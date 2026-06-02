埼玉・嵐山町で「2026らんざんラベンダーまつり」を6/13から開催、臨時列車・ナイトイベントなど追加情報発表
一般社団法人嵐山町観光協会(所在地：埼玉県比企郡嵐山町、理事長：中嶋秀雄)は、2026年6月13日(土)～6月28日(日)まで開催する「らんざんラベンダーまつり」において、特別ツアー臨時列車の運行や1日限定ナイトイベント、出店情報など、初夏のラベンダー園をより楽しめる追加情報をお知らせします。
イベント詳細： https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival
1日限定ナイトイベント
■埼玉県バーチャル観光大使「春日部つくし」さんと楽しむ臨時列車
「らんざんラベンダーまつり」の開催に合わせ、2026年6月13日(土)に東武東上線池袋駅から武蔵嵐山駅まで、埼玉バーチャル観光大使「春日部つくし」さんと楽しむ特別ツアー臨時列車「車掌は春日部つくし！？ラベンダーの香りに誘われて臨時列車でGO！！」が運行され、ツアー車内ではリアルタイムで「春日部つくし」さんによるアナウンスやゲームなど盛りだくさんの企画が準備されています。また、春日部つくしさん描き下ろしデザインのヘッドマークを付けた車両がらんざんラベンダーまつり期間中終了日まで運行される予定です。
ツアー詳細： https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/s/fair/saitamatour/ranzan_lavender/?wg=media:0204
らんざんラベンダーまつり(ヘッドマーク画像提供：東武鉄道株式会社)
■春日部つくしさんについて
2018年(平成30年)よりVTuberとして活動を開始。埼玉県バーチャル観光大使として、埼玉県の魅力を発信するPR活動を精力的に展開しています。チャンネル登録者数は18.6万人(2026年5月時点)。
https://chocotabi-saitama.jp/special/kasukabe_tsukushi/
むさし嵐丸ラベンダー
■1日限定のラベンダー香るナイトイベント
昼間とはひと味違う幻想的なラベンダー園の夜と香りを楽しめる、町内のキャンドル作家による「らんざんTomoshibi Projectキャンドルナイト」を開催します。事前に園内の町民管理エリア「マイラベンダークラブ」会員向けにキャンドルワークショップを実施し、制作したキャンドルも園内に展示します。地域の関係者とともにラベンダー園を彩ることで、初夏の夜ならではの特別な景観を演出します。当日はキッチンカーの出店も予定しており、ラベンダーが香る夜のひとときをお楽しみいただけます。
開催日 ：2026年6月20日(土)※荒天中止
時間 ：18：00～21：00(最終入場20：15)
見学料 ：無料
駐車料金：500円
過去のキャンドルナイト時の様子
■ラベンダー香る出店、グルメ情報
期間中はラベンダー関連商品や地元グルメ、ワークショップなどが日替わりで登場し、初夏の彩りと香りを感じていただけます。
＜物販＞ラベンダー精油やラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品、ラベンダー苗や切花、嵐山町の新鮮野菜、ワークショップなど彩り豊かな品々をご用意しています。
＜飲食＞ラベンダーソフトクリーム、スムージー、ラッシー、フロート、かき氷など、ラベンダーにちなんだ各店オリジナルの会場ならではのラベンダースイーツをお楽しみいただけます。なかでも見た目に華やかなラベンダーソフトクリームや爽やかな香りを楽しめるラベンダースムージーは、初夏の散策のお供にオススメです。
【出店情報詳細・店舗名(販売品、内容など)】
《全日出店(6/13～28)》
・RYファーム
ラベンダー苗、トウモロコシ、ラベンダー花束など
・アグリ宮田
ラベンダー苗、紅花、野菜など
・中村農園
ラベンダーポット苗、ラベンダー切花、ポプリなど
・スイーツ工房TAMAchan
ラベンダーソフトクリームなど
・しおぱんだ
パン、チョコバナナ、けずりイチゴ、かきごおり、ドリンクなど
・串焼き神～shin～
串焼き、ドリンク、酒類など
《週末中心出店(土日・複数日)》
・インド料理ラジュモハン ＜6/13・14・17・20・21・24・27・28＞
ラベンダースムージー、からあげ、カレーパンなど
・ASlink株式会社 ＜6/13・14・20・21・27・28＞
ブルーベリーラッシー、ラベンダーまんじゅう、天ぷらうどんなど
・LOTUS KITCHEN ＜6/13・14・20・21・27・28＞
ケバブサンド、ロングポテト、トルコアイス、焼きそばなど
・fleur Candle ＜6/13・14・17・21・25・27・28＞
ポプリ、ボタニカルキャンドルなど
・暮らし花 ＜6/13・14・17・21・25・27・28＞
ポプリ、造花ラベンダー、造花リースなど
・ROPA COFFEE ＜6/13・14・17・20・21・24・27・28＞
自家焙煎コーヒー(ホット)、水出しコーヒーなど
・杉田農園 ＜6/13・14・16・20・21・27・28＞
ジャガイモ、トウモロコシ、玉葱、ラベンダー花束など
・金井農園 ＜6/13・14・20・21・27・28＞
精米、ジャガイモ、ニンジン、スナップエンドウなど
・安藤農園 ＜6/20・21・27・28＞
梅、ジャガイモ、山椒の実、玉葱、にんにく、きゅうり、プラムなど
・麻原酒造 ＜6/20・21＞
ビール、サワー、甘酒(杯・瓶)
・カフェもぐりん ＜6/13・20・27＞
ラベンダーソーダ、レモンソーダ、ラベンダーゼリー、カヌレ
