交通検証人が徹底調査！東京駅からわずか3キロの閑散駅と、都内JRワースト利用者の秘境駅
YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が、「【秘境駅訪問】東京駅から直線距離3キロで利用者9600人の23区最下位駅から、都内ワースト駅に迫る」を公開した。動画では、交通検証人が東京23区内で最も利用者が少ないJR駅と、東京都全体で最も利用者が少ないとされる秘境駅を実際に訪問し、その現状をレポートしている。
まずは東京駅から直線距離でわずか3キロしか離れていない京葉線の越中島駅へ。1日の平均利用者数は約9600人と、23区内のJR駅の中で最も少ない。しかし、駅の地上に出ると東京海洋大学の広大なキャンパスが広がり、周辺にはスポーツニッポン新聞社や大手物流企業の拠点も存在する。学生や会社員の利用需要は十分にあるように見える環境の中、なぜこれほど利用者が少ないのかと検証人は不思議そうに語った。
続いて、東京都内で最も利用者が少ないとされる駅を目指す。中央線と青梅線を乗り継ぎ、たどり着いたのは奥多摩町にある白丸駅だ。統計データによると1日の平均利用者数はわずか150人弱。検証人は「圧倒的な緑の近さから、深い山間部にあることがよく分かります」と、都心とのギャップを指摘する。
白丸駅のホームは狭く、驚くべきことにホームから民家の出入り口が直結している特殊な構造を持つ。駅には自動券売機すらなく、急な階段を下りた周辺には数軒の民家と廃業した店舗があるのみ。近くのコンビニへも徒歩で40分かかるという過酷な立地条件となっている。
動画の最後で検証人は、過去のデータや地理的条件を総合的に判断し、「この白丸駅が東京都のJRでワースト1位である確率が極めて高い」と結論づけた。大都市・東京の片隅に存在する、知られざる秘境駅の姿を鮮明に映し出した検証となっている。
まずは東京駅から直線距離でわずか3キロしか離れていない京葉線の越中島駅へ。1日の平均利用者数は約9600人と、23区内のJR駅の中で最も少ない。しかし、駅の地上に出ると東京海洋大学の広大なキャンパスが広がり、周辺にはスポーツニッポン新聞社や大手物流企業の拠点も存在する。学生や会社員の利用需要は十分にあるように見える環境の中、なぜこれほど利用者が少ないのかと検証人は不思議そうに語った。
続いて、東京都内で最も利用者が少ないとされる駅を目指す。中央線と青梅線を乗り継ぎ、たどり着いたのは奥多摩町にある白丸駅だ。統計データによると1日の平均利用者数はわずか150人弱。検証人は「圧倒的な緑の近さから、深い山間部にあることがよく分かります」と、都心とのギャップを指摘する。
白丸駅のホームは狭く、驚くべきことにホームから民家の出入り口が直結している特殊な構造を持つ。駅には自動券売機すらなく、急な階段を下りた周辺には数軒の民家と廃業した店舗があるのみ。近くのコンビニへも徒歩で40分かかるという過酷な立地条件となっている。
動画の最後で検証人は、過去のデータや地理的条件を総合的に判断し、「この白丸駅が東京都のJRでワースト1位である確率が極めて高い」と結論づけた。大都市・東京の片隅に存在する、知られざる秘境駅の姿を鮮明に映し出した検証となっている。
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