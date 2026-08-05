我が家 （左から坪倉由幸、杉山裕之、谷田部俊）（C）ORICON NewS inc.

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　お笑いトリオ・我が家の杉山裕之（49）が5日、インスタグラムを更新。退院を報告した。

【写真】歩行器使う近影添え…「ギランバレー症候群では無く…」病名明かした我が家・杉山裕之

　杉山については、1日放送のフジテレビ系バラエティー『爆笑レッドカーペット』の出演について杉山の体調不良により、辞退すると発表。4日、自身のインスタグラムで「皆さま、ご心配をおかけしました。急に体に力が入らなくなり、1人で立ち上がる事も出来なくって1週間が経ちましたが、精密検査の結果、ギランバレー症候群では無く、低カリウム性ミオパチーという病気でした」と病名を改めて報告していた。

　杉山はきょう5日の投稿で「本日、無事に自分の足で歩いて退院出来ました」と伝えた。「ご心配して下さった皆様、励ましのコメントやメッセージを下さった皆様、本当にありがとうございました」と感謝。「今後は健康の事も気をつけて生活したいと、思います。ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」とつづった。

　また、お見舞いに訪れたロッチ・中岡創一との2ショットをアップ。「写真はお見舞いに来てくれた、ロッチのそうちゃん　ありがとね」としていた。

　我が家は坪倉由幸（48）、杉山裕之、谷田部俊（48）によるお笑いトリオ。2003年、俳優養成所の知り合い同士で結成される。ボケとツッコミを順番に入れ替える、独特の『ローテーション漫才』が人気を博し、現在はバラエティ番組を中心に活動している。