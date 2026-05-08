ももクロが夏のお出かけ場所に神出鬼没に現れる？！スキンベープで夏の遊びをエネルギッシュに応援！新CM「みんなのムチューを応援！」篇が2026年5月8日(金)より放映開始

フマキラー株式会社

フマキラー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大下一明、以下フマキラー）は、ももいろクローバーZさんが出演するスキンベープシリーズの新CM、「みんなのムチューを応援！」篇を2026年5月8日(金)より放映開始いたします。

本新CMには、ももいろクローバーZさんの新曲「ムネモシュネ」が使用され、軽快な音楽が随所に現れる4人の登場を盛り上げてくれます。

◆「みんなのムチューを応援！」篇ストーリー

自然豊かな公園で虫取りに夢中な少年、夏フェス会場で自撮りを楽しむ大学生、河原でバーベキューを堪能する夫婦。そんな「ムチュー」な瞬間に忍び寄る虫の影……。

そこへ、ももいろクローバーZの4人が「ベープ！！」の掛け声とともに神出鬼没に現れます！ある時は横からひょっこり、ある時は串を持ってお肉を狙いながら？！、またある時は全力の「いないいな～い」で赤ちゃんをあやしながら、あの手この手で「スキンベープ」をおすすめし、みんなを虫の悩みから救っていきます。カメラワークと連動したテンポの良い展開と、ももクロ持ち前の明るさが弾けるCMにご注目ください。

◆撮影時エピソード

■最新技術に興味津々！AI背景をバックに驚きの表情

野外フェスやバーベキューなど、夏のお出かけスポットを舞台にした本CM。スタジオ内には、AIで生成された高精細な背景映像が映し出され、まるで本当に現地にいるかのような臨場感の中で撮影が行われました。その最新技術を目の当たりにした玉井さんと佐々木さんは、興味津々な様子を見せていました。

■百田夏菜子さんが子役の緊張をほぐす“神対応”！共通の話題で大盛り上がり

撮影の合間、共演した子役の男の子に「虫取り好きなの？」と優しく声をかける百田さん。大勢の大人に囲まれ「ドキドキしちゃう」と緊張気味の男の子にそっと寄り添い、すっかり意気投合。運動会でももいろクローバーZの楽曲『笑-笑 ～シャオイーシャオ！～』を踊ったというエピソードが飛び出すと、二人で一緒に歌う場面も。撮影が終わる頃には、すっかり「お友達」のような仲睦まじい雰囲気になっていました。

■赤ちゃんにメロメロ！スタジオ全体を包み込んだ抜群の一体感

4人が集合して赤ちゃんをあやすシーンでは、カットがかかっていない間もメンバー全員が終始赤ちゃんに釘付け。途中で赤ちゃんが泣き出してしまう場面でも、4人が「大丈夫だよ～！」と笑顔で優しく語りかけ、現場の空気を一瞬で和ませていました。無事にOKカットがかかると、メンバーからもスタッフからも自然と大きな拍手が沸き起こるなど、抜群の一体感で撮影は進みました。

■ももクロらしい“和気あいあい”とした現場

子どもや赤ちゃん、多くの共演者とふれあいながら進んだ今回の撮影。どんな瞬間も笑顔を絶やさず、周囲を明るく照らすももいろクローバーZらしい、温かく和気あいあいとした現場となりました。

