この度、全国の買取専門店さすがやでは、2026年6月限定の特別企画として、 「さすがやの大決算月！覚悟の極限買取祭！」を実施いたします。 本キャンペーンでは、目玉企画として、Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）の買取価格を卸値100％にてお買取りいたします。 さらに、同時開催キャンペーンとして、金・腕時計を店頭相場100％でお買取りいたします。 大決算月だからこそ実現できる、さすがや史上でも特にインパクトのある高価買取企画です。

キャンペーン詳細

【キャンペーン名】

さすがやの大決算月！覚悟の極限買取祭！

【実施期間】

2026年6月1日（月）～6月30日（火）まで

【実施内容】

・Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）買取価格 卸値100％ ・金・腕時計 店頭相場100％買取

※チラシをご持参ください。 ※一部対象外店舗がございます。イオンスーパーセンター涌谷店は、6月キャンペーン対象外となります。

Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）買取価格 卸値100％について

大決算月の目玉企画として、Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）を買取価格“卸値100％”でお買取りいたします。

参考価格では、オンザゴー245,000円、ネオノエ215,000円、アルマ210,000円、ネヴァーフル200,000円など、人気バッグを高価買取。 スピーディー、パピヨン、ソミュール、財布・小物類も買取強化中です。 また、割れ・擦れ・劣化・カビ・チャック破損・剥がれ・ベタつきなど、状態に不安があるお品物も査定対象です。 古いLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン）や壊れているバッグも、ぜひこの機会にお持ち込みください。 ※上記は参考価格です。状態・付属品・相場により金額が変動する場合がございます。

金・腕時計 店頭相場100％買取について

今回の「覚悟の極限買取祭」では、Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）に加え、金・腕時計も店頭相場100％で買取いたします。

金製品では、仏具セット32,588,000円、急須15,396,000円、インゴット500g 12,189,000円など、驚きの高額査定も！！ 切れたチェーンや壊れたアクセサリー、黒ずんだ金製品なども査定対象です。 腕時計は、Rolex（ロレックス）、OMEGA（オメガ）、TAG Heuer（タグ・ホイヤー）、BREITLING（ブライトリング）、Grand Seiko（グランドセイコー）などを買取強化中。 参考価格では、Rolex GMTマスターⅡ 1,900,000円、Rolex サブマリーナー 1,260,000円、OMEGA スピードマスター プロフェッショナル 700,000円など、人気モデルも高額お買取りいたします。 ※上記は参考価格です。状態・年式・付属品・相場により金額が変動する場合がございます。

ブランド品・金・時計以外も幅広くお買取り

買取専門店さすがやでは、今回のキャンペーン対象品以外にも、多岐にわたるお品物をお買取りしております。

【主な買取品目】

・金、プラチナ ・ジュエリー、宝石 ・ブランドバッグ、財布、小物 ・高級腕時計 ・カメラ、レンズ ・お酒 ・金券、商品券 ・切手、テレホンカード ・iPhone、スマートフォン ・Zippo、ガスライター ・シルバーアクセサリー ・古銭、記念硬貨 ほか

「これは売れるのか分からない」というお品物でも、専門スタッフが丁寧に査定いたします。 ご自宅に眠っているブランド品、貴金属、腕時計がございましたら、ぜひこの機会にお持ち込みください。

LINE査定も受付中

写真を撮って送るだけで簡単査定！ ご来店前におおよその査定額を知りたい方は、LINE無料査定もお気軽にご利用ください。

買取専門店さすがやのLINE無料査定

会社情報

https://sasugaya.jp/line-assessment/https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92110-0016+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8F%B0%E6%9D%B14-33-1+%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA+6F

商号：株式会社さすがや 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6F TEL：03-5816-6362 従業員数：191名（2025年4月時点） 設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当 TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jp URL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト） URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト） URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト） ※様々なメディア様に取材を頂いております。ぜひご連絡ください。 メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

https://sasugaya.co.jp/