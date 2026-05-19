株式会社カオピーズは「第2回 IT・情シス DXPO 名古屋 2026」に出展します

株式会社カオピーズ

株式会社カオピーズ（本社：東京都豊島区、代表取締役：チン・コン・フアン）は、2026年5月21日（木）～22日（金）にポートメッセなごや 第2展示館にて開催される「第2回 IT・情シス DXPO 名古屋 2026（システム・アプリ開発展）」に出展いたします。

本展ではシステム開発・クラウド移行・AI応用DX・24時間365日監視・顔認証ソリューションの5領域をご紹介し、ご来場いただいた皆さまのIT課題解決をご支援します。

■ イベントについて

「IT・情シス DXPO 名古屋 2026（システム・アプリ開発展）」は、システム開発・クラウド・AI活用・セキュリティなど最新のITソリューションが一堂に集まる専門展示会です。

情報システム部門・DX推進担当・経営企画など幅広い職種の方が、技術・サービスの比較検討や具体的な商談を行える場となっています。

中部エリア最大級のIT専門展示会として、約270社以上が出展予定です。

■ 開催概要

■ 出展内容：5つのサービスでお客様のDX実行を支援

- イベント名：第2回 IT・情シス DXPO 名古屋 2026（システム・アプリ開発展）- 会期：2026年5月21日（木）9:30～17:30 ／ 2026年5月22日（金）9:30～16:30- 会場：ポートメッセなごや 第2展示館（〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2）- 弊社ブース：小間番号 4-7- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/system/- 無料の事前登録はこちら：https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/system/

カオピーズは、ベトナムの優秀なITエンジニアリソースと日本市場への深い理解を組み合わせ、企業のIT課題解決を強力にサポートしています。

今回のブースでは、日本企業のDX実行を支える5つのサービスをご紹介いたします。

１. システム開発

生成AI・Web・モバイル・基幹システムまで、開発から運用まで一社で完結。レガシー刷新や業務改善を柔軟にご支援します。

▶ 詳細：https://kaopiz.com/ja-system-development/(https://kaopiz.com/ja-system-development/)

２. クラウド移行

AWS・Azure・GCPに対応し、移行計画の立案から本番稼働後の最適化まで一貫してサポートします。

▶ 詳細：https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/(https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/)

３. AI応用DX推進

生成AI・画像認識・NLP・データ活用を組み合わせ、現場の業務課題に直結したAI導入をご提案します。

▶ 詳細：https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/(https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/)

４. 24時間365日監視

「止めない運用、止まらないビジネス」を支える統合監視サービス。リアルタイム監視・障害一次対応・インシデント分析・再発防止提案まで包括的に対応します。

▶ 詳細：https://kaopiz.com/ja-monitoring-service/(https://kaopiz.com/ja-monitoring-service/)

５. 顔認証ソリューション

入退室・勤怠・不正防止など多様なユースケースに対応した、高精度かつ運用しやすい認証基盤を提供します。

▶ 詳細：https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/(https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/)

■ ブースへのご来場をお待ちしております

カオピーズのブースでは、担当エンジニアおよびコンサルタントが実際の導入事例をもとに課題解決のヒントをご提案いたします。

以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ小間番号4-7のブースへお気軽にお立ち寄りください。

- 老朽化したシステムのリプレースやモダナイゼーションを検討している- AWS・Azure・GCPへのクラウド移行を具体的に進めたい- 生成AIや業務自動化をどこから始めるべきか見通しを立てたい- システムの安定稼働・24時間監視体制を強化したい- 入退室管理や本人認証のセキュリティ強化を図りたい

貴社の状況に合わせた具体的なアプローチを、ぜひブースでご相談ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

▶ お見積もり・ご相談はこちら：https://kaopiz.com/ja-contact/(https://kaopiz.com/ja-contact/)

■ 会社概要

会社名：株式会社カオピーズ

所在地：東京都豊島区南池袋3-8-8-3F

設立：2016年08月（ハノイ本社：2014年9月29日）

代表取締役：TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数：810名（2026年06月現在／グループ全体）

事業内容：技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト：https://kaopiz.com/

お問い合わせ：https://kaopiz.com/ja-contact/

TEL：03-5809-2633 受付時間：10:00～18:00（土日祝休み）