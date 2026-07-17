『Ｔシャツが乾くまで』第2話 “咲子”蒼井優、事故の日までの“充”松山ケンイチについて調べ始める
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が17日の今夜放送される。
【写真】咲子（蒼井優）に詰め寄る樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』第2話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第2話あらすじ
事故で夫・充（松山）が行方不明となった咲子（蒼井）と、同じ事故で妻・あずさ（夏帆）を亡くした樹生（中島）。似たような境遇で奇妙な協力関係が生まれていた2人だったが、あずさと充の関係を疑うような樹生の言葉に緊張が走る。
“夫がそんなことをするはずがない”と充を信じようとする咲子だが、樹生は確信めいた様子で“以前自身が目撃した”あずさと充の“第三金曜日”の様子を語り始める。
樹生の主張をにわかに信じられない咲子だったが、もしかしたら充は自分には言えない不満を抱えていたのかもしれないという不安もよぎる。そこで咲子は樹生と共に、直人（高橋文哉）や宮内（リリー・フランキー）らの元を訪れ、事故の日までのあずさと充について調べ始める…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。
【写真】咲子（蒼井優）に詰め寄る樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』第2話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
事故で夫・充（松山）が行方不明となった咲子（蒼井）と、同じ事故で妻・あずさ（夏帆）を亡くした樹生（中島）。似たような境遇で奇妙な協力関係が生まれていた2人だったが、あずさと充の関係を疑うような樹生の言葉に緊張が走る。
“夫がそんなことをするはずがない”と充を信じようとする咲子だが、樹生は確信めいた様子で“以前自身が目撃した”あずさと充の“第三金曜日”の様子を語り始める。
樹生の主張をにわかに信じられない咲子だったが、もしかしたら充は自分には言えない不満を抱えていたのかもしれないという不安もよぎる。そこで咲子は樹生と共に、直人（高橋文哉）や宮内（リリー・フランキー）らの元を訪れ、事故の日までのあずさと充について調べ始める…。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。