「大阪で1泊4,050円は安すぎ」無人ホテルの珍しい設備と周辺の昼飲みスポットも大公開
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【無人ホテル】大阪で1泊4.050円で宿泊できた激安ホテルがなかなか珍しくて良かったです」と題した動画を公開した。動画では、大阪市浪速区にある無人ホテル「ENKA NAMBA 1 HOTEL」での宿泊体験と、周辺の裏なんばエリアで昼飲みやグルメを満喫する様子が紹介されており、格安滞在のリアルな魅力が詰まっている。
恵美須町駅から徒歩6分に位置する同ホテルは、基本的にスタッフが不在で、ロビーの機械を使ってセルフチェックインを行うシステム。今回は海外の予約サイトを経由して1泊4,050円という格安価格で宿泊できたという。ロビーには無料のアメニティバーが設置されており、落ち着いた雰囲気が漂っている。一方で、ホテルからの案内メッセージがすべて英語だったことなどに触れ、「恐らく日本人の人で宿泊している人はかなり少ないんじゃないか」と独自の推測を交えて紹介した。
今回宿泊した客室は、最上階である11階の「スタンダードツインルーム」。12平米というコンパクトな造りながら、大きめの窓が2つあり、ベランダにも出られるため「開放感があった」と高く評価。「自分は割と窓から景色を眺めるのが好きなのでこの部屋はかなり最高でした」と満足げに語った。また、水回りは浴槽がないシャワーとトイレのみの構造だったが、仕切りがあるため「いつも使っているユニットバスと比べてこっちの方が使いやすいかも」と、実際の使用感に基づくメリットを伝えている。
客室を満喫した後は、裏なんばの居酒屋「ニューすしセンター 春木屋」や「大衆酒場ひともぼれ」をハシゴして、激安のお酒や海鮮料理を堪能。締めにはお馴染みの「金龍ラーメン」を味わい、大阪ならではの安くて美味しい食い倒れを存分に楽しんだ。
格安の無人ホテルという一風変わった宿泊施設でありながら、充実した客室設備と恵まれた立地を活かし、周辺のディープなグルメもあわせて楽しむ最高のモデルコースを提示した。大阪でのコスパ抜群な滞在先を探している人にとって、次回の旅行プランに組み込みたくなるような参考になるレビューとなっている。
恵美須町駅から徒歩6分に位置する同ホテルは、基本的にスタッフが不在で、ロビーの機械を使ってセルフチェックインを行うシステム。今回は海外の予約サイトを経由して1泊4,050円という格安価格で宿泊できたという。ロビーには無料のアメニティバーが設置されており、落ち着いた雰囲気が漂っている。一方で、ホテルからの案内メッセージがすべて英語だったことなどに触れ、「恐らく日本人の人で宿泊している人はかなり少ないんじゃないか」と独自の推測を交えて紹介した。
今回宿泊した客室は、最上階である11階の「スタンダードツインルーム」。12平米というコンパクトな造りながら、大きめの窓が2つあり、ベランダにも出られるため「開放感があった」と高く評価。「自分は割と窓から景色を眺めるのが好きなのでこの部屋はかなり最高でした」と満足げに語った。また、水回りは浴槽がないシャワーとトイレのみの構造だったが、仕切りがあるため「いつも使っているユニットバスと比べてこっちの方が使いやすいかも」と、実際の使用感に基づくメリットを伝えている。
客室を満喫した後は、裏なんばの居酒屋「ニューすしセンター 春木屋」や「大衆酒場ひともぼれ」をハシゴして、激安のお酒や海鮮料理を堪能。締めにはお馴染みの「金龍ラーメン」を味わい、大阪ならではの安くて美味しい食い倒れを存分に楽しんだ。
格安の無人ホテルという一風変わった宿泊施設でありながら、充実した客室設備と恵まれた立地を活かし、周辺のディープなグルメもあわせて楽しむ最高のモデルコースを提示した。大阪でのコスパ抜群な滞在先を探している人にとって、次回の旅行プランに組み込みたくなるような参考になるレビューとなっている。
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