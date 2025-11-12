メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、業務アプリケーションの入力フォームを強力に支援するJavaScriptライブラリ「InputManJS(インプットマンJS)」の新バージョン「V6J」を2025年11月26日(水)にリリースします。





InputManJS V6Jをリリース





本バージョンでは、入力フォームに文字装飾などを施せる「リッチテキストエディタ」や、複数行の文字列入力に対応した「複数行テキストコントロール」に、AIと連携して使用できる新機能を搭載しました。

※ 本機能の使用には、あらかじめ各種AIプラットフォームのAPIキーを準備・設定する必要があります。





まず、「AI文章作成アシスタント」です。AIによる新しい文章の生成や翻訳・校正ができるほか、プロフェッショナルやカジュアルなトーン、ビジネスや技術文書など、目的に合わせた文章調整も可能です。

次に、「AIサジェストチップ」です。チャットやメール、文書作成時に、途中まで入力した文章から意図を予測し、AIが続きの文章候補をツールチップとして提示します。

ほかにも、ユーザーの入力ミスを防ぎ、わかりやすい入力操作を促すのに有効な、「ツアー」と「ステッパー」機能を搭載しました。

「ツアー」は、入力が必要な箇所のみを強調表示できるガイド機能です。対象部分を明るく際立たせ、それ以外の画面要素を暗くする表現が可能で、ユーザーが次に操作すべき箇所に誘導できます。また、必須項目が入力されているか、入力値が正しいかといった検証も行い、不十分な場合にはエラー表示で注意を促せます。

「ステッパー」は、進行状況を視覚的に示せる機能です。段階的な入力フォームを、番号やアイコンとともに順番に案内できます。アイコンのデザインや文言を自由にカスタマイズできるため、会員登録やアカウント作成、初期セットアップなど、複数の入力ステップが発生する幅広い用途で活用できます。









■JavaScript入力ライブラリ「InputManJS(インプットマンJS)」





InputManJSロゴ





https://developer.mescius.jp/inputmanjs









■InputManJS V6Jの新機能

＜AIとの連携で使用できる新機能を追加＞

あらかじめ利用したいAIプラットフォームのAPIキーを設定することで、「リッチテキストエディタ」と「複数行テキスト」に以下のような機能を実装することができます。





【AI文章作成アシスタントコンポーネント】

文章の生成、校正、要約、翻訳、文章のトーンを目的に合わせて変更など、組み込みのアシスタント機能を追加できます。また、これらの組み込み機能に加え、「文章から主要なキーワードを抽出」「任意の外国語に翻訳」など、独自で定義したカスタムAI動作を設定して利用することも可能です。





AI文章作成アシスタントコンポーネント





【AIサジェストチップ】

入力された内容に応じたサジェストをツールチップとして表示する機能を追加できます。文章を途中まで入力し、チップを作成するショートカットキーを押下すると、AIが続きの文章候補を提案します。提案された内容は、ショートカットキーの押下やチップのクリック操作によって入力欄に適用できます。





＜「ツアーコンポーネント」と「ステッパーコンポーネント」の追加＞

【ツアーコンポーネント】

画面上の各入力要素を順番にガイドし、ツールチップで入力方法や操作手順を直感的に提示します。アプリケーション操作を分かりやすく誘導でき、チュートリアル形式の案内にも利用できます。





ツアーコンポーネント





【ステッパーコンポーネント】

複数のステップ（段階）に分かれたタスクやワークフローを、ユーザーに順序立てて案内できます。各種の申込処理や登録処理における完了までのステップや進捗状況を可視化できるので、UXの向上やタスクの完了率を高めるのに有効です。









■InputManJS V6Jの新機能

https://developer.mescius.jp/inputmanjs/release/6









■製品情報

InputManJSは、テキスト、マスク、日付時刻、数値、コンボ、リッチテキストエディタ、コメントコンポーネントなど、Webアプリケーションにおけるあらゆる入力シーンを支援するJavaScriptコントロールセットです。エンドユーザーにとって快適で正確な操作を促す入力フォームを実現します。





製品名 ：InputManJS V6J

発売日 ：2025年11月26日(水)

価格 ※1：1開発ライセンス121,000円(10％税込)※2

1配布ライセンス(1ドメイン)242,000円(10％税込)※3





※1 1年定額制のサブスクリプション方式で販売しています

※2 1人の開発者(本製品の利用者)につき1ライセンス必要です

※3 1つのプライマリドメインまたは1つのサブドメインに対してアプリケーションを配布できる権利を提供します









■会社概要

会社名 ： メシウス株式会社 [MESCIUS inc.]

(旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、販売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社 仙台市泉区紫山3-1-4 ／関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc.／MESCIUS EUROPE GmbH／MESCIUS Korea inc.









・MESCIUSおよびInputManJSはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。









【一般の方のお問い合わせ先】

メシウス株式会社

Developer Solutions事業部 営業部

MAIL： sales@mescius.com

TEL ： 050-5490-4661