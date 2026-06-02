一般社団法人嵐山町観光協会(所在地：埼玉県比企郡嵐山町、理事長：中嶋秀雄)は、2026年6月13日(土)～6月28日(日)まで開催する「らんざんラベンダーまつり」において、特別ツアー臨時列車の運行や1日限定ナイトイベント、出店情報など、初夏のラベンダー園をより楽しめる追加情報をお知らせします。


イベント詳細： https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival


1日限定ナイトイベント


■埼玉県バーチャル観光大使「春日部つくし」さんと楽しむ臨時列車

「らんざんラベンダーまつり」の開催に合わせ、2026年6月13日(土)に東武東上線池袋駅から武蔵嵐山駅まで、埼玉バーチャル観光大使「春日部つくし」さんと楽しむ特別ツアー臨時列車「車掌は春日部つくし！？ラベンダーの香りに誘われて臨時列車でGO！！」が運行され、ツアー車内ではリアルタイムで「春日部つくし」さんによるアナウンスやゲームなど盛りだくさんの企画が準備されています。また、春日部つくしさん描き下ろしデザインのヘッドマークを付けた車両がらんざんラベンダーまつり期間中終了日まで運行される予定です。


ツアー詳細： https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/s/fair/saitamatour/ranzan_lavender/?wg=media:0204


らんざんラベンダーまつり(ヘッドマーク画像提供：東武鉄道株式会社)


■春日部つくしさんについて

2018年(平成30年)よりVTuberとして活動を開始。埼玉県バーチャル観光大使として、埼玉県の魅力を発信するPR活動を精力的に展開しています。チャンネル登録者数は18.6万人(2026年5月時点)。

https://chocotabi-saitama.jp/special/kasukabe_tsukushi/


むさし嵐丸ラベンダー


■1日限定のラベンダー香るナイトイベント

昼間とはひと味違う幻想的なラベンダー園の夜と香りを楽しめる、町内のキャンドル作家による「らんざんTomoshibi Projectキャンドルナイト」を開催します。事前に園内の町民管理エリア「マイラベンダークラブ」会員向けにキャンドルワークショップを実施し、制作したキャンドルも園内に展示します。地域の関係者とともにラベンダー園を彩ることで、初夏の夜ならではの特別な景観を演出します。当日はキッチンカーの出店も予定しており、ラベンダーが香る夜のひとときをお楽しみいただけます。


開催日　：2026年6月20日(土)※荒天中止

時間　　：18：00～21：00(最終入場20：15)

見学料　：無料

駐車料金：500円


過去のキャンドルナイト時の様子


■ラベンダー香る出店、グルメ情報

期間中はラベンダー関連商品や地元グルメ、ワークショップなどが日替わりで登場し、初夏の彩りと香りを感じていただけます。


＜物販＞ラベンダー精油やラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品、ラベンダー苗や切花、嵐山町の新鮮野菜、ワークショップなど彩り豊かな品々をご用意しています。


＜飲食＞ラベンダーソフトクリーム、スムージー、ラッシー、フロート、かき氷など、ラベンダーにちなんだ各店オリジナルの会場ならではのラベンダースイーツをお楽しみいただけます。なかでも見た目に華やかなラベンダーソフトクリームや爽やかな香りを楽しめるラベンダースムージーは、初夏の散策のお供にオススメです。


【出店情報詳細・店舗名(販売品、内容など)】

《全日出店(6/13～28)》

・RYファーム

　ラベンダー苗、トウモロコシ、ラベンダー花束など

・アグリ宮田

　ラベンダー苗、紅花、野菜など

・中村農園

　ラベンダーポット苗、ラベンダー切花、ポプリなど

・スイーツ工房TAMAchan

　ラベンダーソフトクリームなど

・しおぱんだ

　パン、チョコバナナ、けずりイチゴ、かきごおり、ドリンクなど

・串焼き神～shin～

　串焼き、ドリンク、酒類など


《週末中心出店(土日・複数日)》

・インド料理ラジュモハン　＜6/13・14・17・20・21・24・27・28＞

　ラベンダースムージー、からあげ、カレーパンなど

・ASlink株式会社　＜6/13・14・20・21・27・28＞

　ブルーベリーラッシー、ラベンダーまんじゅう、天ぷらうどんなど

・LOTUS KITCHEN　＜6/13・14・20・21・27・28＞

　ケバブサンド、ロングポテト、トルコアイス、焼きそばなど

・fleur Candle　＜6/13・14・17・21・25・27・28＞

　ポプリ、ボタニカルキャンドルなど

・暮らし花　＜6/13・14・17・21・25・27・28＞

　ポプリ、造花ラベンダー、造花リースなど

・ROPA COFFEE　＜6/13・14・17・20・21・24・27・28＞

　自家焙煎コーヒー(ホット)、水出しコーヒーなど

・杉田農園　＜6/13・14・16・20・21・27・28＞

　ジャガイモ、トウモロコシ、玉葱、ラベンダー花束など

・金井農園　＜6/13・14・20・21・27・28＞

　精米、ジャガイモ、ニンジン、スナップエンドウなど

・安藤農園　＜6/20・21・27・28＞

　梅、ジャガイモ、山椒の実、玉葱、にんにく、きゅうり、プラムなど

・麻原酒造　＜6/20・21＞

　ビール、サワー、甘酒(杯・瓶)

