全英女子オープンで優勝、凱旋会見

女子ゴルフの全英女子オープンで日本勢7人目（8度目）の海外メジャー優勝を成し遂げた桑木志帆（大和ハウス工業）が4日、英国から凱旋帰国し、都内で記者会見を行った。祝福の花束を受け、感謝の言葉とともに偉業を振り返った。そして、感謝の言葉を口にした。凱旋試合は、次週に長野・軽井沢72G北Cで開催のNEC軽井沢72ゴルフになる。

桑木は快挙達成で世界ランキングは46位から16位に浮上した。これを受け、会見で2028年ロサンゼルス五輪出場への意欲を示した。

「30位くらいまで上がればいいなと思っていたので、本当に予想外でした。でも、やっぱりオリンピックというのはアスリートが一番目指すところだと思うので、そこが見えてきたということで、やっぱり『オリンピックに出場したいな』という気持ちは今あります」

24年開催のパリ五輪出場枠は男女とも各60人。世界ランク15位以内であれば1か国・地域で最大4人が出場でき、それ以外は各2人だった。ロサンゼルス五輪でもこの規定通りなら7位の山下美夢有、15位の西郷真央に続き、16位で日本勢3番手につけている桑木にも大いに可能性が出てくる。

会見では、これまで見てきた五輪で印象的なシーンも問われ、桑木は「そうですね。あの、『何も言えね〜』ってので」と回答した。

2008年8月11日、北京五輪競泳男子100メートル平泳ぎ決勝で、58秒91の世界新記録で連覇を達成した北島康介が涙目で発した第一声だ。もっとも、18年前の出来事で桑木は5歳。それを思ったのか、「古いです（笑）」とオチをつけた。

今季の全英女子オープンは7月30日〜今月2日、英国のロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC（6601ヤード、パー71）で開催。最終日、首位に3打差の2位で出た桑木は、正規の18ホールを3バーディー、2ボギーの71で回り、通算5アンダーでフィニッシュした。

ヘンゼライト（ドイツ）が18番で10メートルのバーディーパットを決めてプレーオフへ。桑木は1ホール目で大ピンチを迎えながら、第3打をピンそばにつけてのパーでしのいだ。続く2ホール目でウィニングパットを決めると、ニッコリと笑ってバンザイ。米ツアーを主戦場にする仲間たちからの祝福で少し目に涙を浮かべたが、再び笑顔で両手を挙げて拍手と歓声に応えた。

桑木の獲得賞金は150万ドル（約2億3600万円）。日本の選手では、通算2アンダーで6位タイの竹田麗央も24万7127ドル（約3890万円）、12位タイの笹生優花と勝みなみも15万8889ドル（約2500万円）を獲得した。

この快挙で、日本女子の海外メジャー優勝者は、1977年全米女子プロ選手権の樋口久子、19年全英女子オープンの渋野日向子、21年と24年の全米女子オープンの笹生優花、24年エビアン選手権の古江彩佳、25年シェブロン選手権の西郷真央と同年全英女子オープンの山下美夢有に続き、7人目（8度目）。渋野に続く岡山県出身の優勝者で、同一県から2人目は初となった。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）