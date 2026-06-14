「日本カーリング選手権大会 横浜2026」 優勝チームは男子「ＳＣ軽井沢クラブ」・女子「ＳＣ軽井沢クラブ」に決定！

ＪＡ全農は、神奈川県横浜市の「横浜BUNTAI」で６月７日（日）から開催された「日本カーリング選手権大会 横浜2026」に協賛しました。６月１４日（日）に行われた決勝戦で、男子はＳＣ軽井沢クラブ、女子はＳＣ軽井沢クラブが優勝しました。

優勝した両チームへ副賞として、山形県産米「雪若丸」１トンずつを、全農 代表理事理事長の桑田義文より贈呈し、笑顔が溢れる表彰式となりました。

男子優勝の「ＳＣ軽井沢クラブ」

女子優勝の「ＳＣ軽井沢クラブ」

【大会結果】

「もぐもぐブース」で大会期間中の選手を応援！

全農は大会期間中に選手エリアに設置する「もぐもぐブース」にて、エネルギー補給用の商品を提供し、出場する選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しました。試合中のハーフタイムでは後半戦に向けたミーティングを行いながら商品を活用いただきました。

また来場メディアの皆さんの控室に設置したブースでも、選手の皆さんに提供した商品と同じものを提供しました。大会の取材や、生中継などを続けられているメディアの皆さんも「ニッポンの食」で応援しました。

「もぐもぐブース」で商品を手に笑顔の選手の皆さん

【もぐもぐブース提供商品】

「全農ブース」では「もぐもぐブース」提供商品のサンプリングを実施！

全農は大会期間中、会場内に「全農ブース」を展開しました。６月７日（日）、１３日（土）、１４日（日）の３日間は、「もぐもぐブース」で選手に実際に提供している全農グループ取扱商品のサンプリングを実施しました。商品とともに、全農のカーリング支援に関するチラシも配布し、来場者へ支援内容を訴求しました。

来場者の皆さんは選手にお渡ししている商品と同じものを手に観戦を楽しんでいました。

サンプリングの様子

お渡しした商品

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じてカーリング競技を応援します。

大会概要

（１）大会名称：日本カーリング選手権大会 横浜2026

（２）主 催：公益社団法人日本カーリング協会

（３）主 管：日本カーリング選手権大会 横浜2026実行委員会

（４）共 催：横浜市、公益財団法人横浜市スポーツ協会

（５）協 賛：全国農業協同組合連合会ほか

（６）日 程：令和８年６月７日（日）～１４日（日）

（７）大会公式ＨＰ: 【公式】日本カーリング選手権大会 横浜2026

（８）会 場：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１号）