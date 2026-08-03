桑木志帆の米ツアー参戦はいつから？ 全英制覇で予選会免除「来季は全部出たい」
＜AIG女子オープン 最終日◇2日◇ロイヤルリザム＆セントアンズGC（イングランド）◇6601ヤード・パー71＞桑木志帆がメジャー大会を果たした。ノンメンバーでの勝利により、米国女子ツアーのメンバー登録が可能となったが、そのタイミングはいつになるのか。
【写真】優勝トロフィーに歓喜の口づけ
メンバー登録の時期によって、米ツアーに参戦できるタイミングも変わってくる。まず、現地時間2日（日）の24時までに登録を済ませれば、次戦「スタンダード・ポートランドクラシック」（13日開幕、米オレゴン州）から正式メンバーとして出場可能と米LPGA。だが、これは回避することになりそうだ。会見で桑木は今後の予定について、「後半戦はとりあえず日本ツアーで戦うつもりです。（米ツアーで）出られる大会があれば出たいと思います」と説明。即座の渡米については未定としたが、その後の取材で、正式メンバー登録は来季からとした。「すぐに行きたい気持ちはあったけど、急すぎて、考える時間が欲しかった。（日本の）年間女王も、見えてるので、今年は日本で経験を積みます」と国内専念を選択した。そして、「次は軽井沢から出場します」と次週は休み、13日開幕の日本ツアー「NEC軽井沢72ゴルフ」に出場することも明言している。桑木はもともと、11月に行われるQシリーズ（米最終予選会）を通過し、来季からの本格参戦をにらんでいた。昨年も挑戦の意志を示していたが、不調により断念。そして今回の優勝により、予選会は免除された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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