気象庁は今夏、全国的に平年を上回る気温となる可能性が高いと発表しており、「最高気温40℃以上」を示す危険な暑さを受けて新たに定義された予報用語「酷暑日」の導入も話題となるなど、例年以上に厳しい暑さが予想されています。 こうしたなか、株式会社STABLES（本社：東京都文京区、代表取締役：布施哲也）が運営するニュウマン横浜6階「.17 Café」では、夏を涼やかに楽しむひんやりスイーツとして、期間限定のかき氷3種を販売します。 ラインアップは、みずみずしい桃に香り高い紅茶とマスカルポーネを合わせた贅沢な一品をはじめ、チョコレートとピスタチオの濃厚な味わいを楽しめるかき氷、南国気分を感じるマンゴーとブルーハワイのかき氷の全3種類。駅直結の利便性とともに、暑い夏に涼を感じる特別なひとときを提案します。 https://www.2416market.jp

ももと紅茶のマスカルポーネかき氷 1,680円（税込）

紅茶でマリネした旬の白桃を贅沢にトッピング。 中には濃厚なマスカルポーネクリームとサクサクのグラノーラを重ね、桃の甘みを引き立てる一杯に仕上げました。 白桃の瑞々しい果実感と紅茶の香りが調和する味わいです

チョコレートとピスタチオのかき氷 1,680円（税込）

チョコレートの甘さと香ばしいピスタチオの風味が調和する一杯。 シロップやクリーム、ソースにもチョコレートを使用し、カカオの風味を存分に引き出しました。 チョコレート好きのための贅沢なかき氷です。

ブルーハワイ×マンゴーかき氷 1,680円（税込）

ハワイの海を思わせる爽やかなブルーに、なめらかなパンナコッタとマンゴーをトッピング。 仕上げにマンゴーソースをかけ、濃厚な甘みをプラスしました。 ひと口ごとに変化する味わいをお楽しみください。

.17 Café（ドットイチナナカフェ）

神奈川の食材を生地に使用したクレープをメインに、紅茶は大磯にあるお茶を通じて豊かさを探求するティーメーカー「TE HANDEL（ティーハンデル）」のブレンドティーを中心にご用意しております。

企画概要

開催期間 ：2026年6月15日(月)～ 販売店舗 ：.17 Café（ニュウマン横浜6階） 営業時間 ：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00 営業日はHPをご確認ください

会社概要

https://www.2416market.jp

商号 ：株式会社STABLES 代表者 ：代表取締役 布施 哲也 所在地 ：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3F 設立 ：2019年4月1日 URL ：http://www.stables.jp/

■お問い合わせ先

株式会社STABLES（ステーブルス） 担当：伊藤・亀井 電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時） E-mail：t-ito@stables.jp