一般社団法人嵐山町観光協会(所在地：埼玉県比企郡嵐山町、理事長：中嶋秀雄)は、2026年6月13日(土)～6月28日(日)まで開催する「らんざんラベンダーまつり」において、特別ツアー臨時列車の運行や1日限定ナイトイベント、出店情報など、初夏のラベンダー園をより楽しめる追加情報をお知らせします。





イベント詳細： https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival





1日限定ナイトイベント





■埼玉県バーチャル観光大使「春日部つくし」さんと楽しむ臨時列車

「らんざんラベンダーまつり」の開催に合わせ、2026年6月13日(土)に東武東上線池袋駅から武蔵嵐山駅まで、埼玉バーチャル観光大使「春日部つくし」さんと楽しむ特別ツアー臨時列車「車掌は春日部つくし！？ラベンダーの香りに誘われて臨時列車でGO！！」が運行され、ツアー車内ではリアルタイムで「春日部つくし」さんによるアナウンスやゲームなど盛りだくさんの企画が準備されています。また、春日部つくしさん描き下ろしデザインのヘッドマークを付けた車両がらんざんラベンダーまつり期間中終了日まで運行される予定です。





ツアー詳細： https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/s/fair/saitamatour/ranzan_lavender/?wg=media:0204





らんざんラベンダーまつり(ヘッドマーク画像提供：東武鉄道株式会社)





■春日部つくしさんについて

2018年(平成30年)よりVTuberとして活動を開始。埼玉県バーチャル観光大使として、埼玉県の魅力を発信するPR活動を精力的に展開しています。チャンネル登録者数は18.6万人(2026年5月時点)。

https://chocotabi-saitama.jp/special/kasukabe_tsukushi/





むさし嵐丸ラベンダー





■1日限定のラベンダー香るナイトイベント

昼間とはひと味違う幻想的なラベンダー園の夜と香りを楽しめる、町内のキャンドル作家による「らんざんTomoshibi Projectキャンドルナイト」を開催します。事前に園内の町民管理エリア「マイラベンダークラブ」会員向けにキャンドルワークショップを実施し、制作したキャンドルも園内に展示します。地域の関係者とともにラベンダー園を彩ることで、初夏の夜ならではの特別な景観を演出します。当日はキッチンカーの出店も予定しており、ラベンダーが香る夜のひとときをお楽しみいただけます。





開催日 ：2026年6月20日(土)※荒天中止

時間 ：18：00～21：00(最終入場20：15)

見学料 ：無料

駐車料金：500円





過去のキャンドルナイト時の様子





■ラベンダー香る出店、グルメ情報

期間中はラベンダー関連商品や地元グルメ、ワークショップなどが日替わりで登場し、初夏の彩りと香りを感じていただけます。





＜物販＞ラベンダー精油やラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品、ラベンダー苗や切花、嵐山町の新鮮野菜、ワークショップなど彩り豊かな品々をご用意しています。





＜飲食＞ラベンダーソフトクリーム、スムージー、ラッシー、フロート、かき氷など、ラベンダーにちなんだ各店オリジナルの会場ならではのラベンダースイーツをお楽しみいただけます。なかでも見た目に華やかなラベンダーソフトクリームや爽やかな香りを楽しめるラベンダースムージーは、初夏の散策のお供にオススメです。





【出店情報詳細・店舗名(販売品、内容など)】

《全日出店(6/13～28)》

・RYファーム

ラベンダー苗、トウモロコシ、ラベンダー花束など

・アグリ宮田

ラベンダー苗、紅花、野菜など

・中村農園

ラベンダーポット苗、ラベンダー切花、ポプリなど

・スイーツ工房TAMAchan

ラベンダーソフトクリームなど

・しおぱんだ

パン、チョコバナナ、けずりイチゴ、かきごおり、ドリンクなど

・串焼き神～shin～

串焼き、ドリンク、酒類など





《週末中心出店(土日・複数日)》

・インド料理ラジュモハン ＜6/13・14・17・20・21・24・27・28＞

ラベンダースムージー、からあげ、カレーパンなど

・ASlink株式会社 ＜6/13・14・20・21・27・28＞

ブルーベリーラッシー、ラベンダーまんじゅう、天ぷらうどんなど

・LOTUS KITCHEN ＜6/13・14・20・21・27・28＞

ケバブサンド、ロングポテト、トルコアイス、焼きそばなど

・fleur Candle ＜6/13・14・17・21・25・27・28＞

ポプリ、ボタニカルキャンドルなど

・暮らし花 ＜6/13・14・17・21・25・27・28＞

ポプリ、造花ラベンダー、造花リースなど

・ROPA COFFEE ＜6/13・14・17・20・21・24・27・28＞

自家焙煎コーヒー(ホット)、水出しコーヒーなど

・杉田農園 ＜6/13・14・16・20・21・27・28＞

ジャガイモ、トウモロコシ、玉葱、ラベンダー花束など

・金井農園 ＜6/13・14・20・21・27・28＞

精米、ジャガイモ、ニンジン、スナップエンドウなど

・安藤農園 ＜6/20・21・27・28＞

梅、ジャガイモ、山椒の実、玉葱、にんにく、きゅうり、プラムなど

・麻原酒造 ＜6/20・21＞

ビール、サワー、甘酒(杯・瓶)

