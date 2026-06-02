一般社団法人 富岡市観光協会(所在地：群馬県富岡市、会長：武井 哲郎)が富岡市から指定管理を受け、運営している、妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯は、異常な水不足に協力するため、3月1日から「露天風呂の終日休業」及び「通常の休館日(月曜日)に加え木曜日を休館」にしていましたが、水不足が解消されたため、6月2日から通常営業をします。





「温泉に浸る」「眺めに浸る」妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯

詳細URL： https://www.tomioka-silk.jp/_spot/sightseeing/detail/FureaiP-Momiji-no-yu.html





関東平野を望む露天風呂





■背景

2025年8月からの少雨の影響により、鏑川上流域の河川水量や大塩貯水池の水位が低下し、大塩貯水池は枯渇が想定される切迫した状況となったことによる節水協力ですが、大塩貯水池の水位が回復傾向にあり、危機的状況は回避されたと富岡市が判断し、富岡市からの協力要請が解除されたことから、6月2日から通常営業します。





妙義山を望む露天風呂





■展開内容

(1)通常営業の再開

「露天風呂の終日休業」及び「通常の休館日(月曜日)に加え木曜日を休館」にしていましたが、水不足が解消されたため、6月2日から通常営業をします。露天風呂も再開します。





妙義山を望みながらの食事





(2)通常営業再開記念プレゼント

通常営業再開を記念して、お風呂をご利用いただいた方に先着で記念品をプレゼントします。





★記念品プレゼント★

対象 ：露天風呂ご利用の方

特典 ：以下のうちいずれか1点

・クリアファイル

・缶バッジ

・天狗ステッカー

期間 ：2026年6月2日(火)から、なくなり次第終了

先着 ：1,104名様(妙義山の標高にちなんで)





クリアファイル

缶バッチ

天狗ステッカー





■施設について

妙義ふれあいプラザもみじの湯は、妙義山を背に眼下には関東平野が広がり素晴らしい景観をお楽しみいただける日帰り温泉です。露天風呂のほか、サウナもあり、サウナ愛好家が求める"整う"感覚だけでなく、リラックス効果も感じられます。





【施設概要】

施設名 ： 妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯

所在地 ： 〒379-0201 群馬県富岡市妙義町妙義1-1

営業時間 ： 10：00～20：00(入館は閉館の30分前まで)

食事処「御山亭」は11:00～19:30(ラストオーダーは19:00)

※12月から2月は、各施設の閉館が1時間早くなります。

入浴料金(3時間) ： 大人620円／高齢者400円／子ども400円／障がい者400円

定休日 ： 月曜日(月曜日が祝日の時は、その翌日)、年末

アクセス ： 上信越自動車道松井田妙義ICから約7分

URL ： https://www.tomioka-silk.jp/_spot/sightseeing/detail/FureaiP-Momiji-no-yu.html





サウナ

水が少ない2026年2月13日の大塩湖





■会社概要

商号 ： 一般社団法人 富岡市観光協会

代表者 ： 会長 武井 哲郎

所在地 ： 〒370-2316 群馬県富岡市富岡33-4

設立 ： 2018年7月

事業内容： 観光業一般

URL ： https://www.tomioka-silk.jp/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

一般社団法人 富岡市観光協会

TEL：0274-62-6001