）年生れ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021（令和3）年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。’23年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。静岡書店大賞小説部門大賞、坪田譲治文学賞、本屋大賞など多くの賞に輝き話題となる。「成瀬あかりシリーズ」は『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』の三部作で完結した。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025/6/25

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106141-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2026/6/24

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106142-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106142/

特設サイトはこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/シリーズ公式Xはこちら！ :https://x.com/naruseakari_off