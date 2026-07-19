『名探偵プリキュア！』キュアエクレールの正体は帆羽くれあ 長谷川育美「驚きと喜びと困惑」
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第25話で、キュアエクレールの正体が「帆羽くれあ」であることが判明。キュアエクレール／帆羽くれあ役の長谷川育美からコメントが到着した。
【写真】帆羽くれあが変身する「キュアエクレール」
6月21日放送の第21話から4週間にわたって実施されていた「キュアエクレールの正体は誰!?」キャンペーンでは、「帆羽くれあ」「来栖エリザ」「金田れい」「家入しるく」の4人の候補者をめぐる推理が、放送を通じて大きな盛り上がりを見せた。4人のうち誰がキュアエクレールになるのかを予想して投票する企画には、25万票以上の投票が集まった。
そして、7月19日放送の第25話「キュアエクレールの正体」で、キュアエクレールの正体が「帆羽くれあ」であることが判明。さらに、キュアエクレールのおとも妖精シュシュタンも新たに登場した。
キュアエクレールが加わり、プリキュアはついに4人となった。しかし、キュアアルカナ・シャドウはなぜ怪盗団ファントムにいるのか。キュアエクレールに立ち向かう理由とは――。今後の展開にも注目だ。
また、4月12日放送の第11話と4月19日放送の第12話では、キュアアルカナ・シャドウがCM前後の「提供アナウンス」を担当したが、8月2日放送の第27話と8月9日放送の第28話では、キュアエクレールが担当することが決定。地上波放送でしか聞くことのできない特別なアナウンスとなる。
さらに、キュアエクレールが活躍する「まことみらい市」に似ている横浜・みなとみらいでは、7月25日に「号外風サマーガイド」を無料配布。キュアエクレールの秘密やおもちゃ情報などを掲載した内容で、桜木町駅前（みなとみらい側）、国際橋交差点付近、万国橋交差点付近の3カ所で、9時〜11時30分、15時30分からなくなり次第終了となる。なお、全国の玩具店でも設置配布される予定だ。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※長谷川育美のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■長谷川育美（キュアエクレール／帆羽くれあ役）
――プリキュアを演じることが決まったときのご感想を教えてください。
もちろんオーディションは受けたものの、自分がプリキュアの声を担当する未来があるなんて想像できていなかったので驚きました…！ そしてその直後に「キュアエクレールであることは共演者含め全員に秘密にしてください」と言われて頭が「？？？？」でいっぱいになりました。驚きと喜びと困惑のせめぎ合いです。早く周りの人や応援してくれているみんなに伝えたいという気持ちをグッとこらえて過ごしていたので、このコメントが出ている今、多分嬉々としていろんな人に報告していると思います！
――長谷川育美さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
可愛いとかっこいいが共存しているところです。ヒロインでありヒーローである…その両方を兼ね備えているからこそ、こんなにも憧れ、惹き付けられるのだろうなと思います。
――ご自身が担当するキュアエクレール／帆羽くれあの印象を教えてください。
プリキュア4人の中でも特にお姉さん的存在で、ここまでのお話であんなたちと会話する姿からは聡明な印象も受けました。そしてなにより、相手の心に寄り添ってくれる子です。そういうくれあのあたたかく優しい空気感を大切に私も演じています。プリキュアに変身してからのギャップがあるところにも注目です！ これからキュアエクレールのことを皆さんにたくさん知ってもらいたいです。
――「キュアエクレールの正体は誰!?」というキャンペーンのご感想や、今まで謎に包まれていたがゆえの工夫や苦労があれば教えてください。
キャンペーンが始まってからは、発表されるこの日を指折り数えて待っていました…！ 他の候補キャラクターのみんなもとっても魅力的だったからこそ、判明した時にどんな反応が待っているのか、このコメントを書いている今現在はいろんな感情が混ざり合ったドキドキでいっぱいです。でもだからこそ皆さんにキュアエクレールを、くれあをたくさん愛していただけるように、まずは私が誰にも負けないくらいの愛を持ってキュアエクレールに向き合っています。ちなみにアフレコ現場でもずっと正体を隠していたので、共演者の皆さんにバレないようにするのは大変でしたが楽しかったです！（笑）
