【舞台「成瀬は天下を取りにいく」公演記念】大津市×京都市共同主催で周遊スタンプラリーの実施が決定！

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株式会社新潮社


大津市在住の宮島未奈さん著『成瀬は天下を取りにいく』は、著者のデビュー作でありながら、2024年本屋大賞をはじめ数々の文学賞＆アワードを獲得した超話題作です。昨年12月1日に発売した『成瀬は都を駆け抜ける』をもってシリーズ完結となり、シリーズ累計部数は220万部を突破しました！



2026年7月、「成瀬あかりシリーズ」の舞台化が京都・大津で実現することを記念し、大津市と京都市が共同主催で「大津と京都を駆け抜ける周遊スタンプラリー」を実施することが決定しました！小説に登場するゆかりのスポットを巡ります。


★スタンプラリー開催概要★

■開催期間


令和8年7月1日（水）～9月30日（水）



■設置場所（合計8ヶ所）


・大津エリア


１.近江勧学館


２.ミシガンクルーズ


３.大津駅観光案内所


４.フレンドマート大津テラス店


・京都エリア


５.京都大学


６.琵琶湖疏水記念館


７.南座


８.京都山科ホテル山楽　



■賞品・参加特典


１.大津エリアと京都エリアそれぞれ２個以上（合計４個以上）集めてもらえる景品


・成瀬マンホール缶バッジ　


※参加特典配布場所：大津駅観光案内所または南座　


※先着順・数量限定



成瀬マンホール缶バッジ

２.集めたスタンプの数に応じて賞品が当たる抽選


【第1弾】令和8年7月1日（水）～7月31日（金）


８個 成瀬賞：山下美月さんサイン入り公演パンフレット


６個 Ａ 賞：ハンバーグステーキ松喜屋ランチペア食事券


４個 Ｂ 賞：クリアファイル成瀬あかりシリーズ3枚セット



【第2弾】令和8年8月1日（土）～9月30日（水）


８個 成瀬賞：びわ湖疏水船ペア乗船券


６個 Ａ 賞：走り井餅成瀬あかりシリーズデザイン3セット


４個 Ｂ 賞：クリアファイル成瀬あかりシリーズ3枚セット



詳細はこちら！ :
https://otsu.or.jp/event/naruse-kakenukeru-stamprally


※応募方法：参加特典配布場所（大津駅観光案内所または南座）に提出もしくは郵送でハガキを送付


※抽選応募は、一回限りです。（応募締め切り：令和8年10月4日（日）消印有効）


舞台「成瀬は天下を取りにいく」 7/4（土）より公演開始！


主演：山下美月


出演：藤野涼子、ISSEI、山崎静代、天宮良、田畑智子、他

■東京公演：サンシャイン劇場


2026年7月4日（土）～12日（日）


■京都公演：南座


2026年7月16日（木）～26日（日）


■滋賀公演：大津市民会館


2026年7月28日（火）～29日（水）





舞台詳細はこちら！ :
https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/naruse_2607/


■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

1983（昭和58）年生れ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021（令和3）年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。’23年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。静岡書店大賞小説部門大賞、坪田譲治文学賞、本屋大賞など多くの賞に輝き話題となる。「成瀬あかりシリーズ」は『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』の三部作で完結した。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。



■書籍データ


【タイトル】成瀬は天下を取りにいく


【著者名】宮島未奈


【発売日】2025/6/25


【造本】新潮文庫


【定価】693円（税込）


【ISBN】978-4-10-106141-2


【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/






【タイトル】成瀬は信じた道をいく


【著者名】宮島未奈


【発売日】2026/6/24


【造本】新潮文庫


【定価】693円（税込）


【ISBN】978-4-10-106142-9


【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106142/





特設サイトはこちら！ :
https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/
シリーズ公式Xはこちら！ :
https://x.com/naruseakari_off