◇バレーボールネーションズリーグ2026 決勝ラウンド(7月29日〜8月2日、中国・寧波)

日本(4位)は準々決勝で開催国・中国(35位)と対戦し完全アウェーの中、第1セットは流れがつかめず奪われましたが、途中交代で入ってきた選手を中心に得点を積み重ね、3ー1(23-25、25-23、25-16、25ｰ23)で勝利しました。

勝利後の集合写真のセンターを飾ったのはリベロの小川智大選手。背番号「13」を背負い、日本が予選から積み上げてきた“13連勝”を強調するものとなりました。

8日1日にアメリカとメダルをかけた準決勝を戦います。キャプテンの石川祐希選手の「14」連勝、そして甲斐優斗選手の「15」連勝と日本は史上初の快挙を達成できるのか期待されます。

【決勝ラウンド】▽準々決勝結果

▽準々決勝

■29日

スロベニア 3−0 トルコ

日本 3−1 中国

■30日

アメリカ 3ー0 イタリア

ポーランド3−1ウクライナ

【日本の予選ラウンド結果】

◆中国開催

第1戦 ○3−0 ウクライナ

第2戦 ○3−2 ポーランド

第3戦 ○3−1 中国

第4戦 ○3−1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3−1 セルビア

第6戦 ○3−2 イラン

第7戦 ○3−2 アメリカ

第8戦 ○3−2 フランス

◆日本開催第9戦 ○3−2 イタリア第10戦 ○3−2 カナダ第11戦 ○3−0 ベルギー 第12戦 ○3−0 アルゼンチン