タレントの上沼恵美子（71）が26日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。23日発売の「週刊文春」（文芸春秋）が報じている、元BE:FIRSTで俳優の三山凌輝（27）と元宝塚トップ娘役の女優・花乃まりあ（33）の連日密会について言及した。

同誌によると、「愛の…」の稽古が始まった今年5月末ごろから三山が花乃に急接近。三山の自宅マンションにある共用施設のシアタールームなどで逢瀬（おうせ）を重ねた。ミュージカルの休演日には三山が愛車のランボルギーニを運転して花乃を迎えに行き、2人で都内の高級シティーホテルで過ごしたという。一部スタッフも関係を怪しむほどの親密ぶりだったようだ。公演後、文春記者の直撃を受けた三山は不倫関係は否定したものの、2人で会っていたことは認めたという。

番組では今回の報道や、三山が昨年、女優の趣里と結婚する直前にも、婚約状態だった女性インフルエンサーとの“1億円結婚詐欺騒動”が報じられていたことなどが芸能記者の中西正男氏によって紹介された。

上沼はこの話題の導入で「これは…もうね！こんなん言うたら悪いけど…わかってた話のような気もしませんか！」と語気を強めてバッサリ。趣里の父・水谷豊についても「気が悪いと思いますよ。趣里ちゃんのお父さん、そんなん悔しいと思う。言いにくいやろうけどウワァーって胸かきむしるぐらい腹立ってると思いますよ」と心中を推測。「（三山に）紅茶かけたったらええねん！」と水谷の代表作「相棒」でおなじみの紅茶を注ぐ姿を再現し、笑いを誘った。