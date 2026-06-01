サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社グループ」)は、ブランドパートナーであるロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手が出演する新CM「サムライ～夏～」編を、2026年6月1日(月)より当社WEBサイト及び各公式SNSで公開いたします。





サムライ～夏～





当社グループは、企業理念に「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」を掲げ、スローガン「不動産を、超えてゆけ。」のもと、不動産の枠を超えた価値創造に挑み続けています。山本由伸投手は、自らの限界に挑み続け、世界の舞台で活躍する存在として、当社グループが大切にする“挑戦する姿勢”を体現するブランドパートナーです。









■新CM「サムライ～夏～」編 ストーリーと見どころ

舞い散る桜が美しかった春編から一転、今回の「サムライ～夏～」編では、静寂な竹林の中青々と茂る深緑と、夏の力強い日差しが照り付ける大地が舞台となります。

歩みを進める侍姿の山本由伸投手の前に突如として立ちはだかるのは、行く手を阻む巨大な鎖。圧倒的なスケールの鎖に対し、山本投手は「情熱と誇りを胸に」、一切の迷いなく日本刀を力強く振り抜き、一刀両断します。

映像内では、「成長に限界はない」や「負けるという選択肢はない」といった、さらなる高みを目指す力強いメッセージが重なり、どのような逆境や困難な局面においても常に前を向き、突破していく覚悟を描いています。

本CMは、当社グループの「どんな困難にも立ち向かい、熱い情熱を持って挑戦し続ける企業姿勢」を象徴的に表現したものです。当社グループは挑戦を止めることなく、社会に新たな価値を届けてまいります。山本投手の鋭い眼差しと、エネルギーを感じさせる大迫力のアクションを通じて、見る人の心をさらに奮い立たせるCMに仕上がりました。

春・夏と続く本シリーズ、今後の四季折々の展開にもぜひご期待ください。









＜公開概要＞

タイトル ： 新CM「サムライ～夏～」編

出演 ： 山本由伸投手

(ロサンゼルス・ドジャース／サムティ ブランドパートナー)

公開日 ： 2026年6月1日(月)

公開先 ： サムティ公式YouTubeチャンネル、公式WEBサイト、各公式SNS

視聴URL ： https://youtu.be/rGqXCVQ23Ss

TVCM放映開始日： 2026年6月1日(月)より順次放送開始

放映予定番組 ： BSフジ 毎週月曜日～金曜日放送

プライムニュース

テレビ東京系列 毎週月曜日～金曜日放送

モーニングサテライト

テレビ東京系列 毎週土曜、日曜日放送

スポーツリアライブ

関西テレビ 毎月第1週目月曜日放送

藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/