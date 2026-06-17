体が喜ぶ「メンテナンスふりかけ」！人気のオメガポイントシリーズに「巴馬火麻ヘンプナッツふりかけ」が新登場

株式会社グローリー・インターナショナル火麻ナッツふりかけ ２０g×１０個入り

■商品名 ： 巴馬火麻ヘンプナッツふりかけ

■容量・入数 ： 20g×10個

■発売日 ： 2026年 6月20日（土）

■希望小売価格： 5,000円/袋（税抜）

■賞味期限 ： 製造より2年間

オメガポイントシリーズ

麻（ヘンプ）は古くから人々の暮らしと深く関わってきた植物で、衣類の素材としてだけでなく、食用としても親しまれてきました。日本でも麻の実は七味唐辛子の原料のひとつとして使用されており、近年では高い栄養価や必須脂肪酸バランスを持つスーパーフードとしても人気が高まっています。

株式会社グローリー・インターナショナルでは、世界五大長寿村として知られる中国・巴馬（バーマ）地区に着目。現地で古くから親しまれている、自生する在来固定種の麻の実「火麻（ヒマ）」を使用した商品開発を行ってまいりました。

※現地では麻の実を「火麻」と呼び、オイルや実を日常的に食しています。

火麻ナッツは現代人が不足しがちなオメガ3を、理想的なバランスで摂れる植物として人気が高まっています。

現地で自生する麻の実を丁寧に脱穀・製品化した「巴馬火麻ナッツ（ヘンプナッツ）」は、オメガ3とオメガ6のバランスの良さに加え、手軽に栄養補給できる点が特長です。

まだ国内でヘンプフードが一般的ではなかった2014年より、非加熱処理のヘンプナッツ「巴馬火麻ナッツ」の販売を開始しました。左）巴馬火麻ナッツ 右）ヘンププロテインバー

また、しっとりとした食感と自然な美味しさもご好評をいただいています。特に他産地のヘンプナッツと比べても、そのしっとり感の際立ちが大きな魅力となっています。

さらに2020年には、植物性でありながらアレルゲンリスクの低いヘンププロテインを使用し、小麦不使用で仕上げた「巴馬火麻プロテインバー」も展開してまいりました。

2025年には、麻の茎を国内でソフトに炭化し、日本の海塩とブレンドした麻炭塩「匠」を発売。美容・健康意識の高い方々を中心にご好評をいただいております。

当社では10年以上にわたり、オメガポイントシリーズを通じてヘンプの持つ栄養価やおいしさ、毎日の食生活への取り入れやすさを提案し続けてまいりました。

そして今回、これまで培ってきたヘンプフード開発の集大成として、新商品「巴馬火麻ヘンプナッツふりかけ」を開発いたしました。

従来の150g（※秋以降180gへリニューアル予定）のヘンプナッツは、健康価値が高い一方で「持ち運びがしにくい」という課題がありました。

そこで本商品は、より日常生活の中で手軽に取り入れていただけるよう、20gの使い切りサイズにこだわっています。

外出時の携帯性に優れているほか、1食分（1日分）として無理なく使い切れる容量設計としました。

また、実際に「ご飯にふりかけて食べている」というお客様の声も多く寄せられ、「ごま塩のように、手軽に使えるふりかけがあればより便利」というニーズに応える形で開発が進みました。

味わいはほどよい塩気に仕上げており、ごはんにふりかけても満足感がある一方で、そのままでも美味しく、おやつやお酒のおつまみとしてもお楽しみいただける絶妙なバランスに仕上げています。

本商品は、しっとりとやわらかなヘンプナッツならではの風味と旨みを活かし、手軽さと美味しさを両立した新しい形の“日常食”としてお楽しみいただけます。

GLORYInt'lの商品開発

オメガポイントシリーズ

株式会社グローリー・インターナショナルでは、日本古来の「発酵」の考え方をベースに、素材本来の力を活かした商品開発を行っています。

「香料不使用」「人工甘味料不使用」「白砂糖不使用」「保存料不使用」「防腐剤不使用」「着色料不使用」「動物性原料不使用」の“7つのフリー”を原則とし、素材にできる限り手を加えず、自然な状態で届けることを大切にしています。

毎日の美容と健康を支える製品づくりを追求し、製造工程においても過度な加工を避け、素材本来の魅力を引き出すことを重視。

発酵の力と自然素材の恵みを活かした商品は、エステサロンやクリニックを中心に展開され、美容・健康意識の高い方々から支持を集めています。

【GLORYInt'l公式ホームページ】

https://glory-web.com/



◆商品ページ

https://glory-web.com/item/kousofood/nuts



【GLORYInt'l公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/gloryinternational/

【本件に関するお問い合わせ】

media@glory-web.com



◆お取り扱いや商品に関するその他お問い合わせ

https://glory-web.com/script/mailform/inquiry/

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【会社概要】

会社名：株式会社グローリー・インターナショナル

設立：2005年6月

所在地：東京都三鷹市下連雀3-23-18 アビテビル2F

代表取締役：藤本 健