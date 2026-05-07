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【新刊】データは「経営言語」 〜デジタル部署の属人化を終わらせ、成果を導く構造設計〜 ウェブ解析士のマーケティング事例集
「自社サイトをコストで終わらせないために」事例集69をKindleで発売しました
一般社団法人ウェブ解析士協会公認の勉強会「自社サイトをコストで終わらせないために」は、2026年4月18日に開催した第70回の内容をKindleで書籍化し、発売しました。データを単なる分析の材料として扱っていませんか？ 本書で紹介する三つの例では、部署をつなぐ意思決定の共通言語としてデータを利用し、成果を出し続ける状態をどう設計するか解き明かしています。デジタルを“コスト”で終わらせず、組織と関係を進化させる実践が詰まった1冊です。
「自社サイトをコストで終わらせないために」事例集（69）480円
▼Amazonで購入する
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZGRT9F6
■成果が回り続ける仕組みの作り方
南谷信介氏（ウェブ解析士マスター）
組織の壁を越え、データを共通言語として成果を出し続ける仕組みを構築。属人化を排除し、再現性のあるマーケティング基盤を作るプロセスを解説します。
■Instagram運用指標を品質工学による実験計画で伸ばす
小池昇司氏（ウェブ解析士マスター）
感覚に頼らないSNS運用へ。タグチメソッドを用いた実験設計により、保存率を最大化する条件を科学的に導出しました。
■広告費を増やす前に整える - USP起点の導線設計
沖本 一生 氏（ウェブ解析士マスター）
USPを起点に「誰に・何を・なぜ届けるか」を再定義。検索意図から成約までを設計し、無駄な投資を削減しましょう。
■直近1年間に発刊した事例集
2026年3月2日 事例集68 著者：伊村ミチル、寺井大智、藤原忍
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQV24BKW
・デジタルマーケティングの「自走」が企業を強くする
・限られた予算で勝つ-中小企業が最短で成果を出す顧客インタビューの実践
・Ｚ世代へのSNS採用に効く差異化戦略
2025年12月25日 事例集67 著者：石本憲貴、三木春香、稲葉修久
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCJDCCXK
・選ばれるウェブ解析士へ。比較されても勝てる提案と営業のコツ
・Google広告のP-MAXとデマンドジェネレーション
・Instagramを活用した“選ばれる採用広報”の実践ステップ
2025年11月15日 事例集66 著者：森和吉、二村勇輔、田北泰裕
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN949J62
・生成AIを活用した広告予算最適化の実践
・広告嫌いのα/Z世代に“選ばれる”新しいマーケティング手法-ショートドラマの可能性
・10年ものアプリのマーケティング再構築 〜小さく始めて大きく育てる
2025年9月13日 事例集65 著者：八木和也、牧野佐智子、満田秋彦
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR37DXR5
・定期収入をつくる顧客獲得ロードマップ 〜ウェブ解析士に最適な稼ぎ方の実践事例共有〜
・単発案件から継続契約へ〜信頼関係を築く長期パートナーシップの秘訣〜
・成果につながるコンテンツSEOの極意〜キーワード選定から執筆まで
2025年6月27日 事例集64 著者：木下彩華、島田敬子、小佐野宇志
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFXGCXM6
・もう二度と起こしたくない！ ウェブ広告3つの失敗事例
・2回のXコラボキャンペーンでフォロワー1万人突破！ 成功の再現性と改善のリアル
・リアルとWebをつなぐ不動産マーケティングと、“癒やしの存在”が活躍する採用戦略
2025年4月12日 事例集63 著者：山本有紀、久保田善博、車利男
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6NHP8XT
・【最新トレンド】Looker Studio × GA4 で見る“本当に使える”データとは？
・地域で活かすウェブ解析士の力――WACA地方DX委員会の実践事例
・無料で始める MEO戦略――Googleマップを超えた集客の新常識
2025年3月4日 事例集62 著者：柳澤みゆき、中野彩子、礒崎将一
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ996ZTL
・【令和の虎社長と仕事した件-1】 虎の威を借るブランディング エシカル商品で東京と地方の企業をつなげた話
・【令和の虎社長と仕事した件-2】虎に翼を与えるニュースリリース 大手PRプラットフォームでPV1位になった話
・CV率を引き上げる！実例で学ぶ3つのポイント
2024年12月23日 事例集61 著者：中嶋直喜、大野 貢、平岡謙一
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRBJP537
・マーケティング業務を71％削減!? 「時間がない」が口癖のマーケターに贈る、生成AIで爆速マーケティング！
・【中小企業に特化！】Meta広告運用事例
・日本文化の発信拠点を作りたい！ウェブ解析士が取り組む、海外での飲食店経営の実態
▼「自社サイトをコストで終わらせないために」とは？
上級ウェブ解析士の有資格者に発表の場を作ろうと有志で立ち上げたのがこの勉強会です。2013年2月に松江市で初回を開催し、大阪、金沢、神戸、高松、松江、鳥取、広島、福岡、岡山と西日本各地で開催。2014年にKindleで電子書籍の発刊も始めました。現在ではウェブ解析の技術だけではなく、ウェブを取り巻くビジネスを中心とした事例も多く取り上げ、年6回開催しています。
コロナ禍になりオンライン開催するようになってから参加者は全国に広がりました。延べ2000人、発表者も200人を超えています。
・実践的な事例の紹介
・仲間づくり（ウェブについて相談できる人たちとの交流）
・自己向上
の三つを目標に開催を続けています。
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
support@waca.or.jp
関連リンク