◆「みんなのムチューを応援！」篇概要

タイトル ：「みんなのムチューを応援！」篇

出演 ：ももいろクローバーZ

放映開始日：2026年5月8日（金）

特設サイト：https://fumakilla.jp/playactive/momofuma

放映地域 ：全国

◆ももいろクローバーZ インタビュー

Q：本日の撮影、いかがでしたか？

百田さん：すごくあっという間な撮影でした！小さい子も一緒に撮影したのですが、

ももクロの曲を学校でも歌っていると言ってくれていたり、すぐに友達になれて嬉しかったです。

Q：今回のCMで使われている楽曲「ムネモシュネ」はタイアップソングとのことですが、どのような楽曲になっていますか？

玉井さん：この“ムネモシュネ”は面白いタイトルだと思うのですが、これは記憶を司る神様の名前なんです。今回はスキンベープさんのCMタイアップソングということで、（歌詞の中に）言葉遊び的に虫に関するワードが散りばめられていたり。あとは皆さんそれぞれの夏の記憶、あの時の夏を思い出させるような、ちょっとエモーショナルになるような曲にもなっています。でもサウンドはすごく軽快でリズミカルな感じなので、夏にもぴったりですし、これからライブなどでもすごく盛り上がりそうだなと思います。これを聴いてくださった皆さんの夏が、この後も記憶に残るような楽しい夏になるといいなと願いながら歌っています。

Q：実際にスキンベープを使ってみて「ここが使いやすいな」と感じたポイントを教えてください。

高城さん：誰でもすぐにできちゃうっていうのが魅力かなと思いますし、今回はコンパクトサイズも出ていて、持ち運びがより楽になったことでどこにでも持っていけるのがすごく素敵だなと思います。

Q：CMのコピー「みんなのムチューを応援！」にちなんで、これから夏本番に向け、ももクロとして「これに夢中になって取り組みたい！」という目標や野望はありますか？

百田さん：これからフェスとか野外でのライブがすごく増えるんですが、野外のライブは虫との戦いですからね。

玉井さん：これは自分の色（メンバーカラーの黄色）なんですけど、虫が黄色に寄ってくるんですよ。夏は自分が黄色であることを一瞬悔やみたくなるくらい虫に好かれちゃうので。（スキンベープは）欠かせない。

百田さん：でもしっかり、ライブにムチューでいたいと思います！

Q：4人で一緒に「スキンベープ」を持って、こんな場所へお出かけしたいなという理想のプランはありますか？

高城さん：私は今年こそみんなでバーベキューをしたいです。 毎年夏になるとバーベキューしたいねって話題には上がるんですけど、今まで実現できてなかったので、今年こそこのスキンベープを持ち歩いて、みんなでワイワイできたらなと思います。

Q：みなさんが困っている誰かを応援したい！元気付けたい！ときに心がけていることはありますか？

佐々木さん：誰かを笑顔にしたい時は、まず自分たちが笑顔じゃないとダメかなと思います。私たちもライブとかで皆さんに笑顔を届けたいなって思っているので、緊張もするんですけど、自分たちがまずライブを楽しむことを心がけています。

Q：GWが終わって「今日からまた頑張るぞ！」という皆さんに応援メッセージをお願いします。

佐々木さん：5月はまったりしがちな 1ヶ月だと思うんですけど、楽しかったゴールデンウィークを思い出して、余韻に浸って、夏までの期間をみんなで楽しんでいきたいなと思っています。 夏を乗り越えるためにも、5月から張り切っていきましょう！

◆ももいろクローバーZ プロフィール

スターダストプロモーションに所属する百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人によるガールズユニット。2012年には結成当初からの目標であった「NHK紅白歌合戦」に初出場し、14年3月には女性グループ初＆史上最速結成6年で国立競技場にてワンマンライブを開催。

結成10周年の2018年には初の東京ドーム公演を実施。

2022年5月17日には6thアルバム「祝典」がリリースされた。

2023年の5月17日には15周年を迎えた。

2025年7月23日には23枚目CDシングルとして「Event Horizon」をリリース。

2025年8月には3年ぶりとなる夏の大型ライブ「夏のバカ騒ぎ」を横浜スタジアムで開催。

▼フマキラー「スキンベープシリーズ」TVCMタイアップソング「ムネモシュネ」好評配信中

配信リンク：https://mcz.lnk.to/MMN

◆フマキラーの姿勢について

「ひとの命を守る ひとの暮らしを守る ひとを育む環境を守る」を経営理念に掲げ、世界中の人々の命や健康を守るために、日々研究を続けるフマキラー。殺虫剤のほか、除菌剤やウイルス・花粉対策商品、園芸用品の開発研究にも企業として取り組んでいます。

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