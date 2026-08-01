レッドソックス戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー Rソックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が7月31日（日本時間8月1日）、本拠地で行われたレッドソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。出場2試合ぶりとなる今季24号を放ち、ドジャースタジアムから大歓声が起きた。

左膝を不安視する声を跳ね返す一発となった。大谷が本拠地で豪快な本塁打を放った。2-3の1点ビハインドで迎えた5回2死二塁の場面で、左腕モランのチェンジアップを豪快に振り抜いた。打球速度112.1マイル（約180.4キロ）、飛距離386フィート（約117.7メートル）、角度24度の打球が右翼スタンドに突き刺さった。

大谷は左膝の違和感のためオールスターゲームを辞退した。注射を受けて後半戦に臨むも、東海岸遠征では9試合で打率.184、0本塁打にとどまった。しかし本拠地に帰ってきてからは23号を含む3安打を放っていたが、前日30日（同31日）のマリナーズ戦は左膝痛で欠場していた。

この日は第2打席で左中間への二塁打を放ち、激走で二塁へスライディング。その後タッチアップで三塁へ進み、適時打で本塁生還し、多く走ったが、今度はゆっくりと走ってダイヤモンドを一周した。24本は岡本（ブルージェイズ）、村上（ホワイトソックス）に並んだ。

ドジャース3年目の今季も、大谷は数々の記録を打ち立てている。7月7日（同8日）に史上170人目、歴代5番目の速さでメジャー通算300本塁打を達成。前半の最終戦となった12日（同13日）のダイヤモンドバックス戦では日米通算350号に到達した。

投手としては14試合に先発し85回2/3を投げ、8勝2敗、防御率1.79、95奪三振。しかし、7月3日（同4日）のパドレス戦を最後に二刀流出場はない。デーブ・ロバーツ監督は当面の間、大谷の投手起用を見送る方針を示唆を示している。（Full-Count編集部）