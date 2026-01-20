「人と商品のしあわせな出会いをつくる」を企業理念にマーケティングサービスを提供する株式会社ファースト(本社：東京都港区、代表取締役社長：岡 勝利)が運営する『しあわせ発掘プロジェクト』では、生活者の「しあわせ」をテーマとした独自の定期調査を実施しており、このたび最新の調査結果をとりまとめた『生活者のしあわせなとき』に関する調査分析レポートを公開いたします。





「Z世代男性のしあわせ観」とは





第6回目となる本レポートでは、Z世代の男女で異なる「しあわせのかたち」を探りました。従来までの調査によって「大切なひととの時間」が世代/性別を問わず「しあわせ」の大きな要素であると確認されていますが、今回の調査で「大切なひととの時間」に対してZ世代の男女間にみられた「しあわせの感じ方」に関しての微妙な差異について分析いたします。









Z世代の男女で異なる「しあわせのかたち」 分析サマリー

■Z世代の「しあわせ」は男女とも「誰かと過ごす時間」が主軸

■「しあわせ」を共にする対象は男女で異なる変遷

男性は早い段階から「パートナー」と、女性は「友人」から「パートナー」へ緩やかに変化

■「しあわせ」を感じるポイントの男女による差異

男性は大切な人が「そばに居続けること」、女性は大切な人と「イベントや非日常を楽しむこと」

■『そこはかとなく成熟した「しあわせ観」』に由来するZ世代男性の特有の「しあわせ」









【Z世代の「しあわせ」は男女とも「誰かと過ごす時間」が主軸であること】

「1カ月間でもっともしあわせだった瞬間」に関する設問に対して、Z世代である20代男女とも約9割が「誰かと過ごす時間」をもっともしあわせな瞬間として挙げています。男女ともにいろいろな人間関係にしあわせを感じていますが、男性はとくに「パートナー・恋人」との回答が女性より高い傾向がみられ、しあわせを感じる対象から男女それぞれの特徴があることを示しています。





「この1か月間でもっともしあわせだった瞬間」に関するアンケート





【「しあわせ」を共にする対象は男女で異なる変遷】

さらにZ世代にとっての「しあわせな時間」の「お相手」を深掘りすると、男性は20代前半から「パートナー」との回答が多く、女性は20代前半では「友人」が多数ですが20代後半で「パートナー」との回答割合が増加しています。また男女ともに20代後半にかけては「子供」との時間にしあわせを感じるとの回答が増えており、ライフステージに応じた「大切なひと」との時間に「しあわせ」を感じていることが見受けられました。





Z世代男女の「しあわせな時間のお相手と変化」





【「しあわせ」を感じるポイントの男女による差異】

また調査回答コメントからもZ世代の男女の「しあわせ」に対する微妙な違いがみえてきました。Z世代の男性ではパートナーとの時間に関するコメントが特徴的です。共に思い出を作り出す喜びや、穏やかな日常のなかでの安心感を強く実感する、ささいな日常のやり取りからも深い幸福を見出すなど、大切なひととの「当たり前(の存在)」が続くことにしあわせを感じています。





資料1 Z世代男性のコメント

資料1





一方、女性のコメントからは、大切なひとの対象がパートナーに限らず、友人との久しぶりの再会や特別な記念日の食事、ふたりでの思いがけない楽しい時間など、「非日常の出来事やイベント」を通して深い満足感や喜びを感じているようです。





資料2 Z世代女性のコメント

資料2





【まとめ：『そこはかとなく成熟した「しあわせ観」』に由来するZ世代男性の特有の「しあわせ」】

今回の調査でZ世代において「大切なひととの時間」がしあわせの中心であることが改めて示されましたが、男女によって「しあわせ」と感じるポイントの違いもみえました。男性はパートナーとの穏やかでゆったりとした生活の継続など安心感に「しあわせ」を見いだし、女性は友人やパートナーとのイベントや非日常的な体験などの特別感を通じて「しあわせ」を深める傾向があるようです。





とくにZ世代男性に関しては、アクティブで社交的といった従来までの「やんちゃ」な20代男性のイメージとは異なり、Z世代男性特有ともいうべき成熟した「しあわせ観」が形成されているように感じられます。今回のZ世代男性特有の「しあわせ観」に限らず、いろいろな価値観の些細な変化を観察して理解することは、これからの社会やコミュニティづくりにおいて重要な鍵となるのではないでしょうか。









■調査概要

調査名 ： しあわせなときに関する調査

目的 ： 生活者の“しあわせの気持ち”を見つけ出し、

生活者の気持ちを動かすポイントや新たな価値を創り出す

調査日時： 2025年9月11日(木)～ 9月30日(火)(20日間)

調査対象： 20歳以上の男女計249人(男性129人 女性120人)

調査手法： アンケート調査

調査内容： ・あなたが思うしあわせな状態とはどういった状態ですか？

・この1ヵ月間のしあわせ度はいくつですか？

・“もっともしあわせを感じたシーン”を簡潔に教えてください。

・しあわせを感じた理由を具体的に教えてください。

・そのときのしあわせ度を5段階評価で選択してください。

・買ったもの、受けたサービスでしあわせに

感じたものを記入してください。

・しあわせを感じた理由を具体的に教えてください。

調査主体： 株式会社ファースト

実施機関： 株式会社クロス・マーケティング









■しあわせ発掘プロジェクトについて

「しあわせ調査」を通して生活者の“しあわせの気持ち”を分析。

“しあわせ”とは何に起因し、どういった状態のことを表しているのかを見つけ、新たな価値や消費のカタチなど“しあわせ”を軸にしたマーケティングに役立つ生活者情報を発信する自社内プロジェクトです。









■会社概要

株式会社ファースト

東京本社 ： 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル8階

大阪本社 ： 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号

中央大通FNビル20F

URL ： https://www.the-first.co.jp/

しあわせ発掘プロジェクトURL： https://shiawase.the-first.co.jp/