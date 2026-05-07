【新刊】データは「経営言語」　〜デジタル部署の属人化を終わらせ、成果を導く構造設計〜　ウェブ解析士のマーケティング事例集





















■成果が回り続ける仕組みの作り方南谷信介氏（ウェブ解析士マスター）組織の壁を越え、データを共通言語として成果を出し続ける仕組みを構築。属人化を排除し、再現性のあるマーケティング基盤を作るプロセスを解説します。■Instagram運用指標を品質工学による実験計画で伸ばす小池昇司氏（ウェブ解析士マスター）感覚に頼らないSNS運用へ。タグチメソッドを用いた実験設計により、保存率を最大化する条件を科学的に導出しました。■広告費を増やす前に整える - USP起点の導線設計沖本 一生 氏（ウェブ解析士マスター）USPを起点に「誰に・何を・なぜ届けるか」を再定義。検索意図から成約までを設計し、無駄な投資を削減しましょう。