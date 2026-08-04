″オグシオ″小椋久美子、失恋を機に…37歳での“卵子凍結”をメディア初告白「悲しい気持ちを昇華できるんじゃないかと」43歳を迎えた中での葛藤も
元バドミントン選手の小椋久美子が、ABEMAの密着企画「NO MAKE」に出演。37歳で卵子凍結を決断したことを初めて明かした。
【写真】「伝説のオグシオ」潮田玲子＆小椋久美子の久々2ショット
現役時代、潮田玲子との“オグシオ”ペアで2007年の世界選手権で銅メダル、北京オリンピックで5位入賞とバドミントン界の一時代を築いた小椋。一方で、プライベートでは、27歳で結婚するも翌年に離婚。その後、結婚を視野に交際した人との別れを機に、37歳で卵子凍結を決断したことを初めて明かした。
「その人との子どもを漠然と描いてたところもあった。別れた時に何となく、別れた自分の悲しい気持ちも昇華できるんじゃないかという気持ちで卵子凍結しようって思った」と当時の切実な思いを告白。現在43歳を迎え、パートナーは欲しいとしつつも、子どもをもつことについては「自分が子どもを産んで、その子がこの先の未来本当に幸せになれるかを考え出したりとかしちゃう」とためらいも。自身が年齢を重ね、「子どもが私のことを見なければいけなくなることが、結構若い時に訪れてしまうんじゃないか」と葛藤を打ち明けた。
自身の願いについて、「誰かが少しでも今の生活の中で楽しいなとか、幸せな瞬間あったなとか思ってもらえるようなことを望んでいる」「そこが自分の喜びとか幸せにつながっている」と穏やかな表情で語った小椋。現役引退後の苦悩を乗り越え、自分らしい形で社会と向き合い続ける彼女の“イマ”に迫った密着の全貌は、現在もABEMAにて無料で視聴することができる。
【写真】「伝説のオグシオ」潮田玲子＆小椋久美子の久々2ショット
現役時代、潮田玲子との“オグシオ”ペアで2007年の世界選手権で銅メダル、北京オリンピックで5位入賞とバドミントン界の一時代を築いた小椋。一方で、プライベートでは、27歳で結婚するも翌年に離婚。その後、結婚を視野に交際した人との別れを機に、37歳で卵子凍結を決断したことを初めて明かした。
「その人との子どもを漠然と描いてたところもあった。別れた時に何となく、別れた自分の悲しい気持ちも昇華できるんじゃないかという気持ちで卵子凍結しようって思った」と当時の切実な思いを告白。現在43歳を迎え、パートナーは欲しいとしつつも、子どもをもつことについては「自分が子どもを産んで、その子がこの先の未来本当に幸せになれるかを考え出したりとかしちゃう」とためらいも。自身が年齢を重ね、「子どもが私のことを見なければいけなくなることが、結構若い時に訪れてしまうんじゃないか」と葛藤を打ち明けた。
自身の願いについて、「誰かが少しでも今の生活の中で楽しいなとか、幸せな瞬間あったなとか思ってもらえるようなことを望んでいる」「そこが自分の喜びとか幸せにつながっている」と穏やかな表情で語った小椋。現役引退後の苦悩を乗り越え、自分らしい形で社会と向き合い続ける彼女の“イマ”に迫った密着の全貌は、現在もABEMAにて無料で視聴することができる。