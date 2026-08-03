『まどマギ』『REBORN!』 『東リベ』など人気アニメの「14歳キャラ」が集結！ dアニメストアが14周年で仕掛ける大型広告とは

『魔法少女まどか☆マギカ』『家庭教師ヒットマンREBORN!』……人気アニメの14歳キャラクターたちが今夏、各地の街頭・駅に一斉登場します。アニメ配信サービス「dアニメストア」が14周年を記念して仕掛ける大型屋外広告プロモーションが、8月3日（月）より池袋・秋葉原・新宿・横浜・大阪・名古屋の全国4都市6エリアで展開されます。世代を超えて愛され続けるキャラクターたちが一堂に会する、アニメファン注目のプロモーションです。

今年のテーマは「14歳の葛藤と熱」。14周年とリンクするアニバーサリー企画

本キャンペーンは、昨年展開された「13歳。物語はここから、面白くなる。」に続くシリーズ第2弾。サービス開始年数とキャラクターの年齢を重ね合わせるユニークな企画として、今年は“14歳”にスポットライトを当てています。14歳は、体は大人に近づきながらも、心が追い付かない複雑な年ごろ。アニメ作品に登場する14歳のキャラクターたちもまた、夢や理想、現実との間で葛藤しながら成長していく姿が描かれてきました。14歳ならではの悩みや挑戦に着目した企画となっています。今回の広告には、そうした物語を体現する20名のキャラクターが集結。さまざまな人気作品から選ばれた顔ぶれは、「あのキャラクターも14歳だったのか」と思わず驚かされるものばかりです。作品の垣根を越えて並ぶキャラクターたちの言葉は、本キャンペーンのテーマである「14歳の葛藤と熱」を象徴するものとなっています。

『東リベ』『まどマギ』など、20名のキャラクターが語る「想い」

今回の広告には、昭和・平成・令和を代表する人気アニメのキャラクターたちが登場。『イナズマイレブン』の円堂守の「人間、もうダメだと思ったときこそほんとうの力が出てくるってもんさ」や、『魔法少女まどか☆マギカ』の鹿目まどかの言葉など、世代を超えて親しまれてきたキャラクターたちの想いが詰まったセリフが街を彩ります。一見すると14歳が放ったとは思えない言葉ばかりですが、どこか青さや泥臭さも感じさせます。作品や時代を超えて並べられることで、それぞれの言葉に新たな共通点が見えてくるのも今回の企画の面白さです。

「わたしたちのお手本は、14歳の彼らだ。」に込められた想い

作品も時代も違うのに、どこか重なって見える。その理由は、このキャンペーンのコンセプトにあります。単に14周年と14歳を掛け合わせただけではなく、キャンペーンコピーには「わたしたちのお手本は、14歳の彼らだ。」という一文が添えられています。そこには、14周年を迎えたサービス自身の想いも込められています。まだ発展途上ながらも、理想のアニメ配信プラットフォームを目指し続ける。そうした現状を、作中で悩みや葛藤を抱えながら成長していく14歳のキャラクターたちに重ね合わせたのが、今回の企画です。今まさに葛藤の中にいる若者にも、かつて14歳だった大人たちにも。当時の記憶や感情を呼び起こすような、優しくも熱いメッセージとなりそうです。

キャンペーンは全国4都市6エリアで展開

掲出場所（期間）

〈池袋〉

西武鉄道 池袋ビッグボード西武 池袋ビッグボード（8/3-8/9）

IKEBUKURO WILD POSTING（8/3-8/9）

アニメイトビジョン（8/7-8/13）

〈秋葉原〉

JR秋葉原駅 昭和通り口改札内外／電気街口（8/3-8/9）

ラジ館ビジョン（8/3-8/9）

オノデンMXビジョン（8/3-8/9）

〈新宿〉

新宿アドストリート（8/3-8/9）

‐京王線新宿駅 JR連絡通路

〈横浜〉

横浜駅4社合同企画（8/3-8/9）

‐①JR： JR横浜駅 北改札内・南改札内

‐②東急：東急東横線横浜駅 正面改札内及び改札外B3F

‐③京急：京急横浜駅 改札内

‐④相鉄：相鉄横浜駅 降車ホーム

〈大阪〉

Osaka Metro大阪メトロ なんばパノラマビューセット（8/3-8/9）

日本橋ネットワークビジョン（8/3-8/9）

〈名古屋〉

JR名古屋駅ポスターセット B0 20枚（8/3-8/9）



※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ご通行の妨げになる立ち止まりはご遠慮ください。

※改札内に入るには駅入場券・乗車券が必要です。 西武鉄道 池袋ビッグボード西武 池袋ビッグボード（8/3-8/9）IKEBUKURO WILD POSTING（8/3-8/9）アニメイトビジョン（8/7-8/13）JR秋葉原駅 昭和通り口改札内外／電気街口（8/3-8/9）ラジ館ビジョン（8/3-8/9）オノデンMXビジョン（8/3-8/9）新宿アドストリート（8/3-8/9）‐京王線新宿駅 JR連絡通路横浜駅4社合同企画（8/3-8/9）‐①JR： JR横浜駅 北改札内・南改札内‐②東急：東急東横線横浜駅 正面改札内及び改札外B3F‐③京急：京急横浜駅 改札内‐④相鉄：相鉄横浜駅 降車ホームOsaka Metro大阪メトロ なんばパノラマビューセット（8/3-8/9）日本橋ネットワークビジョン（8/3-8/9）JR名古屋駅ポスターセット B0 20枚（8/3-8/9）

今回の広告では、作品の垣根を越えて集まった20名の14歳キャラクターたちの言葉を、駅や街頭ビジョンなどを通じて楽しむことができます。さらに今年は、キャラクターたちの名シーンをつないだスペシャルムービー「14歳の葛藤と熱」篇も新たに公開。時代も作品も異なる14歳たちの物語が交差する映像で、昨年よりスケールアップした展開となっています。スペシャルムービーはX・YouTubeでも展開されます。本キャンペーンの広告は、8月3日（月）より池袋・秋葉原・新宿・横浜・大阪・名古屋の全国4都市6エリアで順次掲出されます。

※月額660円（税込）。初月無料（アプリからの入会は入会日から14日間無料）

※App Store、Google Playでのご契約は月額760円（税込）

©BNEI／PROJECT CINDERELLA

(C)LEVEL-5／FCイナズマイレブン・テレビ東京

©天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

©吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

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©中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」

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© 吉沢やすみ（ど根性カンパニー） / © TMS 1972-1974

© 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

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©ONE・小学館／「モブサイコ100」製作委員会

©スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI