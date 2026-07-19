生まれて初めて『愛犬用ピザ』を食べることになったマルプーさん。喜んで食べ始めたものの、鳴き始めてしまって…？心配になった飼い主さんが辿り着いた『まさかの理由』が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、微笑ましすぎる展開は記事執筆時点で241万回を超えて表示されており、5.8万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：初めて『犬用ピザ』を食べた犬が、突然鳴き出して…心配で調べた結果→『想定もできなかった理由』】

『犬用ピザ』を初めて食べた犬→突然鳴き出して…

Xアカウント『@potato_maltipoo』に投稿されたのは、マルプーさんのとある行動。

この日、飼い主さんは『愛犬用ピザ』なるものを購入して「ぽてと」くんと共にピザパーティーをすることにしたのだといいます。

想定もできなかった『まさかの理由』に反響

ぽてとくんにとって生まれて初めてのピザ、大喜びで食べ始めてくれたのだそう。勢いよく食べ始め、ピザを堪能していたというぽてとくんでしたが、食べ終わる頃に異変が…。

ピザを咥えたまま、キュンキュンと鳴き出して部屋の中をウロウロし始めたというぽてとくん。

一体何事か、体調でも悪いのか…さまざまな不安が脳裏を駆け巡り、飼い主さんは必死にその要因を調べたのだそう。

その結果…なんと『美味しすぎて泣いてる。どこかに隠そうとしてる。』という、想定もできなかった微笑ましい結末に辿り着くこととなったのだとか。

『もうなくなっちゃう』『食べたいけど…残しておこうかな』なんて考えたのかと思うと、可愛くてたまらないぽてとくんの行動。

初めてのことで飼い主さんもかなり焦ることとなってしまったものの、『そんなに喜んでくれるなら、絶対また買おうね』と言わずにはいられない結末を迎えられたようです。

あまりにも微笑ましいその出来事は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「まさに同じ状況になったことあります！」「美味しすぎたらそんな現象起こるんですね…！」「ほっこりな現象でよかったです」「可愛すぎます」「癒されました」「ウチの犬もヒマラヤチーズあげたら必ずその状態になりますｗ」などのコメントが寄せられています。

両手でお手をするのが得意な男の子♡

ぽてとくんは、『おて』が『両手』になってしまうという可愛いチャームポイントを持つ素敵な男の子。

大好きな飼い主さんたちとお出かけをしたり、お家でパーティーをしたり、その日常はとても尊いもの。

たくさんの愛情を注いでもらいながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らすぽてとくんの日常はマルプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@potato_maltipoo」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。