・カフェもぐりん　＜6/13・20・27＞

　ラベンダーソーダ、レモンソーダ、ラベンダーゼリー、カヌレ

・Sumiya　＜6/14・21・27＞

　ジャム、シロップ、柚子みそ、山椒みそなど

・喫茶ポイエル　＜6/19・20・26・27＞

　水出し珈琲、ミルク出し珈琲、水出し煎茶、茶葉など

・ピッツァ トラエック イッチア　＜6/13～15・18・20～22・25～28＞

　ラベンダーフロート、ジェラート各種など

・マルマンキッチン　＜6/13～15・18～21・24・26～28＞

　ロングポテト、かき氷、チュロス、ソフトクリーム

・うまいものや天神　＜6/13・16・19～21・24・26～28＞

　ラベンダープリン、かき氷、レモネード、深谷ねぎチヂミなど

・秀丸　＜6/13・14・19～21・26～28＞

　焼きそば、オムそば、たこ焼き

・たけざわ　＜6/13・14・20・21＞

　玉葱、切花、ズッキーニほか

・カフェ童音舞　＜6/16・21・23＞

　生花、ラベンダークッキー、ラベンダースティックなど

・ミニもぐりん　＜6/16・23＞

　ビーズアクセサリー、木工作品、クッキーなど

・関口商事　＜6/20・21＞

　りんごあめ

・こなもんかふぇ雪来　＜6/20・21＞

　ふわふわ氷、ベビーカステラ、やきそば、ポテト

・森林ホテル　＜6/13・20＞

　ソフトドリンク、ビール、かき氷、そば


《1日・数日限定出店》

・ほっとカフェOne Scene　＜6/14・15・22＞

　ラベンダーソーダ、ラベンダーティ、アイスコーヒーなど

・埼玉県社会福祉事業団 嵐山郷　＜6/26・27＞

　香り袋、エコバッグ、アロマストーンなど

・サロン ドゥ プレズイール　＜6/26・27＞

　マグカップ、プレート

・幸せ風　＜6/19・26＞

　生花、ラベンダースティック、香るまくらなど

・中村塗装 Pizza&Peace　＜6/18・22・27＞

　ピザ、ドリンク

・米粉のケーキ屋さんMAJOLCE　＜6/13＞

　米粉バスクチーズケーキなど

・ほわ＊りん　＜6/14＞

　ラベンダー壁掛け、ワークショップ開催など

・ぱん工房たろたろ　＜6/21＞

　プレーンカンパーニュ、嵐丸あんぱん、焼菓子など

・登の道　＜6/21＞

　玉ねぎ、ブロッコリー、ニンニク、ビーツ


ラベンダースイーツ

オリジナルラベンダー製品



■らんざんラベンダーまつり開催概要

開催期間：2026年6月13日(土)～6月28日(日)※期間中無休

開催時間：9：00～16：00(最終入場15：15)

会場　　：千年の苑ラベンダー園

　　　　　(埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326番地)

見学料　：無料

駐車料金：普通車1台1,000円


2026らんざんラベンダーまつり


■体験企画

・ラベンダーグロッソつみとり体験

体験料：1回1,000円(50～60本程度持ち帰り)

開催日：期間中の土曜、日曜

※人数制限なし

※団体バスツアーは事前予約により平日の受け入れも可能です。


・クラフト体験

内容　：ラベンダースティックづくり、ボトルフラワー体験　ほか

体験料：1,000円(材料費込み)

開催日：土曜、日曜


クラフト体験


■嵐山町観光協会の公式SNSでは開催中のラベンダーの「見ごろ」情報などリアルタイムで発信します。

公式SNS：

X(旧Twitter) @RanzanKanko( https://x.com/RanzanKanko )

Instagram @ranzankanko ( https://x.com/RanzanKanko )

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Threads @ranzankanko ( https://www.threads.com/@ranzankanko )

LINE公式アカウント @ranzankanko ( https://lin.ee/CbDeg1wz )


主催　　：一般社団法人嵐山町観光協会

共催　　：嵐山町

協力　　：嵐山町商工会・公益社団法人嵐山町シルバー人材センター・

　　　　　東武鉄道株式会社・一般社団法人埼玉県物産観光協会



■アクセス

所在地：埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326

●電車

最寄り駅　東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス

・路線バス：イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車

　　　　　　「休養地入口」バス停下車　料金220円(片道)

※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。

※6月13日(土)、14日(日)、21日(日)、28日(日)臨時便バス運行あり


＜路線バス＞

東武東上線「武蔵嵐山駅」西口発、イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き

「休養地入口」バス停下車(乗車約10分・料金220円)

※6月13日(土)・14日(日)・21日(日)・28日(日)は臨時便を運行予定です。

詳細な時刻表は公式サイトをご確認ください。

https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival


●車

ナビ検索の場合は下記所在地をご入力ください。

嵐山渓谷バーベキュー場：埼玉県嵐山町鎌形2857

・東京方面から：関越自動車道　東松山ICから約8km、約15分

・高崎方面から：関越自動車道　嵐山小川ICから約8km　約15分

駐車場　：嵐山渓谷観光多目的広場(ラベンダー園駐車場)

駐車料金：普通車1台1,000円

時間　　：9:00～16:00(最終入庫15:00)



【本件に関する一般の方からのお問合せ】

嵐山町ステーションプラザ嵐なび観光案内所

電話： 0493-62-8730(～6/28　9：00～16：00)