【令和8年熊本地震】イオン、イオンモール熊本の爆発事故について謝罪 従業員2700人の安否確認→「4名の方の安否については、依然不明」【全文】
イオンは29日、公式サイトを更新。熊本県で28日午後4時27分ごろ発生した、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」に伴うイオンモール熊本の爆発事故について、謝罪した。
【動画】NHKニュースがイオンモール熊本の様子を公開
同社は「イオンモール熊本の爆発事故について」と題した文書を投稿。「このたび、「イオンモール熊本」において発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「地震発生直後、ショッピングセンターとしてまずは、お客さまの避離誘導を行いました。そして、イオンモール熊本に出店する204の専門店等の従業員ならびにグループ従業員が避難いたしました」と経緯を伝え、「爆発後、専門店ならびにグループ従業員約2700名の安否について、イオングループ安否確認システムを使用し、確認に努めてまいりました。結果、4名の方の安否については、依然不明であります」と現状を伝えた。
そして「今後も行政・消防・警察等の指導をいただきながら、4名の捜索と救出について全力を尽くす。所存であります」と結んだ。
■全文
イオンモール熊本の爆発事故について
このたび、「イオンモール熊本」において発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます。
地震発生直後、ショッピングセンターとしてまずは、お客さまの避離誘導を行いました。そして、イオンモール熊本に出店する204の専門店等の従業員ならびにグループ従業員が避難いたしました。
爆発後、専門店ならびにグループ従業員約2700名の安否について、イオングループ安否確認システムを使用し、確認に努めてまいりました。結果、4名の方の安否については、依然不明であります。
今後も行政・消防・警察等の指導をいただきながら、4名の捜索と救出について全力を尽くす所存であります。
以上
【動画】NHKニュースがイオンモール熊本の様子を公開
同社は「イオンモール熊本の爆発事故について」と題した文書を投稿。「このたび、「イオンモール熊本」において発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「地震発生直後、ショッピングセンターとしてまずは、お客さまの避離誘導を行いました。そして、イオンモール熊本に出店する204の専門店等の従業員ならびにグループ従業員が避難いたしました」と経緯を伝え、「爆発後、専門店ならびにグループ従業員約2700名の安否について、イオングループ安否確認システムを使用し、確認に努めてまいりました。結果、4名の方の安否については、依然不明であります」と現状を伝えた。
■全文
イオンモール熊本の爆発事故について
このたび、「イオンモール熊本」において発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます。
地震発生直後、ショッピングセンターとしてまずは、お客さまの避離誘導を行いました。そして、イオンモール熊本に出店する204の専門店等の従業員ならびにグループ従業員が避難いたしました。
爆発後、専門店ならびにグループ従業員約2700名の安否について、イオングループ安否確認システムを使用し、確認に努めてまいりました。結果、4名の方の安否については、依然不明であります。
今後も行政・消防・警察等の指導をいただきながら、4名の捜索と救出について全力を尽くす所存であります。
以上