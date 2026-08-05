ダイソーから消えた神アイテムが復活！日傘にもなる「100g軽量傘」を100均キャンパーが激推し
YouTubeチャンネル「にわキャン」が、「ワークマン超えの軽量傘!ダイソーから消えた伝説の傘がスタンダードプロダクツで770円で復活！#221」と題した動画を公開している。100均キャンパーのにわキャンが、スタンダードプロダクツで販売されている「軽量3段傘 晴雨兼用」を取り上げ、大人気のワークマン製軽量傘と比較しながら、それぞれの強みと最適な用途を検証している。
かつてダイソーで取り扱われていた100g程度の超軽量傘が、系列店で復活したとして同商品を購入。価格770円、重さ100gという点に注目し、実物を手に取って細部をレビューした。収納時は非常に細く、平べったい持ち手はマットな質感で滑りにくい印象だという。また、傘を広げる際はスムーズだが、閉じる際に柄の伸縮部分が少し引っかかる感覚があると、細かな使用感も伝えている。
続いて、ワークマンの「耐久撥水軽量サバイバルアンブレラ」（127g・2,300円）と徹底比較。広げると5角形になるスタンダードプロダクツの傘は一回り狭く、実際に雨の中で使用した映像では、生地自体に雨は染み込まないものの、横風があると「袖がかなり濡れやすい」「簡単におちょこになってしまう」と限界を指摘した。
一方で、最大のメリットとして「開閉の手軽さ」を熱弁する。一般的な軽量傘は閉じる際に骨をポキポキと手で折る作業が発生し、「軽量傘にするためには我慢しなければならない点」だったと語る。しかし、本商品はボタン一つで一気に骨が畳める構造になっており、「一発で閉じることができるのはとても画期的」と絶賛した。
総括として、にわキャンは強風や豪雨といったタフな環境での使用には向かないとしつつも、カバンに入れても負担にならない重さと取り回しの良さを高く評価。「キャンプや登山などにはモンベルやワークマンを備えておいて、普段使いはこのスタンダードプロダクツを使うのがちょうどいい」と結論付けた。急な雨に備えるタウンユースの最適解として、日常の持ち歩きリストに加えてみてはいかがだろうか。
かつてダイソーで取り扱われていた100g程度の超軽量傘が、系列店で復活したとして同商品を購入。価格770円、重さ100gという点に注目し、実物を手に取って細部をレビューした。収納時は非常に細く、平べったい持ち手はマットな質感で滑りにくい印象だという。また、傘を広げる際はスムーズだが、閉じる際に柄の伸縮部分が少し引っかかる感覚があると、細かな使用感も伝えている。
続いて、ワークマンの「耐久撥水軽量サバイバルアンブレラ」（127g・2,300円）と徹底比較。広げると5角形になるスタンダードプロダクツの傘は一回り狭く、実際に雨の中で使用した映像では、生地自体に雨は染み込まないものの、横風があると「袖がかなり濡れやすい」「簡単におちょこになってしまう」と限界を指摘した。
一方で、最大のメリットとして「開閉の手軽さ」を熱弁する。一般的な軽量傘は閉じる際に骨をポキポキと手で折る作業が発生し、「軽量傘にするためには我慢しなければならない点」だったと語る。しかし、本商品はボタン一つで一気に骨が畳める構造になっており、「一発で閉じることができるのはとても画期的」と絶賛した。
総括として、にわキャンは強風や豪雨といったタフな環境での使用には向かないとしつつも、カバンに入れても負担にならない重さと取り回しの良さを高く評価。「キャンプや登山などにはモンベルやワークマンを備えておいて、普段使いはこのスタンダードプロダクツを使うのがちょうどいい」と結論付けた。急な雨に備えるタウンユースの最適解として、日常の持ち歩きリストに加えてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
「見かけたら迷わず即買い！」セリアで買えるクピルカ風の神アイテムが超優秀
「意外と知らない」100均のザルとナット1個で作れる！超実用的なミニマル焚火台のDIY術
焚火台クリエイターが実証！セリアの冷麺鉢と五徳で「格安ファイヤーピットボウル」を自作する方法
チャンネル情報
100均で手に入る工具や素材、廃材だけを使って焚火台を制作したり、安くて高コスパなキャンプ道具のレビュー動画をYoutubeで公開しています。 ※当チャンネルの動画を参考にしたキャンプ道具等の製作、メーカー保証外の器具の使用等により生じた事故の責任は負いかねます。ご自身の責任において安全に留意し行ってください。
youtube.com/@niwacamp YouTube