・Sumiya ＜6/14・21・27＞
ジャム、シロップ、柚子みそ、山椒みそなど
・喫茶ポイエル ＜6/19・20・26・27＞
水出し珈琲、ミルク出し珈琲、水出し煎茶、茶葉など
・ピッツァ トラエック イッチア ＜6/13～15・18・20～22・25～28＞
ラベンダーフロート、ジェラート各種など
・マルマンキッチン ＜6/13～15・18～21・24・26～28＞
ロングポテト、かき氷、チュロス、ソフトクリーム
・うまいものや天神 ＜6/13・16・19～21・24・26～28＞
ラベンダープリン、かき氷、レモネード、深谷ねぎチヂミなど
・秀丸 ＜6/13・14・19～21・26～28＞
焼きそば、オムそば、たこ焼き
・たけざわ ＜6/13・14・20・21＞
玉葱、切花、ズッキーニほか
・カフェ童音舞 ＜6/16・21・23＞
生花、ラベンダークッキー、ラベンダースティックなど
・ミニもぐりん ＜6/16・23＞
ビーズアクセサリー、木工作品、クッキーなど
・関口商事 ＜6/20・21＞
りんごあめ
・こなもんかふぇ雪来 ＜6/20・21＞
ふわふわ氷、ベビーカステラ、やきそば、ポテト
・森林ホテル ＜6/13・20＞
ソフトドリンク、ビール、かき氷、そば
《1日・数日限定出店》
・ほっとカフェOne Scene ＜6/14・15・22＞
ラベンダーソーダ、ラベンダーティ、アイスコーヒーなど
・埼玉県社会福祉事業団 嵐山郷 ＜6/26・27＞
香り袋、エコバッグ、アロマストーンなど
・サロン ドゥ プレズイール ＜6/26・27＞
マグカップ、プレート
・幸せ風 ＜6/19・26＞
生花、ラベンダースティック、香るまくらなど
・中村塗装 Pizza&Peace ＜6/18・22・27＞
ピザ、ドリンク
・米粉のケーキ屋さんMAJOLCE ＜6/13＞
米粉バスクチーズケーキなど
・ほわ＊りん ＜6/14＞
ラベンダー壁掛け、ワークショップ開催など
・ぱん工房たろたろ ＜6/21＞
プレーンカンパーニュ、嵐丸あんぱん、焼菓子など
・登の道 ＜6/21＞
玉ねぎ、ブロッコリー、ニンニク、ビーツ
ラベンダースイーツ
オリジナルラベンダー製品
■らんざんラベンダーまつり開催概要
開催期間：2026年6月13日(土)～6月28日(日)※期間中無休
開催時間：9：00～16：00(最終入場15：15)
会場 ：千年の苑ラベンダー園
(埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326番地)
見学料 ：無料
駐車料金：普通車1台1,000円
2026らんざんラベンダーまつり
■体験企画
・ラベンダーグロッソつみとり体験
体験料：1回1,000円(50～60本程度持ち帰り)
開催日：期間中の土曜、日曜
※人数制限なし
※団体バスツアーは事前予約により平日の受け入れも可能です。
・クラフト体験
内容 ：ラベンダースティックづくり、ボトルフラワー体験 ほか
体験料：1,000円(材料費込み)
開催日：土曜、日曜
クラフト体験
■嵐山町観光協会の公式SNSでは開催中のラベンダーの「見ごろ」情報などリアルタイムで発信します。
公式SNS：
X(旧Twitter) @RanzanKanko( https://x.com/RanzanKanko )
Instagram @ranzankanko ( https://x.com/RanzanKanko )
Facebook @ranzankanko ( https://www.facebook.com/ranzankanko )
Threads @ranzankanko ( https://www.threads.com/@ranzankanko )
LINE公式アカウント @ranzankanko ( https://lin.ee/CbDeg1wz )
主催 ：一般社団法人嵐山町観光協会
共催 ：嵐山町
協力 ：嵐山町商工会・公益社団法人嵐山町シルバー人材センター・
東武鉄道株式会社・一般社団法人埼玉県物産観光協会
■アクセス
所在地：埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326
●電車
最寄り駅 東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス
・路線バス：イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車
「休養地入口」バス停下車 料金220円(片道)
※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。
※6月13日(土)、14日(日)、21日(日)、28日(日)臨時便バス運行あり
＜路線バス＞
東武東上線「武蔵嵐山駅」西口発、イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き
「休養地入口」バス停下車(乗車約10分・料金220円)
※6月13日(土)・14日(日)・21日(日)・28日(日)は臨時便を運行予定です。
詳細な時刻表は公式サイトをご確認ください。
https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival
●車
ナビ検索の場合は下記所在地をご入力ください。
嵐山渓谷バーベキュー場：埼玉県嵐山町鎌形2857
・東京方面から：関越自動車道 東松山ICから約8km、約15分
・高崎方面から：関越自動車道 嵐山小川ICから約8km 約15分
駐車場 ：嵐山渓谷観光多目的広場(ラベンダー園駐車場)
駐車料金：普通車1台1,000円
時間 ：9:00～16:00(最終入庫15:00)
【本件に関する一般の方からのお問合せ】
嵐山町ステーションプラザ嵐なび観光案内所
電話： 0493-62-8730(～6/28 9：00～16：00)