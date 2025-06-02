¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿©°éÂÎ¸³¤ò¿Æ»Ò¤Ç¡ª¤ª¤¦¤Á¤ÇÌîºÚ¤Î¼ý³Ï¤äÎÁÍýÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹âµÜ Ëþ¡¢°Ê²¼¥¥æー¥Ôー¡Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¥¥Ã¥È¤ä¿Æ»Ò¥¨¥×¥í¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¥æー¥Ôー ÌîºÚ¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ëSALAD de SMILE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óWEB¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kewpie.co.jp/cp/202506-saladdesmile/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È :
https://www.kewpie.co.jp/cp/202506-saladdesmile/
²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤äÆüµ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ÌîºÚ¤Î¼ý³Ï¡¦ÎÁÍýÂÎ¸³¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÌîºÚ¤Î¼ý³Ï¤äÎÁÍýÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤ÇÌîºÚ¤òºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¤·¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³ÏÂÎ¸³¥¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âè1²ó¤ÇÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï7·î²¼½Ü¤Ë¾ÞÉÊ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤«¤éÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤â¹¤¬¤ê¡¢±þÊç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¥³ー¥¹¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¼ý³Ï¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼ý³ÏÂÎ¸³¥¥Ã¥È¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤¿¤Þ¤´·¿¤Î¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ë¡¢ÅÚ¡¢ÌîºÚ2ÉÊ¼ï¤Î¼ï»Ò¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¥¿ー¤ÎÁÇºà¤Ë¤ÏÍñ³Ì¤ò51¡óÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£
B¥³ー¥¹¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î³°ÍÕ¤ä¿Ä¤Ê¤ÉÌîºÚ¤ÎÌ¤ÍøÍÑÉôÊ¬¤ÇÀ÷¤á¤¿ÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¿Æ»Ò¥¨¥×¥í¥ó¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÍÑ¥¨¥×¥í¥ó¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥¥æー¥Ôー¤È¥ä¥µ¥¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡Ê10¼ï¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥æー¥Ôー¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¤ÊÌîºÚ¤Î¶ìÌ£Äã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦µæ¤ä¥á¥Ë¥åーÄó°Æ¡¢ÌîºÚ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¿©°é³èÆ°¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌîºÚ·ù¤¤¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÌîºÚ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢ÌîºÚ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄó°Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©À¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¥æー¥Ôー¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍñ³Ì¤Î³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤âÍñ¤Î100¡óÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ³Ì¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¶¯²½¿©ÉÊ¤äÅÚ¾í²þÎÉºà¤Ê¤É¡¢Íñ³ÌËì¤Ï²½¾ÑÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¥æー¥Ôー°Ê³°¤Î¹©¾ì¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿Íñ³Ì¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡ËÍñ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¡https://www.kewpie.com/education/information/effective-use-eggs/
»²¹Í¡§¼è¤êÁÈ¤ß¥¹¥Èー¥êー
