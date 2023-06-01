「今のメンバーに割って入れるほどの選手がいるとは思えない」久保建英が敗戦翌日に鳴らした“恐ろしい警鐘”。決勝進出のスペインはヤマルもクバルシも19歳…【W杯】
優勝を目標に北中米ワールドカップに臨んだ日本代表は、１勝２分けの２位でグループステージを突破した。だが、ラウンド32で強豪ブラジルに逆転負け。またしても決勝トーナメント初勝利を逃した。
オランダとの初戦で左膝を負傷し、復帰できないまま敗戦を迎えた久保建英は翌日の取材で、次のW杯について、「４年ありますけど、実力的に言ったら今回選ばれた選手たちがたぶんこのまま残っていくんだろうな」と口にした。
また、25歳の自身より下の世代の台頭について質問をすると、「もちろん伸びてきてほしいですけど、現状だと、４年後に僕の下の世代が何人もワールドカップメンバーに入っているかと言われたら、ここからいま入っているメンバーが急激に衰えない限りは同じメンバーなんじゃないですかね。いまはすごくレベルが高いですし、それに割って入れるほどの選手がまだいるとは思えない」と本音を述べた。
これは、東京五輪世代より下の世代が伸びてきていないという警鐘でもある。10代の時から日本代表に選ばれ続けてきた選手だけに、その言葉には重みがある。
続けて、「二年後、三年後、今いる代表の選手たちを押しのけて入ってくる選手が現れるならば、それは今まででよりもチームが強くなっているということだと思うので、そういう意味ではそうなるべきだと思う」と期待も込めたが、現状ではその可能性は低いと考えているようだ。
一方で、大本命のフランスに２−０で完勝して決勝に進んだスペインは、ともに19歳のFWラミネ・ヤマルとDFパウ・クバルシがそれぞれ攻撃と守備の要として君臨している。
東京五輪世代が30歳前後になる４年後、優勝を目指すのであれば、23歳のクバルシを攻略し、同じく23歳のヤマルを食い止めなければならない。そう考えると、久保のコメントが恐ろしく思えてくる。予測を裏切るような選手が出てこなければ、世界のトップオブトップには対抗できないだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
オランダとの初戦で左膝を負傷し、復帰できないまま敗戦を迎えた久保建英は翌日の取材で、次のW杯について、「４年ありますけど、実力的に言ったら今回選ばれた選手たちがたぶんこのまま残っていくんだろうな」と口にした。
また、25歳の自身より下の世代の台頭について質問をすると、「もちろん伸びてきてほしいですけど、現状だと、４年後に僕の下の世代が何人もワールドカップメンバーに入っているかと言われたら、ここからいま入っているメンバーが急激に衰えない限りは同じメンバーなんじゃないですかね。いまはすごくレベルが高いですし、それに割って入れるほどの選手がまだいるとは思えない」と本音を述べた。
これは、東京五輪世代より下の世代が伸びてきていないという警鐘でもある。10代の時から日本代表に選ばれ続けてきた選手だけに、その言葉には重みがある。
一方で、大本命のフランスに２−０で完勝して決勝に進んだスペインは、ともに19歳のFWラミネ・ヤマルとDFパウ・クバルシがそれぞれ攻撃と守備の要として君臨している。
東京五輪世代が30歳前後になる４年後、優勝を目指すのであれば、23歳のクバルシを攻略し、同じく23歳のヤマルを食い止めなければならない。そう考えると、久保のコメントが恐ろしく思えてくる。予測を裏切るような選手が出てこなければ、世界のトップオブトップには対抗できないだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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