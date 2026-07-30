『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』新映像を追加した「エンドゲーム」が9.23に公開決定
12月18日より日米同時公開される『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。この度公開に先駆け、シリーズ前作『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に新映像を追加した『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が、9月23日〜10月8日の期間限定で劇場公開されることが決定した。
【写真】ロバート・ダウニー・Jr.らコミコン集結！
『アベンジャーズ／エンドゲーム』は、全宇宙の生命の半分を消滅させた最凶最悪の敵・サノスとの決着をつけるため、ヒーローチーム“アベンジャーズ”が総力を挙げて挑む壮絶な戦いを描く。全世界歴代興行収入第2位（約28億ドル／約4200億円 ※1ドル＝150円換算）という歴史的メガヒットを記録した。現在同ランキングで首位に立つ映画『アバター』（約29億ドル／約4350億円 ※1ドル＝150円換算）との差はわずかで、今回の再上映によってNo.1の座奪還にも大きな期待が寄せられている。
初代キャプテン・アメリカの名台詞「アベンジャーズ、アッセンブル」や、世界を救うために自らの命を懸けたアイアンマンことトニー・スタークの雄姿など、数々の名シーンを生み出し世界中を熱狂させた前作。その戦いの先に『ドゥームズデイ』の物語が待ち受けているようだ。
マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギは「この再上映では、『ドゥームズデイ』の物語への布石となる新しい映像が追加される」とコメント。映画史に残る“最高のフィナーレ”と語り継がれる伝説の作品が、『ドゥームズデイ』公開に向けて再び日本を盛り上げる。
『エンドゲーム』に続き最新作でも監督を務めたジョー・ルッソも「『ドゥームズデイ』の物語を追うために『エンドゲーム』を見ること自体が重要になってきます。私たちは『エンドゲーム』に、『ドゥームズデイ』の物語への架け橋となる新映像を追加したバージョンを劇場で再上映します。この再上映は最新作を補完する重要なストーリーにも、布石にもなります」と、その重要性を強調している。
かつてない脅威の襲来により、アベンジャーズに滅亡の日（ドゥームズデイ）が忍び寄る最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。同作には、『エンドゲーム』で“映画史に残る別れ”を迎え世界中を涙に包んだロバート・ダウニー・Jr.が、アベンジャーズ最大の脅威、ドクター・ドゥーム役として帰還。アイアンマン役を演じてきたロバートがドクター・ドゥームというヴィランを演じる理由について、ルッソ監督は「映画を観れば、すべて納得する」と意味深に語る。
ロバートは「ケヴィン・ファイギと『どうすれば後退せずに期待を上回り続けられるのか？』と話していると、彼がドクター・ドゥームの話を持ちだしたんです。彼を描くことこそが観客が切望する映画体験を提供できる唯一の方法だと感じました。これまでのどの映画よりも『ドゥームズデイ』が重要であり、この作品がたどり着いた場所は、十分すぎるほど満足できるものになっています」とコメント。まだ語られるべき物語が残されており、本作が観客の期待を超えていくことを示唆している。
ジョー・ルッソ監督も「『ドゥームズデイ』はシリーズの中でも僕の一番のお気に入りだ。MCUの中で最も成熟したストーリーになっているよ」と太鼓判をおす。12月18日の公開に向け世界中の期待が増す中、新たなアベンジャーズの戦いはどのように幕を開けるのか。滅亡の日（ドゥームズデイ）に向け、物語が動き出す『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』を要チェックだ。
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、9月23日〜10月8日の期間限定で、全国329館の劇場にて公開。
【写真】ロバート・ダウニー・Jr.らコミコン集結！
『アベンジャーズ／エンドゲーム』は、全宇宙の生命の半分を消滅させた最凶最悪の敵・サノスとの決着をつけるため、ヒーローチーム“アベンジャーズ”が総力を挙げて挑む壮絶な戦いを描く。全世界歴代興行収入第2位（約28億ドル／約4200億円 ※1ドル＝150円換算）という歴史的メガヒットを記録した。現在同ランキングで首位に立つ映画『アバター』（約29億ドル／約4350億円 ※1ドル＝150円換算）との差はわずかで、今回の再上映によってNo.1の座奪還にも大きな期待が寄せられている。
マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギは「この再上映では、『ドゥームズデイ』の物語への布石となる新しい映像が追加される」とコメント。映画史に残る“最高のフィナーレ”と語り継がれる伝説の作品が、『ドゥームズデイ』公開に向けて再び日本を盛り上げる。
『エンドゲーム』に続き最新作でも監督を務めたジョー・ルッソも「『ドゥームズデイ』の物語を追うために『エンドゲーム』を見ること自体が重要になってきます。私たちは『エンドゲーム』に、『ドゥームズデイ』の物語への架け橋となる新映像を追加したバージョンを劇場で再上映します。この再上映は最新作を補完する重要なストーリーにも、布石にもなります」と、その重要性を強調している。
かつてない脅威の襲来により、アベンジャーズに滅亡の日（ドゥームズデイ）が忍び寄る最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。同作には、『エンドゲーム』で“映画史に残る別れ”を迎え世界中を涙に包んだロバート・ダウニー・Jr.が、アベンジャーズ最大の脅威、ドクター・ドゥーム役として帰還。アイアンマン役を演じてきたロバートがドクター・ドゥームというヴィランを演じる理由について、ルッソ監督は「映画を観れば、すべて納得する」と意味深に語る。
ロバートは「ケヴィン・ファイギと『どうすれば後退せずに期待を上回り続けられるのか？』と話していると、彼がドクター・ドゥームの話を持ちだしたんです。彼を描くことこそが観客が切望する映画体験を提供できる唯一の方法だと感じました。これまでのどの映画よりも『ドゥームズデイ』が重要であり、この作品がたどり着いた場所は、十分すぎるほど満足できるものになっています」とコメント。まだ語られるべき物語が残されており、本作が観客の期待を超えていくことを示唆している。
ジョー・ルッソ監督も「『ドゥームズデイ』はシリーズの中でも僕の一番のお気に入りだ。MCUの中で最も成熟したストーリーになっているよ」と太鼓判をおす。12月18日の公開に向け世界中の期待が増す中、新たなアベンジャーズの戦いはどのように幕を開けるのか。滅亡の日（ドゥームズデイ）に向け、物語が動き出す『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』を要チェックだ。
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、9月23日〜10月8日の期間限定で、全国329館の劇場にて公開。