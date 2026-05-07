【提供開始から1年で34万枚超のデータを蓄積】360度記録ツール『TwinMaker』がゼネコンの施工現場で採用加速

LIFE STYLE株式会社

建設現場の360度記録・管理クラウド「TwinMaker（ツインメーカー）」を運営するLIFE STYLE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古城 芳明）は、2026年4月をもってサービスの正式提供開始から1周年を迎えました。

この1年間、ゼネコンをはじめとする高い品質管理が求められる施工現場での導入が急速に進み、システムに蓄積された現場データは360度写真に換算して約34万枚分を突破いたしました。今般、現場の「記録」をより具体的な「改善指示」に繋げたいという現場のニーズに基づき、記録したパノラマ映像から不備や確認事項を即座に共有し、是正指示の進捗を確実に追い込める「チャット機能付きタスク管理機能」を大幅に強化したことをお知らせいたします。

1年間の実績：実働1,000日分を超える手作業を、歩くだけの「自動生成」で代替

提供開始から1年弱で蓄積された約34万枚のパノラマビューは、従来のデジカメやスマートフォンによる手動撮影・整理と比較すると、約8,500時間分の工数に相当します。

これは、標準的な労働時間（1日8時間稼働）に換算すると、実に1,060日（約3年分）を要する膨大な業務量であり、TwinMakerはこの「撮影、確認、取込、図面紐付け」という重労働を「ただ歩くだけ」の自動処理へ置き換えることで、現場管理の効率を従来の90倍へと引き上げました。

■ 現場管理クラウド『TwinMaker』とは

TwinMakerは、市販の360度カメラ（RICOH THETA、Insta360等）で現場を歩きながら動画撮影するだけで、図面上の歩行軌跡と連動したバーチャルツアーを自動生成するクラウドサービスです。

事務所にいながら現場同等の解像度で状況を把握することを可能にします。

自己位置推定（Visual SLAM）により歩行した軌跡を自動生成

最大の特徴は、専用アプリ不要でブラウザからURL共有するだけで、関係者全員が「現場の今」を360度で確認できる手軽さにあります。立ち止まって写真を撮る従来の手法とは異なり、自己位置推定（Visual SLAM）によって動画から高密度な確認ポイントを自動生成するため、現場の記録漏れを物理的にゼロに近づけます。

『図面』と『360°動画』の２つをアップロードするだけで、視点移動できるバーチャルツアーが自動生成されます。編集や加工不要で、撮影から共有までが非常にスムーズです。2画面比較表示が可能。進捗チェック／是正前後の確認／施工品質の可視化に活用できます。定点写真では表現できない“全方位の差分”が直感的に見えるようになります。

■ なぜゼネコンの現場で選ばれているのか

建設業界では、熟練技術者の不足や長時間労働の是正が急務となっています。特に大規模現場では、現場監督が確認すべき箇所が膨大であり、目視確認の漏れや、是正指示の伝達ミスが工期遅延や品質低下を招くリスクがありました。

TwinMakerは、「事務所にいながら現場以上の解像度で状況を把握する」ことを可能にします。24時間いつでも過去の任意の地点の状況を振り返ることができるため、壁を閉じた後の内部確認や、配筋検査の補助、発注者への遠隔報告など、品質を担保するための「確実な証跡」として活用されています。

■ 「ピン留め」による現場タスクの可視化と進捗管理

今回のアップデートでは、資料化や情報共有の質をさらに高めるため、以下の管理機能を強化しました。

画像・PDF（図面）の紐付け

360度写真だけでは伝わりにくい細部のディテールを、手元のカメラで撮った詳細写真や、関連する図面PDFとしてピンに添付できます。

多機能な「ピン留め」と属性管理

360度空間の任意の場所に直接ピンを立て、以下の情報を一元化できます。

■フェーズ管理： 「未完了・対応中・完了」の3段階で進捗を可視化。

■担当者・期日設定： 特定の担当者を指定し、タスクの期限を明確化。

■カテゴリ分類： 品質・安全など全8種のタグで分類し、後からの絞り込みを容易に。

■重要度・優先度： 全6色のマーカーにより、緊急性の高いタスクを視覚的に判別。

多機能な「ピン留め」と属性管理

チャット機能付きのメモ管理

個別のピンにはチャット機能が搭載されており、是正指示に対する現場の報告や質問をリアルタイムでやり取り可能です。やり取りの履歴がすべてTwinMaker上に残るため、言った・言わないのトラブルを防止します。

■ 活用事例：調査から維持管理まで一気通貫

チャット機能付きのメモ管理

1. 現地調査：

現況を丸ごと記録し、設計者や発注者と遠隔共有。認識のズレをなくし、出戻りを防ぎます。

2. 施工・品質・安全管理：

「養生が不十分」といった不具合箇所にピンを打ち、担当者へ自動メール通知。是正完了までの進捗をシステム上で一元管理できます。

3. 設備工事管理：

電気・水道・空調など複数の業者が入り乱れる現場で、進捗を全員で共有。「勾配が取れない」等の業者間調整もビュー内のチャットで完結します。

4. 維持管理（FM）：

竣工後もマニュアルとして活用。膨大なピンをメモ一覧から高度に絞り込み、不具合箇所へワンクリックでジャンプ。施設管理の効率を極大化します。

■ 30日間無料トライアル受付中

お問い合せ・無料トライアル :https://twinmaker.net/

現在、多くの現場でその効果を実感いただけるよう、30日間の無料トライアルを実施しております。詳細は以下の公式サイトよりお問い合わせください。

※本リリースにおける数値（34万枚、8,500時間、1,060日、90倍等）は、TwinMakerの蓄積データ総容量より算出した総歩行(撮影)時間をベースに、動画1秒間につき1箇所のパノラマ地点が自動生成されるものとして算出しています。削減工数については、従来のデジカメ等による手作業（1地点あたりの撮影・確認・取込・図面紐付け・整理作業等に要する時間を90秒と仮定）との対比によって算出した推定値です。また、1日あたりの標準的な現場実働時間を8時間として試算しています。