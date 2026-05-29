【開催内容】zired 2026年6月運勢ランキング 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【開催場所】https://zired.net から 【参加方法】特設ページを閲覧

2026年5月28日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『zired 2026年6月運勢ランキング』無料配信を開始しました。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。 利用者は西洋占星術を用いて算出した「2026年6月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、星座別の月間テーマ、過ごし方などのアドバイスを視聴することができ、1ヶ月間の指針を得ることができます。 なおこの6月運勢ランキング企画は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などから閲覧が可能で、誰でも一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

占いメディアzired（ジレット）

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。 全国有名占い店 クーポン配布サイト https://zired.net/zired-coupon/

今日・明日の運勢は？『ziredの星座占い』で毎日配信中

ziredは生年月日でから算出するホロスコープで占う本格西洋占星術で鑑定しています。ホロスコープとは一言でいうと「星たちの地図」。一人ひとり違うこの地図を12種類に大きく区別したのが12星座占いです。この占星術により該当星座の1ヶ月の運勢を導いているんです。 またziredでは、ここで配信している月間運勢だけではなく、今日・明日・今週の運勢も日替わりで12星座分更新しているんです。毎日365日欠かさず、みなさんの日々の支えになればと思い鑑定しています。 ⚫︎今日の運勢 https://zired.net/today/ ⚫︎今日の恋愛運 https://zired.net/today-love/ ⚫︎明日の運勢 https://zired.net/tomorrow/ ⚫︎今週の運勢 https://zired.net/week/ ⚫︎今月の運勢 https://zired.net/month/ もちろんご利用はこちらもすべて完全無料。毎日0時更新、今週の運勢は毎月曜0時、今月の運勢は毎月1日0時に更新していきます。

2026年6月運勢ランキングを発表

12位：射手座

冷静であること、ゆるっと過ごすことがカギの1か月。とにかく「慌てない、冷静に行動する」ことができれば、静かで落ち着いた時間を過ごせるでしょう。 何かを始めたい、変えたいという気持ちが盛り上がるのは、上昇志向が射手座さんを刺激するから。 最高の結果を手に入れるためにも、今月は準備期間と考えましょう。じっくりと経費や進め方を検討して正解です。 不足を感じる部分は、たとえ「にわか勉強」でもOK。勉強しましょう。 気持ちがはやる分、感情的になりがちなので、優しさを持つよう心掛けて。特に、身近な人には優しく接することで、お金を引き寄せます。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-ite/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ite/

11位：牡牛座

スケジュールの変更や、担当する仕事内容に変動が起きやすい時期です。 「自分も忙しいけれど、後輩や家族の世話もしなくちゃ」という機会も増えるでしょう。 この時期をスムーズに乗り切るには「納得」がカギ。今、変更が起きた理由や目的、意味を考えてみましょう。SNSやニュースから情報を取り入れるのがおすすめです。 後半に行くにつれ、物事はゆっくりとしたペースになる見込み。 空いた時間は恋人や家族、仲間と会う時間や、体と心を癒す時間に使いましょう。 体調が整うだけが、メリットではありません。安心感を得て、下半期を乗り切りやすくなります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-oushi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-oushi/

10位：山羊座

「1回やってみたけど、ダメだった」ことに再挑戦してみたい時期。若干、進展は遅く感じられそうですが、実現の可能性はあります。 仕事やライフワークに関することだけでなく、復活愛や誰かとの仲直りにもツキがある時期です。関わる可能性のある人には積極的に相談し、準備を進めましょう。 なお、家族のことで悩みがある場合は、恋人に頼ると解決しやすくなるはず。また、恋愛や結婚のチャンスを得たい場合は、友人グループに頼りましょう。 金運は悪くない時期。親しい人、一生一緒にいたい人のために、どう使うかを考えてみましょう。うまく、活用できるはずです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-yagi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-yagi/

9位：水瓶座

身近な人との縁が深まる1か月。幼馴染や親友、元クラスメートからは、有益な情報や困っていることの手助けが得られそうです。 また、職場のリーダーさんや、家族からそれとなく気にかけてもらえる気配。少しお小遣いをもらえたり、おごってもらえたりもあり得る時です。 助けてもらった相手には、積極的にお返ししましょう。また、後輩や年下さんの面倒を見てあげることも、さらなるツキを呼び込みます。 恋愛面では、何か起きたら推測で動かず、実際に起きたことだけを確かめましょう。その後は直観で動いてOKです。うまくいけば、復活愛が実る可能性もあります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-mizugame/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-mizugame/

8位：天秤座

金運に恵まれる見込み。臨時収入があれば、身近な人を助けるために使ったり、貯金しておく分も作ると良いでしょう。 仕事面・勉強面での成功を狙うならば、下調べに時間を掛けて。どこから、どんなツッコミを受けても、想定外な問題が起きても対応できる準備が、良い結果を引き寄せます。 良い結果が出たら、成功要因と反省すべき点を書き出しておいて。次の取り組みを、より良いものにできるでしょう。 恋愛面においてはなぜか「気にしすぎ」な傾向が出る予感。星回りのせいだと割り切りましょう。今月は「恋は楽しんでOK」という姿勢が、幸運を引き寄せます。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-tenbin/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-tenbin/