¡ÖÌîºÚ¤Î¶ìÌ£¤ÏÄã¸º¤Ç¤¤ë!? »Ò¤É¤â¤âÌîºÚ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
https://prtimes.jp/story/detail/qb6o3ltZovB
¥¹¥Èー¥êー¤ò¸«¤ë :
https://prtimes.jp/story/detail/qb6o3ltZovB
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óWEB¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kewpie.co.jp/cp/202506-saladdesmile/
¢£¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö
2025Ç¯6·î2Æü(·î)～2025Ç¯8·î31Æü(Æü)
¢£±þÊçÄùÀÚ
Âè1²ó¡§2025Ç¯6·î30Æü(·î)¡¿Âè2²ó¡§2025Ç¯8·î31Æü(Æü)
¤Ï¤¬¤¡§ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¡¢WEB¡§ÅöÆü23:59¤Þ¤Ç
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ
A¥³ー¥¹¡Ö¼ý³ÏÂÎ¸³¥¥Ã¥È¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡×
Íñ³Ì¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤¿¤Þ¤´·¿¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ç¡¢ÌîºÚ2ÉÊ¼ï¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò³Ú¤·¤à¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
B¥³ー¥¹¡Ö¿Æ»Ò¥¨¥×¥í¥ó¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡×
ÌîºÚ¤ÎÌ¤ÍøÍÑÉôÊ¬¡Ê³°ÍÕ¤ä¿Ä¤Ê¤É¡Ë¤ÇÀ÷¤á¤¿ÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿¿Æ»Ò¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÍÑ¥¨¥×¥í¥ó¤Ï¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÁª¿Í¿ô
Âè1²ó¡§A¥³ー¥¹¡¡500Ì¾ÍÍ¡¡¡¿B¥³ー¥¹¡¡250Ì¾ÍÍ
Âè2²ó¡§A¥³ー¥¹¡¡1,500Ì¾ÍÍ¡¡¡¿B¥³ー¥¹¡¡750Ì¾ÍÍ
¢£±þÊçÊýË¡
A¥³ー¥¹¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÉÊ1¸ý¡¡¡¿B¥³ー¥¹¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ2ÉÊ1¸ý
¡Ò¤Ï¤¬¤¡Ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤ò±þÊç¤Ï¤¬¤¤Þ¤¿¤ÏÍ¹ÊØ¤Ï¤¬¤¤ËÅ½¤ê¡¢½»½ê¡¦»áÌ¾¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦±þÊç¥³ー¥¹¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢²¼µ°¸Àè¤Þ¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢©100-8691 ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò ¶äºÂÍ¹ÊØ¶É »ä½ñÈ¢267¹æ¡Ö¥¥æー¥Ôー ÌîºÚ¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ëSALAD de SMILE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×·¸
¡ÒWEB¡Ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥ÈÁ´ÂÎ¤ò»£±Æ¤·¡¢WEB¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WEB±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.kewpie.co.jp/cp/202506-saladdesmile/
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¥¥æー¥Ôー ¥Þ¥è¥Íー¥º(200g°Ê¾å)
¥¥æー¥Ôー¥Ïー¥Õ
¥¥æー¥Ôー¥é¥¤¥È
¥¥æー¥Ôー ¥¼¥í ¥Î¥ó¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë
¥¥æー¥Ôー ¥Ç¥£¥Õ¥§
¥¥æー¥Ôー ¥¢¥Þ¥ËÌý¥Þ¥è¥Íー¥º
¥¥æー¥Ôー ¥Õ¥£¥Ã¥Æ
¥¥æー¥Ôー ¥¨¥Ã¥°¥±¥¢(ÍñÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
¥¥æー¥Ôー ¤«¤é¤·¥Þ¥è¥Íー¥º
¥¥æー¥Ôー ßîÀ½¥Þ¥è¥Íー¥º
GREEN KEWPIE ¿¢ÊªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×
¥¥æー¥Ôー ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°³Æ¼ï
GREEN KEWPIE ¿¢ÊªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°³Æ¼ï
¥¥æー¥Ôー ÌîºÚ¤¬¤¦¤Þ¤¤¡ª¤¿¤ì³Æ¼ï
¥¥æー¥Ôー ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹³Æ¼ï
¥¥æー¥Ôー ¤¢¤é¤Ó¤¥Þ¥¹¥¿ー¥É90g
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã
¢£ÅöÁªÈ¯É½
¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Î¾å¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¡¢2025Ç¯7·î²¼½Ü¡ÊÂè1²ó¡Ë¡¢2025Ç¯10·î¾å½Ü¡ÊÂè2²ó¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÈ¯Á÷¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¡¡TEL:0120-188-517¡ÊÄÌÏÃÎÁÌµÎÁ¡Ë
¡Ê10:00～17:00¡¡ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ª¤è¤Ó8/13～8/15¤ò½ü¤¯¡Ë