――今後キュアエクレールを演じるうえで、改めて意気込みを教えてください。
帆羽くれあは私から見ても憧れの女の子です。憧れるからこそ、きっとこの子を魅力的に表現できると思っています。ここまで人知れずたくさんエネルギーをためていました！ キュアエクレールが加わって、さらにきらめいた『名探偵プリキュア！』を届けられるように精一杯頑張ります。改めて、これからよろしくお願いいたします！
【写真】帆羽くれあが変身する「キュアエクレール」
6月21日放送の第21話から4週間にわたって実施されていた「キュアエクレールの正体は誰!?」キャンペーンでは、「帆羽くれあ」「来栖エリザ」「金田れい」「家入しるく」の4人の候補者をめぐる推理が、放送を通じて大きな盛り上がりを見せた。4人のうち誰がキュアエクレールになるのかを予想して投票する企画には、25万票以上の投票が集まった。
キュアエクレールが加わり、プリキュアはついに4人となった。しかし、キュアアルカナ・シャドウはなぜ怪盗団ファントムにいるのか。キュアエクレールに立ち向かう理由とは――。今後の展開にも注目だ。
また、4月12日放送の第11話と4月19日放送の第12話では、キュアアルカナ・シャドウがCM前後の「提供アナウンス」を担当したが、8月2日放送の第27話と8月9日放送の第28話では、キュアエクレールが担当することが決定。地上波放送でしか聞くことのできない特別なアナウンスとなる。
さらに、キュアエクレールが活躍する「まことみらい市」に似ている横浜・みなとみらいでは、7月25日に「号外風サマーガイド」を無料配布。キュアエクレールの秘密やおもちゃ情報などを掲載した内容で、桜木町駅前（みなとみらい側）、国際橋交差点付近、万国橋交差点付近の3カ所で、9時〜11時30分、15時30分からなくなり次第終了となる。なお、全国の玩具店でも設置配布される予定だ。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※長谷川育美のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■長谷川育美（キュアエクレール／帆羽くれあ役）
――プリキュアを演じることが決まったときのご感想を教えてください。
もちろんオーディションは受けたものの、自分がプリキュアの声を担当する未来があるなんて想像できていなかったので驚きました…！ そしてその直後に「キュアエクレールであることは共演者含め全員に秘密にしてください」と言われて頭が「？？？？」でいっぱいになりました。驚きと喜びと困惑のせめぎ合いです。早く周りの人や応援してくれているみんなに伝えたいという気持ちをグッとこらえて過ごしていたので、このコメントが出ている今、多分嬉々としていろんな人に報告していると思います！
――長谷川育美さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
可愛いとかっこいいが共存しているところです。ヒロインでありヒーローである…その両方を兼ね備えているからこそ、こんなにも憧れ、惹き付けられるのだろうなと思います。
――ご自身が担当するキュアエクレール／帆羽くれあの印象を教えてください。
プリキュア4人の中でも特にお姉さん的存在で、ここまでのお話であんなたちと会話する姿からは聡明な印象も受けました。そしてなにより、相手の心に寄り添ってくれる子です。そういうくれあのあたたかく優しい空気感を大切に私も演じています。プリキュアに変身してからのギャップがあるところにも注目です！ これからキュアエクレールのことを皆さんにたくさん知ってもらいたいです。
――「キュアエクレールの正体は誰!?」というキャンペーンのご感想や、今まで謎に包まれていたがゆえの工夫や苦労があれば教えてください。
キャンペーンが始まってからは、発表されるこの日を指折り数えて待っていました…！ 他の候補キャラクターのみんなもとっても魅力的だったからこそ、判明した時にどんな反応が待っているのか、このコメントを書いている今現在はいろんな感情が混ざり合ったドキドキでいっぱいです。でもだからこそ皆さんにキュアエクレールを、くれあをたくさん愛していただけるように、まずは私が誰にも負けないくらいの愛を持ってキュアエクレールに向き合っています。ちなみにアフレコ現場でもずっと正体を隠していたので、共演者の皆さんにバレないようにするのは大変でしたが楽しかったです！（笑）
――今後キュアエクレールを演じるうえで、改めて意気込みを教えてください。
帆羽くれあは私から見ても憧れの女の子です。憧れるからこそ、きっとこの子を魅力的に表現できると思っています。ここまで人知れずたくさんエネルギーをためていました！ キュアエクレールが加わって、さらにきらめいた『名探偵プリキュア！』を届けられるように精一杯頑張ります。改めて、これからよろしくお願いいたします！