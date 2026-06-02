株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国・ソウルを拠点とするヘッドウェアブランド「MASCOMPANY（マスカンパニー）」 との日本代理店契約を締結。2026年6月10日(水)より、 日本国内での展開をスタートいたします。

「MASCOMPANY」は、韓国・ソウルのカルチャーエリア “麻浦（マポ）区”を拠点に活動するヘッドウェアブランド。ブランド名の「MAS」は、 “MOM AND SON（母と息子）”の頭文字。韓国語で「帽子」と「母子」を意味する言葉である“모자（モジャ）”にも由来して います。

“帽子と人との関係は、母と息子のように切り離せない存在である”

そんな少しユーモアのある思想をベースに、キャップやビーニーを中心としたプロダクトを展開。新品のオリジナルプロダクトだけでなく、vintage capやarchive pieceも取り扱いながら、“帽子そのもののカルチャ ー”を提案しています 。

今回の日本展開では、韓国国内でも話題となったソウル市の都市ブランドプロジェクト“SEOUL MY SOUL”とのコラボモデル「SEOULMATE cap ＆beanie」や、ヴィンテージカルチャーへのオマージュを感じさせる「Soft Rock Cafe cap」、名画をユーモラスに再解釈した「Mozarina cap」など、どこか力の抜けたネーミングと絶妙なグラフィックセンスが光るキャップ（税込/8,800円～）やビーニー（税込/6,600円～）をラインナップします 。

販売は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」を皮切りに、CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどで順次展開予定。韓国・ソウルのカルチャーシーンで静かに支持を広げている「MASCOMPANY」が、いよいよ日本へ上陸します。 【発売日】 2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール 名古屋タカシマヤ 9階 イベントスポット 1 「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026 年6月10日(水)から6月16日(火)までの期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN ・全国のセレクトショップほか 【お客様お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL:03 -6804 -5201