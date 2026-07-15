佐藤栞里、『有吉の壁』レギュラー放送終了に号泣 カットかかった瞬間に涙→“壁芸人”の励ましに大爆笑
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（後7：00）が、きょう15日放送され、レギュラー放送が9月に終了すること、10月以降に特番に戻ることが発表された。これを受けて、有吉弘行とともにMCを務めてきた佐藤栞里が号泣した。
【動画】番組本編ではカットのシーンも…佐藤栞里『有吉の壁』レギュラー放送終了に号泣の決定的瞬間
番組冒頭、佐藤が「本日番組から大切な発表がございます」と振ると、有吉弘行が「『有吉の壁』は1度終わって特番に戻ります」と説明。“壁芸人”たちは「えー」と絶叫した。続けて佐藤が「6年半にわたってお送りしてきたレギュラー放送は、9月いっぱいとなるんですけれども、10月以降はまた特番としてみんなで有吉さんを笑わせるという形に戻りました」と説明。画面の左上にテロップで「最終回まであと6回」と表示された。
この日は『壁全7785ネタから厳選爆笑ネタ50連発」を放送。番組中盤、レギュラー放送終了を受けて“壁芸人”が印象に残っているシーンを聞く場面も。「U字工事・益子、プールで結婚指輪紛失事件」「熱海で大爆破」などがあがるなか、インポッシブル・えいじが「なんで『壁』終わるんすか！」と大嘆き。「俺、もう何も出るもんないっすよ」とクレームを投げかけると、有吉は「お前らが年寄り意識しないからだろ！」と痛烈ツッコミ。えいじは「おじいちゃん、おばあちゃん、愛してくれよ！」と大絶叫し、爆笑をさらった。
そして番組エンディングで、カットがかかった直後の様子を放送。スタッフが「はいOKです」とカットをかけた瞬間、涙を必死にこらえていた佐藤は大号泣。チョコレートプラネットの長田庄平が「栞里ちゃん、泣いてるよ…」と気付くと、これがえいじのせいだといわんばかりに「おい、えいじ！」と呼びつけ、シソンヌ・長谷川忍も「お前が『出るもんない』とか言うから」と重ねた。
すると、えいじは「また会えるから」「また会えるから」「特番でまた会える」と絶叫し、佐藤を必死に励ます。これには佐藤も、泣きながら大笑い。すると有吉が、「すみません、えいじさん呼ばないんで」と冷静に通告。すると、えいじは「うわー〜会えない〜」と嘆き、現場は大爆笑となった。
『有吉の壁』は、2015年から不定期に行われた13回（別途、予選会2回）を経て、20年4月からレギュラー化。さまざまなジャンルの『お笑いの壁』にチャレンジし、「壁を超え芸人として成長する」という純度100％のバラエティーとして人気を博した。今年1月には『有吉の壁 劇場版アドリブ大河 面白城の18人』『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』が公開された。
【動画】番組本編ではカットのシーンも…佐藤栞里『有吉の壁』レギュラー放送終了に号泣の決定的瞬間
番組冒頭、佐藤が「本日番組から大切な発表がございます」と振ると、有吉弘行が「『有吉の壁』は1度終わって特番に戻ります」と説明。“壁芸人”たちは「えー」と絶叫した。続けて佐藤が「6年半にわたってお送りしてきたレギュラー放送は、9月いっぱいとなるんですけれども、10月以降はまた特番としてみんなで有吉さんを笑わせるという形に戻りました」と説明。画面の左上にテロップで「最終回まであと6回」と表示された。
そして番組エンディングで、カットがかかった直後の様子を放送。スタッフが「はいOKです」とカットをかけた瞬間、涙を必死にこらえていた佐藤は大号泣。チョコレートプラネットの長田庄平が「栞里ちゃん、泣いてるよ…」と気付くと、これがえいじのせいだといわんばかりに「おい、えいじ！」と呼びつけ、シソンヌ・長谷川忍も「お前が『出るもんない』とか言うから」と重ねた。
すると、えいじは「また会えるから」「また会えるから」「特番でまた会える」と絶叫し、佐藤を必死に励ます。これには佐藤も、泣きながら大笑い。すると有吉が、「すみません、えいじさん呼ばないんで」と冷静に通告。すると、えいじは「うわー〜会えない〜」と嘆き、現場は大爆笑となった。
『有吉の壁』は、2015年から不定期に行われた13回（別途、予選会2回）を経て、20年4月からレギュラー化。さまざまなジャンルの『お笑いの壁』にチャレンジし、「壁を超え芸人として成長する」という純度100％のバラエティーとして人気を博した。今年1月には『有吉の壁 劇場版アドリブ大河 面白城の18人』『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』が公開された。