韓国発のライフスタイルスキンケアブランド「haruharu wonder（ハルハルワンダー）」は、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」が開催するBIGセール「Qoo10メガ割」に参加いたします。期間中にはお得なセットや価格でハルハルワンダーの商品をお買い求めいただける機会ですので、是非お見逃しなく！

◆商品紹介

Amazon UK・IT・USでクレンジング部門1位を獲得したことがある人気のクレンジングオイル。濃いメイクや毛穴汚れもしっかり落としながら、肌にやさしい低刺激処方で安心。天然由来成分配合で、敏感肌の方にもおすすめです。 さらに、みすたーりゅう様 PICK ＆ ベスコス選定アイテムとしてSNSでも話題！ メガ割限定で、特別価格からさらに20％OFFでお得に購入いただけます。 商品名：ブラックライスモイスチャークレンジングオイル 通常価格：3,100円（税込） → 特別価格：2,400円（税込） → メガ割適用時：1,920円（税込） 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/982379059

Qoo10ミストカテゴリで話題のNAD+セラムミスト。乾燥やゆらぎが気になる肌へ、シュッとひと吹きでうるおいチャージします。メイクの上からも使える超微細ミストで、ツヤ感とうるおいをキープします。 さらに、ビューティーインフルエンサーのNAGIさん・みすたーりゅうさんのベスコス選定アイテムとしてSNSでも話題！ヴィーガン＆PETA認証済みで、やさしい使い心地にもこだわっています。 購入者様全員ギフト付きの特別セットを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！ 商品名：ブラックライス プロバイオティクスバリア2% NAD+セラムミスト 通常価格：2,800円（税込） → 特別価格：2,240円（税込） → メガ割適用時：1,792円（税込） 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1189368576

◆セット商品紹介

＜クレンジングセット＞

Amazonベストセラーで、クレンジングカテゴリの人気アイテム。メイク・毛穴汚れをすっきり落としながら、つっぱり感のないしっとり肌に仕上がります。 ハルハルワンダーで人気のクレンジングセットが、メガ割の限定価格で登場！ さらに数量限定で洗顔ヘアバンドもついてきます。 構成商品：ブラックライスヒアルロニックトナー 150ml, ブラックライスモイスチャークレンジングオイル 150ml, ブラックライストリプルAHAジェントルクレンジングジェル 100ml ※洗顔ヘアバンドは、無くなり次第終了 通常価格：7,600円（税込） → メガ割特価：4,640円（税込）※38％オフ 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1124236650

＜肌バリアケア3点セット＞

Qoo10スキンケアカテゴリ注目の肌バリアケアセット。ゆらぎや乾燥が気になる肌をやさしく整え、うるおいに満ちたなめらか肌へ導きます。さらに、メガ割限定で数量限定のミニエコバッグギフト付きセットで登場！ 人気3点セットをメガ割限定のお得な価格で購入いただけます。 構成商品：ブラックライスプロバイオティクスバリアエッセンス 120ml, ブラックライス5セラミドバリアモイスチャライジングクリーム 50ml, ブラックライスナイトレチノールセラム 20ml ※ミニエコバッグは、無くなり次第終了 参考価格：8,600円（税込） → メガ割特価：5,920（税込）※32％オフ 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1171306122

「haruharu wonder (ハルハルワンダー)」のブランド名は、韓国語で「一日一日（하루하루/haruharu）」と、毎日のスキンケアタイムを通して、肌に変化（wonder＝驚き）をもたらすことに由来しています。 「Better Vegan for All」を掲げ、美しさと自然の持続可能な共存に重点を置いたライフスタイルスキンケアブランドです。 ■ haruharu wonder Qoo10 公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/haruharuwonder_official ■ haruharu wonder Amazon公式ページ http://amazon.co.jp/haruharu ■ haruharu wonder 日本公式 Instagram https://www.instagram.com/haruharuwonder_japan/ ■ haruharu wonder 日本公式 X https://x.com/haruharuw_jp