“デッドプール”ライアン・レイノルズ、マーベルパネルにサプライズ乱入 『ドゥームズデイ』参戦を直談判
マーベル・スタジオは、米サンディエゴで開催中の「サンディエゴ・コミコン2026」で現地時間26日、映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日日米同時公開）のパネルを開催。イベント終盤には、ライアン・レイノルズ演じるデッドプールが客席からサプライズ登場し、本作への出演を"直談判"する場面があり、会場は大歓声に包まれた。
【画像】会場で初解禁されたドクター・ドゥームの新ビジュアル
ロバート・ダウニー・Jr.やクリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルら豪華キャストが登壇する中、突如、客席から姿を現したのは、普段とは異なるグレーのコスチュームをまとったデッドプールだった。
「『ドゥームズデイ』の撮影はいつ始まるの？」と登壇者に問いかけると、ロバート・ダウニー・Jr.が「もう撮り終わってるよ」と返答。それでもデッドプールは諦めず、「追加撮影とか、土壇場での追加出演はないの？」と食い下がり、自身の参戦を猛アピール。ロバート・ダウニー・Jr.との軽妙な掛け合いに、会場は笑いと歓声に包まれた。
その後、会場限定で『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の最新映像も上映。今回のパネルではデッドプールの正式参戦は発表されなかったものの、公開への期待をさらに高めるイベントとなった。
ステージ降壇後のプレスラインで、マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギは、「ドクター・ドゥームはあらゆるスーパーヴィランの原点ともいえる存在です。魅力は象徴的なビジュアルやマスクだけではありません。彼は欠点や傲慢さ、天才的な頭脳や人間味を併せ持ち、何より自分こそがヒーローであり、世界を救う存在だと心から信じています。そこが彼の魅力であり、ロバート・ダウニー・Jr.に演じてもらうことを楽しみにしている理由です」とコメント。
ジョー・ルッソ監督も「この作品は間違いなくマーベル史上最も野心的な映画です」と語り、「映画館で世界中の人たちがお気に入りのキャラクターを応援し、一緒に笑い、一緒に泣く。その体験こそが映画の醍醐味です。私たちは、そんな作品を届けたいと思っています」とアピールしていた。
【画像】会場で初解禁されたドクター・ドゥームの新ビジュアル
ロバート・ダウニー・Jr.やクリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルら豪華キャストが登壇する中、突如、客席から姿を現したのは、普段とは異なるグレーのコスチュームをまとったデッドプールだった。
その後、会場限定で『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の最新映像も上映。今回のパネルではデッドプールの正式参戦は発表されなかったものの、公開への期待をさらに高めるイベントとなった。
ステージ降壇後のプレスラインで、マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギは、「ドクター・ドゥームはあらゆるスーパーヴィランの原点ともいえる存在です。魅力は象徴的なビジュアルやマスクだけではありません。彼は欠点や傲慢さ、天才的な頭脳や人間味を併せ持ち、何より自分こそがヒーローであり、世界を救う存在だと心から信じています。そこが彼の魅力であり、ロバート・ダウニー・Jr.に演じてもらうことを楽しみにしている理由です」とコメント。
ジョー・ルッソ監督も「この作品は間違いなくマーベル史上最も野心的な映画です」と語り、「映画館で世界中の人たちがお気に入りのキャラクターを応援し、一緒に笑い、一緒に泣く。その体験こそが映画の醍醐味です。私たちは、そんな作品を届けたいと思っています」とアピールしていた。