・カフェもぐりん ＜6/13・20・27＞

ラベンダーソーダ、レモンソーダ、ラベンダーゼリー、カヌレ

・Sumiya ＜6/14・21・27＞

ジャム、シロップ、柚子みそ、山椒みそなど

・喫茶ポイエル ＜6/19・20・26・27＞

水出し珈琲、ミルク出し珈琲、水出し煎茶、茶葉など

・ピッツァ トラエック イッチア ＜6/13～15・18・20～22・25～28＞

ラベンダーフロート、ジェラート各種など

・マルマンキッチン ＜6/13～15・18～21・24・26～28＞

ロングポテト、かき氷、チュロス、ソフトクリーム

・うまいものや天神 ＜6/13・16・19～21・24・26～28＞

ラベンダープリン、かき氷、レモネード、深谷ねぎチヂミなど

・秀丸 ＜6/13・14・19～21・26～28＞

焼きそば、オムそば、たこ焼き

・たけざわ ＜6/13・14・20・21＞

玉葱、切花、ズッキーニほか

・カフェ童音舞 ＜6/16・21・23＞

生花、ラベンダークッキー、ラベンダースティックなど

・ミニもぐりん ＜6/16・23＞

ビーズアクセサリー、木工作品、クッキーなど

・関口商事 ＜6/20・21＞

りんごあめ

・こなもんかふぇ雪来 ＜6/20・21＞

ふわふわ氷、ベビーカステラ、やきそば、ポテト

・森林ホテル ＜6/13・20＞

ソフトドリンク、ビール、かき氷、そば





《1日・数日限定出店》

・ほっとカフェOne Scene ＜6/14・15・22＞

ラベンダーソーダ、ラベンダーティ、アイスコーヒーなど

・埼玉県社会福祉事業団 嵐山郷 ＜6/26・27＞

香り袋、エコバッグ、アロマストーンなど

・サロン ドゥ プレズイール ＜6/26・27＞

マグカップ、プレート

・幸せ風 ＜6/19・26＞

生花、ラベンダースティック、香るまくらなど

・中村塗装 Pizza&Peace ＜6/18・22・27＞

ピザ、ドリンク

・米粉のケーキ屋さんMAJOLCE ＜6/13＞

米粉バスクチーズケーキなど

・ほわ＊りん ＜6/14＞

ラベンダー壁掛け、ワークショップ開催など

・ぱん工房たろたろ ＜6/21＞

プレーンカンパーニュ、嵐丸あんぱん、焼菓子など

・登の道 ＜6/21＞

玉ねぎ、ブロッコリー、ニンニク、ビーツ





ラベンダースイーツ

オリジナルラベンダー製品









■らんざんラベンダーまつり開催概要

開催期間：2026年6月13日(土)～6月28日(日)※期間中無休

開催時間：9：00～16：00(最終入場15：15)

会場 ：千年の苑ラベンダー園

(埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326番地)

見学料 ：無料

駐車料金：普通車1台1,000円





2026らんざんラベンダーまつり





■体験企画

・ラベンダーグロッソつみとり体験

体験料：1回1,000円(50～60本程度持ち帰り)

開催日：期間中の土曜、日曜

※人数制限なし

※団体バスツアーは事前予約により平日の受け入れも可能です。





・クラフト体験

内容 ：ラベンダースティックづくり、ボトルフラワー体験 ほか

体験料：1,000円(材料費込み)

開催日：土曜、日曜





クラフト体験





■嵐山町観光協会の公式SNSでは開催中のラベンダーの「見ごろ」情報などリアルタイムで発信します。

公式SNS：

X(旧Twitter) @RanzanKanko( https://x.com/RanzanKanko )

Instagram @ranzankanko ( https://x.com/RanzanKanko )

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Threads @ranzankanko ( https://www.threads.com/@ranzankanko )

LINE公式アカウント @ranzankanko ( https://lin.ee/CbDeg1wz )





主催 ：一般社団法人嵐山町観光協会

共催 ：嵐山町

協力 ：嵐山町商工会・公益社団法人嵐山町シルバー人材センター・

東武鉄道株式会社・一般社団法人埼玉県物産観光協会









■アクセス

所在地：埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326

●電車

最寄り駅 東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス

・路線バス：イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車

「休養地入口」バス停下車 料金220円(片道)

※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。

※6月13日(土)、14日(日)、21日(日)、28日(日)臨時便バス運行あり





＜路線バス＞

東武東上線「武蔵嵐山駅」西口発、イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き

「休養地入口」バス停下車(乗車約10分・料金220円)

※6月13日(土)・14日(日)・21日(日)・28日(日)は臨時便を運行予定です。

詳細な時刻表は公式サイトをご確認ください。

https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival





●車

ナビ検索の場合は下記所在地をご入力ください。

嵐山渓谷バーベキュー場：埼玉県嵐山町鎌形2857

・東京方面から：関越自動車道 東松山ICから約8km、約15分

・高崎方面から：関越自動車道 嵐山小川ICから約8km 約15分

駐車場 ：嵐山渓谷観光多目的広場(ラベンダー園駐車場)

駐車料金：普通車1台1,000円

時間 ：9:00～16:00(最終入庫15:00)









【本件に関する一般の方からのお問合せ】

嵐山町ステーションプラザ嵐なび観光案内所

電話： 0493-62-8730(～6/28 9：00～16：00)