Amazon販売ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZGRT9F6
ウェブ解析士協会
https://www.waca.or.jp/
勉強会「自社サイトをコストで終わらせないために」
https://www.kameikoji.jp/category/workshop/
一般社団法人ウェブ解析士協会公認の勉強会「自社サイトをコストで終わらせないために」は、2026年4月18日に開催した第70回の内容をKindleで書籍化し、発売しました。データを単なる分析の材料として扱っていませんか？ 本書で紹介する三つの例では、部署をつなぐ意思決定の共通言語としてデータを利用し、成果を出し続ける状態をどう設計するか解き明かしています。デジタルを“コスト”で終わらせず、組織と関係を進化させる実践が詰まった1冊です。
▼Amazonで購入する
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZGRT9F6
■成果が回り続ける仕組みの作り方
南谷信介氏（ウェブ解析士マスター）
組織の壁を越え、データを共通言語として成果を出し続ける仕組みを構築。属人化を排除し、再現性のあるマーケティング基盤を作るプロセスを解説します。
■Instagram運用指標を品質工学による実験計画で伸ばす
小池昇司氏（ウェブ解析士マスター）
感覚に頼らないSNS運用へ。タグチメソッドを用いた実験設計により、保存率を最大化する条件を科学的に導出しました。
■広告費を増やす前に整える - USP起点の導線設計
沖本 一生 氏（ウェブ解析士マスター）
USPを起点に「誰に・何を・なぜ届けるか」を再定義。検索意図から成約までを設計し、無駄な投資を削減しましょう。
■直近1年間に発刊した事例集
2026年3月2日 事例集68 著者：伊村ミチル、寺井大智、藤原忍
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQV24BKW
・デジタルマーケティングの「自走」が企業を強くする
・限られた予算で勝つ-中小企業が最短で成果を出す顧客インタビューの実践
・Ｚ世代へのSNS採用に効く差異化戦略
2025年12月25日 事例集67 著者：石本憲貴、三木春香、稲葉修久
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCJDCCXK
・選ばれるウェブ解析士へ。比較されても勝てる提案と営業のコツ
・Google広告のP-MAXとデマンドジェネレーション
・Instagramを活用した“選ばれる採用広報”の実践ステップ
2025年11月15日 事例集66 著者：森和吉、二村勇輔、田北泰裕
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN949J62
・生成AIを活用した広告予算最適化の実践
・広告嫌いのα/Z世代に“選ばれる”新しいマーケティング手法-ショートドラマの可能性
・10年ものアプリのマーケティング再構築 〜小さく始めて大きく育てる
2025年9月13日 事例集65 著者：八木和也、牧野佐智子、満田秋彦
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR37DXR5
・定期収入をつくる顧客獲得ロードマップ 〜ウェブ解析士に最適な稼ぎ方の実践事例共有〜
・単発案件から継続契約へ〜信頼関係を築く長期パートナーシップの秘訣〜
・成果につながるコンテンツSEOの極意〜キーワード選定から執筆まで
2025年6月27日 事例集64 著者：木下彩華、島田敬子、小佐野宇志
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFXGCXM6
・もう二度と起こしたくない！ ウェブ広告3つの失敗事例
・2回のXコラボキャンペーンでフォロワー1万人突破！ 成功の再現性と改善のリアル
・リアルとWebをつなぐ不動産マーケティングと、“癒やしの存在”が活躍する採用戦略
2025年4月12日 事例集63 著者：山本有紀、久保田善博、車利男
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6NHP8XT
・【最新トレンド】Looker Studio × GA4 で見る“本当に使える”データとは？
・地域で活かすウェブ解析士の力――WACA地方DX委員会の実践事例
・無料で始める MEO戦略――Googleマップを超えた集客の新常識
2025年3月4日 事例集62 著者：柳澤みゆき、中野彩子、礒崎将一
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ996ZTL
・【令和の虎社長と仕事した件-1】 虎の威を借るブランディング エシカル商品で東京と地方の企業をつなげた話
・【令和の虎社長と仕事した件-2】虎に翼を与えるニュースリリース 大手PRプラットフォームでPV1位になった話
・CV率を引き上げる！実例で学ぶ3つのポイント
2024年12月23日 事例集61 著者：中嶋直喜、大野 貢、平岡謙一
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRBJP537
・マーケティング業務を71％削減!? 「時間がない」が口癖のマーケターに贈る、生成AIで爆速マーケティング！
・【中小企業に特化！】Meta広告運用事例
・日本文化の発信拠点を作りたい！ウェブ解析士が取り組む、海外での飲食店経営の実態
▼「自社サイトをコストで終わらせないために」とは？
上級ウェブ解析士の有資格者に発表の場を作ろうと有志で立ち上げたのがこの勉強会です。2013年2月に松江市で初回を開催し、大阪、金沢、神戸、高松、松江、鳥取、広島、福岡、岡山と西日本各地で開催。2014年にKindleで電子書籍の発刊も始めました。現在ではウェブ解析の技術だけではなく、ウェブを取り巻くビジネスを中心とした事例も多く取り上げ、年6回開催しています。
コロナ禍になりオンライン開催するようになってから参加者は全国に広がりました。延べ2000人、発表者も200人を超えています。
・実践的な事例の紹介
・仲間づくり（ウェブについて相談できる人たちとの交流）
・自己向上
の三つを目標に開催を続けています。
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
support@waca.or.jp
関連リンク
Amazon販売ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZGRT9F6
ウェブ解析士協会
https://www.waca.or.jp/
勉強会「自社サイトをコストで終わらせないために」
https://www.kameikoji.jp/category/workshop/