【機能アップデート】StreamFab DMM ダウンローダー、1080p & AC3 5.1 対応開始
このたび、StreamFab DMM ダウンローダーは1月30日より、待望の新機能アップデートを実施いたしました。バージョン7009以降において、DMM動画のダウンロード時に「最大1080pフルHD画質」および「AC3 5.1 / AAC 2.0 音声」への対応が正式に追加されました。
DMMは、映画、ドラマ、アニメ、バラエティ、舞台作品など、非常に幅広いジャンルの高品質コンテンツを提供している国内有数の動画配信サービスです。その魅力を最大限に引き出すためには、映像と音声のクオリティが欠かせません。今回のアップデートは、まさにそのニーズに応える重要な進化となっています。
まず、映像面では最大1080pのフルHD解像度に対応しました。高解像度での保存により、細部まで鮮明な映像表現が可能となり、大画面テレビや高解像度モニターで再生した際にも、画質の粗さを感じることなく、DMMコンテンツ本来の魅力を存分に楽しめます。オフライン再生であっても、オンライン視聴時と遜色のない体験を実現します。
さらに、音声面においても大きな進化を遂げました。StreamFab DMM ダウンローダーでは、AC3 5.1およびAAC 2.0音声トラックの取得が可能です。AC3 5.1は、臨場感あふれるサラウンドサウンドを実現し、映画やライブ映像、舞台作品などに最適です。一方、AAC 2.0は高い互換性を持ち、スマートフォンやタブレット、ノートPCなど、あらゆるデバイスで安定した音質を提供します。
映像だけでなく、セリフの明瞭さ、BGMの広がり、効果音の迫力まで忠実に再現されることで、視聴体験は一段と深みを増します。StreamFabは「ダウンロード＝妥協」という概念を覆し、オンライン以上の満足度を目指しています。
本機能をご利用いただくには、StreamFab DMM ダウンローダーをバージョン7009以上へアップデートしてください。すでに最新版をご利用の方は、追加設定なしで自動的に新仕様が適用されます。
今後もStreamFabは、ユーザーの皆様の声をもとに、さらなる機能強化と品質向上を続けてまいります。ぜひこの機会に、新しく進化したStreamFab DMM ダウンローダーをご体験ください。
▼ 製品詳細・ダウンロードはこちら
https://streamfab.dvdfab.org/dmm-downloader.htm
Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
