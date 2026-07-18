「トランプ、助けてくれ！」スペイン代表レジェンドが悲鳴！ アメリカから入国拒否「決勝戦へ行くことができないと言われた」【W杯】
2010年の南アフリカワールドカップで優勝したスペイン代表のメンバーでもあるジョアン・カプデビラ氏がアクシンデントに見舞われている。
現地７月19日に開催される北中米W杯の決勝で、スペインは前回王者のアルゼンチン代表と対戦する。スペイン大手紙『Marca』によれば、カプデビラはニューヨークで行なわれるこのファイナルに招待されているものの、アメリカ入国に必要となる『ESTA』の申請がキャンセルされたのだという。
「10年前の2016年にイランで試合をしたためだ。どうやらイランに行ったことがある人は、別のビザか何かがない限りアメリカに入国できないらしい」と本人は却下された理由を明かしている。
そんなカプデビラは17日に自身の公式Xを更新。「ドナルド・トランプ、助けてくれ！ESTAが却下されたため、子供たちと一緒に決勝戦へ行くことができないと、今言われた」とポストした。
「誰か助けてくれないか？2010年のチームメイト全員と、この今のチームを会場で応援することをどれほど楽しみにしていたことか、君たちには想像もつかないだろう。アメリカに入国できないなんて信じられない。サッカーが大好きな子供たちとこんな瞬間を過ごせないなんて。もし解決策を知っている人がいれば、一生、心から感謝するだろう」
決勝は日本時間で20日の４時キックオフ予定。カプデビラは無事、現地観戦できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地７月19日に開催される北中米W杯の決勝で、スペインは前回王者のアルゼンチン代表と対戦する。スペイン大手紙『Marca』によれば、カプデビラはニューヨークで行なわれるこのファイナルに招待されているものの、アメリカ入国に必要となる『ESTA』の申請がキャンセルされたのだという。
「10年前の2016年にイランで試合をしたためだ。どうやらイランに行ったことがある人は、別のビザか何かがない限りアメリカに入国できないらしい」と本人は却下された理由を明かしている。
そんなカプデビラは17日に自身の公式Xを更新。「ドナルド・トランプ、助けてくれ！ESTAが却下されたため、子供たちと一緒に決勝戦へ行くことができないと、今言われた」とポストした。
決勝は日本時間で20日の４時キックオフ予定。カプデビラは無事、現地観戦できるか。
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