カブスの今永昇太投手（３２）は本拠地のドジャース戦に先発し、５回を８安打１失点の粘投で８勝目（９敗）を挙げた。初回、大谷にフルカウントからフォーシームを捉えられて先頭打者弾を打たれるも、すぐさまピート・クローアームストロング（ＰＣＡ）が先頭打者弾を放ち、同点に追い付いてくれた。

２回二死一、二塁のピンチをフェドゥシアを右飛に打ち取り無失点で切り抜けると、スワンソンの適時二塁打で勝ち越し、さらにＰＣＡが適時二塁打を放ち、３―１とリードを広げた。

３回は一死後、連打で一死一、二塁とピンチを招くもエドマンを見逃し三振、タッカーを中飛に仕留めて得点は許さず。４回は１安打されるも無失点と粘りの投球。するとその裏にＰＣＡが２６号２ラン、さらに連続長短打で６―１とした。

５回は二死後にエドマンに二塁内野安打されるもタッカーは中飛。走者を出しても決定打を許すことなく、試合をつくった。この回で降板した。

鈴木誠也外野手（３１）は「２番・右翼」で先発出場し、５打数１安打、１得点だった。４回二死無走者で左腕ラウアーのチェンジアップを捉えて左翼へ二塁打を放ち、続くブレグマンの左前適時打で生還した。

プレーオフで対戦する可能性があるドジャースに本拠地で３連勝は大きい。