7位：牡羊座

「さすがだね！」「あなたに任せて良かった」と言われることが、仕事面や勉強面で増えるでしょう。 反面、あなた自身はちょくちょく「もっと早く、上手にできたはず」と思う見込み。 自分に厳しくなりやすい星回りなので、あまり気にしないのが正解です。「OKをもらえたらそれで良し」と考えて。 客観的に見れば、あなたが思っている以上の成果が上がっているはずです。 幸い、お金にはツキがある時期。1つ結果が出たならば、自分にご褒美をあげましょう。 特に昔「今の私には出せない金額かな」とあきらめたものを買うのがおすすめ。さらなるツキを呼びこめます。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-ohitsuji/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ohitsuji/

6位：蟹座

対人運、仕事運、金運が充実する時期です。1人でこなす必要はありません。周りに協力を得ながら進めましょう。 特にプランを提案する等、誰かを説得する時には、最新情報を根拠にするとツキがあります。 自力で情報を仕入れる他、周りの人からも、マメに情報も仕入れましょう。知らず知らずのうちに、チームで良い結果を出せるはずです。 プライベートでは若干、結婚や引っ越しはまだかと、急かされる気配。 周りが急かすなら流しましょう。交際相手が慌てている場合は、客観的に「準備をした方がいい理由」を示して正解。あなたが堂々と主導権を握れば、良い流れを掴めます。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-kani/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-kani/

5位：蠍座

ツキが回ってくる時期。転職やビジネスプランの採用、結婚に向けた話が持ち上がる等、公私ともにうれしい出来事が起きそうです。 ツキを味方にするには、感情よりも理屈で話すことを心掛けて。たとえ、WEBニュースや雑誌に出ていた中身でも良いので、根拠を示しましょう。 ただし、仕事や勉強の面で何かしらの提案をする時には、蠍座さんのセンスを盛り込んで。むしろそれが、ウケる可能性の高い時です。 また、今月は年上の方や肩書のある方がキーパーソン。金銭的な援助や、有益なアドバイスをくれたりする気配です。恋愛面でもサポートしてもらえるでしょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-sasori/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-sasori/

4位：獅子座

何事も順調に進むでしょう。特に、金運に恵まれる1か月です。予算が多めにもらえたり、家族からお小遣いを得ることもあり得ます。 仕事や勉強面では、手伝ってくれる人が現れる見込み。大いに手伝ってもらいましょう。1度あきらめたことや、長年の夢の達成に踏み出せる可能性があります。 また、最新のものに触れるとツキのある時期。貯金もしつつ、最新スポットや新規開店のお店に足を運びましょう。 多忙になりがちですが、恋愛や家族にも目を向けて正解。意識して、一緒に過ごす時間を増やしましょう。縁が深まります。 シングルさんには、復活愛の可能性もある時です。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-shishi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-shishi/

3位：魚座

職場や学校にラッキーが転がっている時期。職場恋愛が職場結婚のフェーズに移行したり、告白されたりといったことが起きやすい時期です。 また、後半に行くにつれて「これやりたい！」と思っていたことを、実現しやすくなります。その気持ちを周りに素直に打ち明けるほど、実現しやすくなるでしょう。 多少経費がかさんでも、最終的に「こうしたい」というところがハッキリしていれば、金銭的に助けてくれる人が現れる見込み。安心して夢の実現に専念できるでしょう。 特に味方にしたいのは、ここ数か月で知り合った人。「ここを突破できれば何とかなる」という部分にヒントを与えてくれるでしょう。 今月の活躍により、魚座さん自身も自信を持てるはずです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-uo/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-uo/

2位：乙女座

あらゆる面で、ツキに恵まれやすい時期。特に仕事、勉強、家事等はサクサク進むでしょう。「明日やろうと思ってたところまでできた！」なんてこともありそうです。 結果を出して、目立つことを恐れないで。助けてくれる人も現れて、喜びを感じられるでしょう。 恋愛面では、結婚や婚約の可能性も高まる時。乙女座さん自身が何とかしなくても、自然の流れで話が出る可能性もあります。 また「婚活がうまくいかない」「彼の気持ちが分からない」「仲直りしたい」。こんな悩みは、身近な人に相談しましょう。 金運は良好。特に家族のために使うお金は、幸運を呼び込みます。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-otome/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-otome/

1位：双子座

今年最高の星回り。無理をしなくても、双子座さんの知性や活発さが輝き、魅力的な人という評価を得られるでしょう。仕事や勉強面でも成果の上がりやすい時期です。 また、恋愛運もアップします。カップルさんならば、結婚の話が出始めたり、籍を入れる方も増える見込み。シングルさんや片思いさんにも、カップル成立の兆しがあります。 仕事も対人運もアップする分、スケジュール管理には気を使って。やるべきことに追われて、チャンスを逃すのはもったいないほど、恋愛運がアップするからです。 お相手や気になる人に会う時間、婚活の時間は、何が何でもキープしましょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-futago/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-futago/

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