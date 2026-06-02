ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：丹有樹）は、夏用「冷凍生そばとつゆの10食セット」を2026年6月より、数量限定・期間限定で販売いたします。

夏そば企画背景

立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、「あなたのおそばに」のコンセプトのもと、本格的なそばをご自宅で手軽にお召し上がりいただけるよう、冷凍生そばとつゆのセットを開発いたしました。公式通販サイトにて2025年の年越しそば用、2026年節分そば用に販売し、いずれも好評のうちに完売。販売終了後も、お客様より「また食べたい」「また販売してほしい」というのお声をいただき、今年の夏は冷しでお楽しみいただけるよう、数量限定での販売を実施することといたしました。

夏そばのコンセプト

これまで年越しそば、節分そばなど温かい「かけそば」でご愛用いただきました。今年の夏は「冷し」でのご提案です。濃口のきりっとした味わいの「そばつゆ」は、冷えたそばとよく絡み、クセになるおいしさです。暑い日に「簡単調理ですぐ食べられる」「食欲がない時もスルッと食べられる」、そんなお蕎麦のセットです。そば好きな方へ、お得な10食入りをセットにしました。夏休みに向けて、冷凍庫に常備していただきたい一品です。

冷しも“３分”ゆでるだけの簡単調理

調理はとても簡単です。冷凍のまま沸騰したお湯で3分間ゆで、冷水で締めて盛り付けるだけ。解凍の手間は不要で、本格的な生そばが手軽に作れます。

麺へのこだわり

簡単調理でも、そばの「食感」と「香り」は損なわないようこだわりました。できたてを冷凍することで、その風味と食感を閉じ込めています。関東風の濃い醤油系のつゆは、冷えた麺をより引き立たせます。一食ずつ個包装なので、食べたい分だけ調理できます。

商品概要

商品名：冷凍生そば10食入(つゆ付) 売価：3,800円(税込) 購入方法：公式通販サイト限定 販売開始日：2026年6月3日(水)予定 商品ページ：https://fujisoba-shop.co.jp/products/fujisoba-reitou-soba-10shoku ※数量限定のため、限定数終了次第、販売終了いたします

【会社概要】 名称：ダイタン商事株式会社 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階 設立：2023年4月24日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL：https://fujisoba.co.jp/

名代富士そばの最新情報は公式サイトをチェック。X（旧Twitter）やFacebookでも情報を随時発信中です。 https://fujisoba.co.jp/ X：https://x.com/fujisobar/ Facebook：https://www.facebook.com/fujisoba/