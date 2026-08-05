5日午前、五泉市で軽乗用車が小学1年生の女子児童と衝突する事故がありました。児童は意識不明の重体です。



5日午前10時半ごろ、五泉市番坂の市道で軽乗用車が小学1年生の女子児童をはねました。女子児童は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。



■梶葉康介記者

「あちら側から来た自動車は車線を越えてブロック塀を壊したあと、近くにいた女の子をはねました。そしてそのままあちらの塀に突っ込んで止まったということです。」



警察は、軽乗用車を運転していた五泉市の無職の女(61)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。女は「ぶつかったことは間違いありません」と容疑を認めているということです。警察が詳しい状況を調べています。