国外居住者のマンション購入「62%が台湾」（東京23区） ～THE BRIDGE、台湾最大級の国際不動産博覧会でクロスボーダー資産運用プラットフォームを紹介～

THE BRIDGE株式会社

近年、日本不動産市場は安定した法制度、高い資産価値を背景に、台湾をはじめとする海外投資家から高い注目を集めています。2025年世界不動産投資ランキングで東京がNYを上回って一位になるなど、海外投資家や富裕層による日本不動産投資は活発に伸びています。2025年版「土地白書」によると、海外投資家による昨年1年間の不動産購入額は9,397億円で、前年から約63％増加しました。特に数字が顕著なのは台湾で、国土交通省の発表によると、2025年上半期に東京23区のマンションを購入した国外居住者の62%を台湾が占めています。

THE BRIDGEは、こうした投資ニーズに応えるだけでなく、「世界と日本を不動産でつなぐ」をビジョンに掲げ、今回の台湾国際不動産博覧会への出展を、単なる営業活動ではなく、台湾と日本を結ぶクロスボーダー資産運用プラットフォーム構築の第一歩と位置付けています。

顧客資産ライフサイクル全体を支える事業モデル

『第12回 台湾国際不動産博覧会』出展ブース壁面デザイン

一般的な不動産会社の多くは、売買仲介による一度限りの取引を中心としています。一方、THE BRIDGEは、日本と台湾を中心とする富裕層顧客に対し、資産ライフサイクル全体を支援することを事業の中核に据えています。

当社は、

- 不動産購入支援- 資産運用サポート- プロパティマネジメント（PM）- 修繕・設備管理- 売却支援- 再投資提案

までを一気通貫で提供しています。これにより、顧客との関係は単発の取引で終わることなく、長期的なパートナーシップとして継続されます。

「循環するビジネスモデル」が生み出す競争優位性

THE BRIDGEでは、顧客との継続的な接点から生まれる情報を蓄積し、サービス品質の向上に活用しています。【売買仲介】→【プロパティマネジメント】→【運用データ蓄積】→【資産価値向上提案】→【売却支援】→【再投資支援】という循環型モデルを構築することで、顧客満足度と紹介率を高めながら、事業成長を実現しています。

台湾市場においても、単なる物件販売ではなく、購入後の運用・管理・出口戦略までを見据えた長期的な資産形成支援を提案してまいります。

富裕層データと運用データが新たな価値を生む

当社の事業モデルでは、不動産市場データだけでなく、資産運用に関する多様なデータが継続的に蓄積されます。

例えば、

- エリア別価格推移データ- 修繕・設備履歴データ- 運用収益データ- 売買タイミングデータ- 投資家の意思決定傾向- 富裕層の資産保有パターン- 国・地域ごとの投資ニーズ

などです。これらは単なる不動産データではなく、顧客の資産形成プロセス全体を理解するための重要な経営資産となります。

AIによる次世代資産運用支援基盤の構築へ

THE BRIDGEは、"顧客資産ライフサイクル"を押さえている

THE BRIDGEは現在、蓄積された不動産データと顧客行動データを活用し、AIによる資産運用支援基盤の構築を進めています。

将来的には、

- 購入候補物件の自動レコメンド- 所有物件の収支管理と見える化- 修繕計画の最適化- 資産価値向上施策の提案- 最適な売却タイミング提案- 顧客ごとの投資戦略支援

などを実現し、顧客一人ひとりに最適化された資産運用サービスの提供を目指します。

THE BRIDGEが目指すのは、単なる不動産仲介会社ではありません。

「顧客資産ライフサイクル × AI × 多言語」を融合させることで、国境を越えた次世代の資産運用プラットフォームを構築してまいります。

展示会で紹介予定の主なサービス

【展示会概要】

- 東京都心の高級レジデンス- 大阪・福岡・熊本エリアの優良不動産- 投資用マンション- 一棟収益不動産- 非公開物件（オフマーケット案件）- プロパティマネジメントサービス- 海外投資家向け資産管理支援、など- 展示会名 ：第12回 台湾国際不動産博覧会- 日 程 ：2026年7月9日(木)～7月12日(日)- 会 場 ：台北南港展覧館1館（台北市）- ブース番号：N229THE BRIDGE株式会社 代表取締役 金 万坤代表コメント

日本不動産への関心は台湾をはじめとする国際市場で年々高まっています。

私自身、これまで台湾において不動産事業の立上げに携わった経験があり、日本と台湾双方の市場や文化を理解していることが当社の強みです。私たちは不動産を販売することだけを目的としていません。お客様の資産形成に長期的に伴走し、購入から運用、売却、そして次の投資まで支援することを使命としています。

その過程で生まれるデータを活用し、より良い意思決定を支援するAIプラットフォームへと進化していきたいと考えています。

今回の台湾国際不動産博覧会を通じて、台湾の皆様との新たな出会いを創出し、日本と世界を結ぶ次世代の資産運用サービスを実現してまいります。

今後の展望

THE BRIDGE株式会社は、『不動産 × AI × グローバル』を中長期成長戦略の柱とし、台湾等海外顧客基盤の拡大を推進してまいります。

将来的には、日本国内外の投資家・オーナー・入居者・管理会社をつなぐクロスボーダー不動産プラットフォームの構築を目指し、日本不動産市場の国際化に貢献してまいります。

【会社概要】

- 会社名：THE BRIDGE株式会社- 所在地：東京都中央区銀座5丁目11-12- 代表者：金 万坤- 事業内容：不動産の売買、賃貸、仲介、管理業、宅地建物取引業、クロスボーダー投資支援- URL：https://thebridge-jp.com/