モンスターバンク、「新規事業研究会」を発足。5月21日(木)に「新規事業・事業再生」をテーマとしたオフライン勉強会を開催。

モンスターバンク株式会社

■ 設立の背景

成功確率が低いとされる新規事業において、多くの中堅・中小企業の経営者は「社内に専門家がいない」「相談できる相手がいない」といった孤独な状況下で、経験や勘に頼った意思決定を余儀なくされています。

「すべての意思決定に、『確かなものさし』が備わる社会にする」をビジョンに掲げるモンスターバンク株式会社は、こうした「孤独な決断者」が抱える不安を払拭し、次代の柱となる事業を「根拠ある投資」へと昇華させるため、オフライン中心のコミュニティ「新規事業研究会」を設立いたしました。

■ 本研究会の特長：多彩な「実践者」からリアルを直接学ぶ

本研究会では、上場企業の経営層をはじめ、実際に新規事業を軌道に乗せた起業家、特定分野（マーケティング、財務、技術、組織作り等）のトップエキスパートをゲスト講師としてお呼びします。

教科書的な理論ではなく、「何が成否を分けたのか」という泥臭い実践事例や、オフラインの場でしか明かせない「失敗の裏側」と「意思決定の基準」を直接吸収できるのが最大の特長です。

■ 「新規事業研究会」の3つの提供価値

0→1の事業構想とPoC（概念実証）の徹底検証 単なるアイデア出しに留まらず、市場データや仮説検証プロセスに基づいた「勝てる構造」を研究します。弊社が運営するPoCプラットフォーム「Proofly」での知見を活かし、不確かな意思決定を排除します。

成功者・専門家による「実践知」の共有 新規事業を成功させた経営者のマインドセットから、特定領域のエキスパートによる専門ノウハウまで幅広く網羅。「今、自社に必要なピース」を、最前線の知見から補完します。

経営者・事業責任者同士の「本音」が交差する、熱量の高い交流場 オフライン開催にこだわり、社内では相談しにくい悩みや成功・失敗のプロセスを本音で語り合える場を提供します。異なる業界の知見がぶつかり合うことで、自社だけでは到達できなかった課題解決の糸口が見つかります。

■ 5月21日(木) オフライン勉強会の開催概要

日時： 2026年5月21日(木) 19:00～21:30

場所： 東京都内（開催事務局より詳細をお知らせいたします）

対象： 全国の経営者、新規事業責任者

テーマ： 「新規事業・事業再生の最前線と意思決定の根拠」

お申込みはこちら :https://study-meeting20260521.peatix.com

■ モンスターバンク株式会社について

「すべての意思決定に、『確かなものさし』が備わる社会にする」をビジョンに掲げ、新規事業やマーケティング施策の概念実証（PoC）を一気通貫で支援するプラットフォーム『Proofly』を運営しています。専門家による実行支援（EMOモデル）とデータ可視化により、企業の挑戦におけるリスクを最小化し、成功確度を高めるサポートを提供しています。

設立： 2025年7月

所在地： 東京都港区六本木7-7-7 8F

代表者： 代表取締役 鳥羽 和真

事業内容： PoCプラットフォーム「Proofly」の開発・運営、効果検証コンサルティング

URL： https://monster-bank.jp/