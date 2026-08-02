【ポイ活速報】「今後、改悪の嵐が続くかも」V NEOBANK超大改悪など2026年7・8月ルール変更まとめ
ポイ活投資チャンネルが『【2026年7月】ポイ活ルール変更をご紹介 (V NEOBNK超大改悪、PayPay他社カード利用券、東京ポイント→PayPayポイント・WAON POINTへ交換、スルガ銀行キャッシュレス決済廃止)』と題した動画を公開した。動画では、2026年7月および8月以降に予定されているポイ活（ポイント活動）に関する合計14種類のルール変更について、図解を交えながら詳細に解説している。
7月の主な変更点として、d払いdカードスタンプの名称変更とdカード支払いの対象外化、ファミリーマートの楽天SPU追加が紹介された。また、PayPayにおける「他社カード利用券」の導入や、三井住友銀行からPayPayへの払い出し手数料が月5回まで無料になる改善点が挙げられた。さらに、東京ポイントからPayPayポイントやWAON POINTへの交換が始まり、WAON POINTへの交換では先着25万人を対象とした20%増量キャンペーンも実施される。
一方、8月以降は大きな改悪が目白押しとなっている。スルガ銀行Dバンク支店スマ口座でのキャッシュレスチャージによるポイント付与終了や、エポスカードにおけるモバイルSuica等へのチャージ時のポイント加算終了が告知された。中でも最も影響が大きいとされたのが、V NEOBANKのポイントプログラム改定である。円普通預金残高に応じたポイント付与の廃止、デビットカード還元率の1.5%から1.25%への引き下げ、被振込によるポイント獲得上限の半減などを受け、動画内では「今後、改悪の嵐が続くかもしれない」との懸念が示された。
その他にも、送金アプリ「pring」のサービス終了やジャックスカードのポイント付与対象外の追加など、生活に密着したサービスの変更が相次ぐ。同チャンネルはこれらの発表を受け、V NEOBANKからの乗り換え先として還元率の高い他社デビットカードや、住信SBIネット銀行からSBI新生銀行への「引っ越し」を検討することを推奨した。利用者は最新情報を把握し、自身の利用環境を見直す時期にきていると言えそうだ。
7月の主な変更点として、d払いdカードスタンプの名称変更とdカード支払いの対象外化、ファミリーマートの楽天SPU追加が紹介された。また、PayPayにおける「他社カード利用券」の導入や、三井住友銀行からPayPayへの払い出し手数料が月5回まで無料になる改善点が挙げられた。さらに、東京ポイントからPayPayポイントやWAON POINTへの交換が始まり、WAON POINTへの交換では先着25万人を対象とした20%増量キャンペーンも実施される。
一方、8月以降は大きな改悪が目白押しとなっている。スルガ銀行Dバンク支店スマ口座でのキャッシュレスチャージによるポイント付与終了や、エポスカードにおけるモバイルSuica等へのチャージ時のポイント加算終了が告知された。中でも最も影響が大きいとされたのが、V NEOBANKのポイントプログラム改定である。円普通預金残高に応じたポイント付与の廃止、デビットカード還元率の1.5%から1.25%への引き下げ、被振込によるポイント獲得上限の半減などを受け、動画内では「今後、改悪の嵐が続くかもしれない」との懸念が示された。
その他にも、送金アプリ「pring」のサービス終了やジャックスカードのポイント付与対象外の追加など、生活に密着したサービスの変更が相次ぐ。同チャンネルはこれらの発表を受け、V NEOBANKからの乗り換え先として還元率の高い他社デビットカードや、住信SBIネット銀行からSBI新生銀行への「引っ越し」を検討することを推奨した。利用者は最新情報を把握し、自身の利用環境を見直す時期にきていると言えそうだ。
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