【海老名市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなったサービスエリアお土産グッズ回収キャンペーン｜ご当地雑貨・置物も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

海老名市は、海老名サービスエリアやビナウォークなど人が集まるスポットが多く、ドライブや旅行に出かける機会の多いエリアです。そんな海老名市で、「立ち寄り先やサービスエリアでつい買ったお土産・ご当地グッズが、飾られないまま家に溜まっている」という声を多くいただきます。

旅先やサービスエリアで手に取ったご当地の置物、キーホルダー、ご当地マグカップ、お菓子の空き缶、民芸品――その時は欲しくて買ったお土産グッズが、飾り棚や押入れを長期間占有していませんか？

お土産・ご当地グッズは、陶器・木・布・紙などが混在し、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいうえ、もらい物や思い出もあって捨てづらいものです。数が増えるほど整理の手が止まり、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、飾り棚や収納の見直しが進む時期。本格的な旅行シーズンを前に整理したくなるタイミングでもあります。「お土産 処分」「ご当地グッズ 処分」「置物 処分」「海老名市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、海老名市限定で「使わなくなったサービスエリアお土産グッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

ご当地雑貨・置物など、飾らなくなったお土産グッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

旅の思い出を尊重しながら、飾り棚と収納のスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

海老名市は、複数の高速道路や鉄道が交わる交通の要衝で、ドライブや行楽の立ち寄り拠点として親しまれる街です。出かける機会が多いぶん、旅先やサービスエリアで買ったお土産・ご当地グッズが家にたまりやすい地域でもあります。

特に

・飾る場所がなく箱のまま眠っているご当地の置物・民芸品

・旅行のたびに増えたキーホルダー・マグネット・ご当地マグカップ

・お菓子やお土産の空き缶・包装・紙袋などのパッケージ類

は、もらい物や思い出ゆえに手放す決断がつきにくく、飾り棚・押入れ・食器棚を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは外出が減り、室内の片付けや飾り棚の見直しが進むタイミング。夏の旅行シーズンを前に整理を考える方も増えます。飾らなくなったお土産グッズをまとめて手放したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなったサービスエリアお土産グッズまとめて回収キャンペーン（海老名市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・こけし・木彫り・だるま・招き猫・陶器などご当地置物／民芸品

・キーホルダー・ストラップ・マグネット・ペナントなどご当地雑貨

・ご当地マグカップ・湯のみ・箸・お菓子の空き缶など食器／キッチン雑貨

・菓子折りの空き箱・紙袋・旅行パンフ・絵はがきなど紙もの

・ご当地Tシャツ・タオル・キャラグッズ・ぬいぐるみなど

備考（合言葉）：事前見積もり時に海老名市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（海老名市全域）

対応地域例

中央・扇町・上郷・下今泉・大谷・河原口・国分南・国分北・中新田・本郷など海老名市内全域

杉久保北・杉久保南・望地・門沢橋・社家・さつき町・東柏ケ谷・柏ケ谷・上今泉・勝瀬・めぐみ町・上河内など

※上記以外も海老名市全域で対応可能です。海老名市で「不用品回収」「お土産 ご当地グッズ 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

お土産グッズの片付けでよくあるお悩み

・旅行やドライブで買ったお土産・置物が、飾られないまま棚や押入れに溜まっている

・ご当地のこけし・だるま・招き猫などの置物が増えて、飾りきれない

・お菓子の空き缶やご当地マグカップが、処分できずに残っている

・もらい物やお土産で捨てづらいが、収納を圧迫している

・ご当地グッズは陶器・木・布・紙が混在していて、何ゴミか分からない

・実家や二世帯住宅に、昔の旅行みやげが大量に残っている

・思い出があって捨てづらいが、飾り棚を空けたい

・お土産グッズと他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

お土産グッズでよく出る不用品例

ご当地置物・民芸品

ご当地雑貨・小物

ご当地食器・キッチン雑貨

お土産の箱・包装・紙もの

旅行・ドライブ関連グッズ

回収品目の詳細例

ご当地置物・民芸品

こけし・木彫りの熊・だるま・招き猫・土鈴・陶器や置物・郷土人形・ご当地キャラの置物 など

ご当地雑貨・小物

キーホルダー・ストラップ・マグネット・ペナント・提灯・暖簾・うちわ・ご当地ピンバッジ など

ご当地食器・キッチン雑貨

ご当地マグカップ・湯のみ・茶碗・箸・小皿・お菓子やお土産の空き缶・空き箱 など

お土産の箱・包装・紙もの

菓子折りの空き箱・紙袋・旅行パンフレット・絵はがき・観光マップ・チケット半券 など

旅行・ドライブ関連グッズ

ご当地Tシャツ・タオル・ご当地キャラのぬいぐるみ・温泉グッズ・旅行用小物 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・旅行やドライブのお土産・置物が飾りきれず溜まっているご家庭

・ご当地の置物・民芸品・雑貨を整理したい方

・お菓子の空き缶やマグカップなどご当地食器が余っている方

・もらい物やお土産で捨てづらい品に困っている方

・実家・二世帯住宅に、昔の旅行みやげが大量に残っている方

・引越し・模様替えで飾り棚を片付けたい方

・海老名市で不用品回収を探している方

・お土産グッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

置物・マグカップ・空き缶など、点数が多くても、飾り棚や押入れの様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この置物も一緒に出せる？」「もらい物のお土産もまとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに海老名市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 海老名市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/ebinashi/

📰 海老名市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/ebineshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)