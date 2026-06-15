地域・行政・企業をつなぐLOCUS BRiDGE、コーポレートサイトを全面刷新

合同会社LOCUS BRiDGE

合同会社LOCUS BRiDGE（ローカスブリッジ・本社：埼玉県北本市、代表：黒瀬啓介・林博司）は、このたびコーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。

LOCUS BRiDGEは、元自治体職員を中心としたメンバーが、ふるさと納税支援、シティプロモーション、広報、公民連携、不動産活用、地域活性化など、多様な分野で地域に伴走しています。

現在、累計100自治体以上への支援を行うほか、令和6年度のふるさと納税支援自治体の平均寄附額伸長率は+129.9％（市場平均の9.35倍）を達成。また、全国広報コンクールや地方公務員アワード受賞者など、自治体現場で実績を積んだメンバーが在籍しています。

今回のリニューアルでは、「人や地域の可能性に光を当て、つなげていく」という私たちの考え方を軸に、各事業の支援内容や実績を整理。地域・行政・企業・住民をつなぎながら、持続可能な地域づくりを支援するLOCUS BRiDGEの全体像を、より分かりやすくお伝えするサイトへと刷新しました。

<コーポレートサイトはこちら(https://locusbridge.jp/)>

リニューアルの背景

地域課題は、ひとつの施策だけで解決できるものではありません。

人口減少や担い手不足、地域産業の衰退、空き家の増加など、自治体が抱える課題は複雑化しています。その一方で、地域にはまだ活かされていない資源や場所、人の想いが数多く眠っています。

LOCUS BRiDGEではこれまで、ふるさと納税支援、広報、シティプロモーション、公民連携、不動産活用、地域活性化など、様々な領域から地域づくりに関わってきました。

しかし、地域課題の解決には個別施策の実施だけではなく、それぞれの施策を横断しながら地域の可能性を見出し、関係者をつなぎ、実装まで伴走することが必要です。

今回のリニューアルでは、事業内容を整理するだけでなく、私たちがどのような視点で地域と向き合い、伴走しているのかを可視化。地域・行政・企業・住民をつなぐパートナーとしての役割や支援思想を伝えるサイトへと刷新しました。

新サイトで紹介する事業地域伴走型ふるさと納税支援事業

寄附額の向上だけでなく、「財源確保」「産業振興」「使途」「ファン獲得」の4つの視点から、地域の未来につながるふるさと納税を支援します。

シティプロモーション支援事業

地域資源やストーリーを整理・編集し、共感を生むプロモーションを企画。地域らしさを活かした持続的な情報発信を支援します。

広報支援事業

自治体広報の戦略設計から広報紙・SNS・映像制作までを支援。内製化や業務改善にも伴走し、継続可能な広報体制づくりをサポートします。

公民連携事業

地域・行政・企業をつなぎ、共創から新たな価値を生み出す事業です。企業版ふるさと納税の活用支援や事業開発支援、勉強会・フィールドツアーの企画運営などを通じて、地域に根差した持続可能な連携を支援します。

地域価値共創型不動産事業

空き家や遊休不動産、商店街など地域資源を活用し、新たな担い手や賑わいを生み出す場づくりを支援。施設整備だけでなく、運営やコミュニティ形成までを見据えた提案を行います。

地域活性化事業

歴史資産や公共空間、地域プレイヤーを活かしながら、拠点づくりやコミュニティ形成、事業運営を支援。地域が主体的に育っていく仕組みづくりに取り組みます。

講演・研修事業

ふるさと納税、広報、シティプロモーション、地方創生などをテーマに、自治体職員向けの講演や研修を実施。実務経験に基づく知見を共有しています。

LOCUS BRiDGEの強み

LOCUS BRiDGE最大の特徴は、自治体現場を経験したメンバーが多数在籍していることです。

在籍メンバーの多くが自治体職員として、ふるさと納税、広報、シティプロモーション、官民連携、企画政策、産業振興などの実務を経験しています。

全国広報コンクール受賞者9名、地方公務員アワード受賞者7名をはじめ、現場で成果を生み出してきた実務者が、制度や予算、庁内調整、住民との関係性など行政特有の事情を踏まえながら伴走支援を行います。

また、企業や地域住民、事業者など異なる立場の人々をつなぎ、地域に根差した実装まで支援できることも私たちの強みです。

今後の展望

LOCUS BRiDGEはこれからも、地域の「可能性」により磨きをかけ、つなげていくパートナーとして、自治体・企業・地域住民の皆さまとともに持続可能な地域づくりに取り組んでまいります。

地域に眠る価値を見つけ、人をつなぎ、挑戦を生み出し、未来へつないでいく。

その伴走者として、一つひとつの地域と向き合い続けます。

<コーポレートサイトはこちら(https://locusbridge.jp/)>

会社概要

会社名：合同会社LOCUS BRiDGE

所在地：埼玉県北本市中央4-13-1 ファインライフ北本103

代表者：黒瀬啓介・林博司

事業内容：地域伴走型ふるさと納税支援事業、シティプロモーション支援事業、広報支援事業、公民連携事業、地域価値共創型不動産事業、地域活性化事業、講演・研修事業、全国の自治体への営業支援など

ホームページ：https://locusbridge.jp/